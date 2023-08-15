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張鎬濂亞洲超星團｜洪欣22歲兒子顏值超高！內地選秀節目奪冠組男團出道

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張鎬濂亞洲超星團｜TVB與內地《中國好聲音》團隊合作舉辦男團選秀節目《亞洲超星團》，日前TVB官網公布65名練習生名單，在上周（8日）起陸續在微博官網上載每位練習生的官方視頻，當中洪欣兒子張鎬濂（Ashley）收穫最多likes，以女友視角派心心的他人氣超高，獲粉絲大讚「太帥了吧」。經常梳著韓風型男髮型的張鎬濂，遺傳了媽媽洪欣精緻的五官，再加上擁有188cm高的模特兒身型，吸引了不少粉絲，甚至曾有網友留言指以他的外型絕對要去香港參加選秀成為「香港頂流」！

即睇《亞洲超星團》65名參賽者名單
張鎬濂
（圖片來源：TVB提供）

張鎬濂亞洲超星團｜內地出道 拍劇經驗豐富

張鎬濂在2019年參加內地選秀節目《以團之名》表演優異，最終更在100位選手中脫穎而出，奪冠後組成男團新風暴出道，同年以港澳台第一的成績錄取上海戲劇學院。不過該團在成團後發展不如意，只維持活動半年就停止所有團體活動，現時他是單獨勇闖娛樂圈，成為內地知名娛樂公司「樂華娛樂」旗下藝人，亦是王一博、吳宣儀等人的師弟。

張鎬濂在2020年出演愛情電視劇《他其實沒有那麼愛你》。2022年主演電視劇《尚好的青春都是你》；同年8月，主演電視劇《我的二分之一男友》定檔在騰訊視頻播出。到今年6月擔正拍電影《幽冥新娘》，在片中飾演男主角許一鳴。

張鎬濂 張鎬濂在7月亮相樂華家族演唱會
張鎬濂在7月亮相樂華家族演唱會（圖片來源：微博@張鎬濂Ashley）
張鎬濂 今年6月擔正拍電影《幽冥新娘》，在片中飾演男主角許一鳴
今年6月擔正拍電影《幽冥新娘》，在片中飾演男主角許一鳴（圖片來源：微博@張鎬濂Ashley）
張鎬濂 張鎬濂在2019年參加內地選秀節目《以團之名》奪冠後組成男團新風暴出道
張鎬濂在2019年參加內地選秀節目《以團之名》奪冠後組成男團新風暴出道（圖片來源：微博@張鎬濂Ashley）

張鎬濂亞洲超星團｜洪欣兒子一度被傳要改姓洪

張鎬濂（Ashley）現年22歲，是洪欣與莫少聰所生的兒子，在洪欣認識張丹峰後，張丹峰將鎬濂當親生仔一樣看待，因感受到繼父的愛由姓莫改姓張。早前洪欣與張丹峰離婚傳聞鬧得沸騰，當時外界一度將焦點放在兒子張鎬濂身上，傳出他改姓變洪鎬濂，不過事後洪欣發聲明澄清沒有離婚，事件才告一段落。

張鎬濂 張鎬濂Ashley）現年22歲，是洪欣與莫少聰所生的兒子
張鎬濂（Ashley）現年22歲，是洪欣與莫少聰所生的兒子（圖片來源：微博@張鎬濂Ashley）
本名 張鎬濂
英文名 Ashley
國家/地區 香港 香港
生日 2000/8/16
年齡 22
身高 188
體重 70kg
愛好 跳舞
特長 跳舞 彈鋼琴
微博 @張鎬濂Ashley

張鎬濂亞洲超星團｜洪欣再嫁張丹峰時 兒子曾改名為張浩鋒

話說，當年洪欣為莫少聰未婚產子，可惜兩人分手後，囝囝則由洪欣一手湊大。其後，洪欣再嫁內地藝人張丹峰，所以呀仔個名就由原名莫鎬廉改為張浩鋒，不過之後又再改名叫張鎬濂。

張鎬濂
（圖片來源：微博@洪欣）
張鎬濂
（圖片來源：微博@張丹峰）
張鎬濂
（圖片來源：微博@洪欣）

張鎬濂亞洲超星團｜18歲以男團出道

幾經辛苦，過五關斬六將後Ashley終於成功進入總決實，而媽媽洪欣早幾日更特登去到現場支持囝囝，而Ashley更不負所望，與其餘7位成員組成嘅男團「新風暴」成功奪得冠軍兼正式出道！

及後，洪欣更為囝囝感到自豪，於微博發文留言：「今天總決賽錄製，我的兒子@張鎬濂Ashley 好棒，一定要加油啊！還有謝謝現場那麽多人幫我喊，媽媽愛你，好感動好感謝！​​」，雖然單拖到場撐囝囝，但仍無阻心情大靚！

張鎬濂 Ashley18歲時已經有183cm高！
Ashley18歲時已經有183cm高！（圖片來源：微博@洪欣）
張鎬濂 Ashley18歲時已經有183cm高！
Ashley18歲時已經有183cm高！（圖片來源：微博@洪欣）
張鎬濂 洪欣攞定手幅為囝囝加油！
洪欣攞定手幅為囝囝加油！（圖片來源：微博@洪欣）

將來還有什麼演唱會值得留意？

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香港有甚麼週末好去處推介？

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圖片來源：TVB提供

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