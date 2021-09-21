張達倫為上車做業主 限住日使$250 朋友婚宴早走慳人情
由胡諾言、Patrick Sir（林溥來）及李旻芳主持的《我要做業主2》，首集請來張達倫及高海寧擔任嘉賓，分享二人上車的經歷。出名是暖男老公同爸爸的張達倫，為了儲首期，採取「儲得一蚊得一蚊」方法，自爆曾限制自己每日只用250元，朋友結婚到一到就走，可以畀少啲人情，咁都得？
撰文：東方新地 圖片：無綫影片截圖、張達倫IG
張達倫去年成功上車
張達倫（Max）是圈中有名顧家男，他在《我要做業主2》透露，為了讓家人有個安樂窩，曾慳到盡去儲首期，終於去年成功上車購入將軍澳一個三房單位。
諗計做少啲人情
張達倫說：「老實講，香港樓好貴，要儲首期係好大問題，以前點儲呢舊錢返嚟？由工作慢慢積累，或者買股票升之類外，有一段時間我恐怖到點呢？有朋友結婚，收到請柬又唔想唔去，又想戥朋友開心，我多數用個藉口去一去，跟住畀少啲人情，咁樣去儲錢。」
限自己日使250蚊
除了諗辦法縮減開支外，張達倫仲好清晰定下每月要儲幾多錢？他說：「做呢行嘅收入比較浮動，所以1蚊要都儲起；冇小朋友時會去計數，一日只可以用250蚊。點用呢？可能一餐食麵包，就算放咗工都留喺（公司）Canteen食飯，因為價錢偏平，同埋拍外景時會問有冇飯盒。」
目標係樓換樓
雖然努力儲錢終上車，但張達倫的經歷說明了如何努力也跟不上樓價升幅，「我依家層樓本來只係租，住咗一年好舒服，點知層樓一年已升咗百幾萬，追極都追唔到……我同老婆講真係要去籌備呢件事，唔好再去諗，結果就買咗我租嘅單位，我最初嘅心態係樓價點會再升，搭火箭咩？喺香港買樓原來係一個學問，點都搵機會入咗場先，入場後升幅可能一年都搵唔到或者儲唔到，所以要用樓換樓呢個方式去諗，希望愈搵愈多，愈住愈大，小朋友開心啲，老婆又穩定啲。」