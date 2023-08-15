張鎬濂亞洲超星團｜洪欣22歲兒子顏值超高！內地選秀節目奪冠組男團出道
張鎬濂亞洲超星團｜內地出道 拍劇經驗豐富
張鎬濂在2019年參加內地選秀節目《以團之名》表演優異，最終更在100位選手中脫穎而出，奪冠後組成男團新風暴出道，同年以港澳台第一的成績錄取上海戲劇學院。不過該團在成團後發展不如意，只維持活動半年就停止所有團體活動，現時他是單獨勇闖娛樂圈，成為內地知名娛樂公司「樂華娛樂」旗下藝人，亦是王一博、吳宣儀等人的師弟。
張鎬濂在2020年出演愛情電視劇《他其實沒有那麼愛你》。2022年主演電視劇《尚好的青春都是你》；同年8月，主演電視劇《我的二分之一男友》定檔在騰訊視頻播出。到今年6月擔正拍電影《幽冥新娘》，在片中飾演男主角許一鳴。
張鎬濂亞洲超星團｜洪欣兒子一度被傳要改姓洪
張鎬濂（Ashley）現年22歲，是洪欣與莫少聰所生的兒子，在洪欣認識張丹峰後，張丹峰將鎬濂當親生仔一樣看待，因感受到繼父的愛由姓莫改姓張。早前洪欣與張丹峰離婚傳聞鬧得沸騰，當時外界一度將焦點放在兒子張鎬濂身上，傳出他改姓變洪鎬濂，不過事後洪欣發聲明澄清沒有離婚，事件才告一段落。
|本名
|張鎬濂
|英文名
|Ashley
|國家/地區
|香港 香港
|生日
|2000/8/16
|年齡
|22
|身高
|188
|體重
|70kg
|愛好
|跳舞
|特長
|跳舞 彈鋼琴
|微博
|@張鎬濂Ashley
張鎬濂亞洲超星團｜洪欣再嫁張丹峰時 兒子曾改名為張浩鋒
話說，當年洪欣為莫少聰未婚產子，可惜兩人分手後，囝囝則由洪欣一手湊大。其後，洪欣再嫁內地藝人張丹峰，所以呀仔個名就由原名莫鎬廉改為張浩鋒，不過之後又再改名叫張鎬濂。
張鎬濂亞洲超星團｜18歲以男團出道
幾經辛苦，過五關斬六將後Ashley終於成功進入總決實，而媽媽洪欣早幾日更特登去到現場支持囝囝，而Ashley更不負所望，與其餘7位成員組成嘅男團「新風暴」成功奪得冠軍兼正式出道！
及後，洪欣更為囝囝感到自豪，於微博發文留言：「今天總決賽錄製，我的兒子@張鎬濂Ashley 好棒，一定要加油啊！還有謝謝現場那麽多人幫我喊，媽媽愛你，好感動好感謝！」，雖然單拖到場撐囝囝，但仍無阻心情大靚！
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