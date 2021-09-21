張達倫為上車做業主 限住日使$250 朋友婚宴早走慳人情

由胡諾言、Patrick Sir（林溥來）及李旻芳主持的《我要做業主2》，首集請來張達倫及高海寧擔任嘉賓，分享二人上車的經歷。出名是暖男老公同爸爸的張達倫，為了儲首期，採取「儲得一蚊得一蚊」方法，自爆曾限制自己每日只用250元，朋友結婚到一到就走，可以畀少啲人情，咁都得？

撰文：東方新地 圖片：無綫影片截圖、張達倫IG