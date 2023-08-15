張鎬濂亞洲超星團｜洪欣22歲兒子顏值超高！內地選秀節目奪冠組男團出道

張鎬濂亞洲超星團｜TVB與內地《中國好聲音》團隊合作舉辦男團選秀節目《亞洲超星團》，日前TVB官網公布65名練習生名單，在上周（8日）起陸續在微博官網上載每位練習生的官方視頻，當中洪欣兒子張鎬濂（Ashley）收穫最多likes，以女友視角派心心的他人氣超高，獲粉絲大讚「太帥了吧」。經常梳著韓風型男髮型的張鎬濂，遺傳了媽媽洪欣精緻的五官，再加上擁有188cm高的模特兒身型，吸引了不少粉絲，甚至曾有網友留言指以他的外型絕對要去香港參加選秀成為「香港頂流」！