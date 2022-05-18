張韋怡兒子學校遭不公平對待 護子心切揭開校方掩藏惡行的真相
TVB「御用丫環」張韋怡上星期五（5月13）在IG直播中哭訴7歲兒子Ashton在學校受到傷害。她不滿校方一直以該學童有「特殊照顧需要」而掩蓋傷害別人的問題，而且班主任「顛倒黑白」稱她兒子先出手，令其受盡委屈。
張韋怡心痛兒子受傷 不滿校方做法「原告變被告」
張韋怡日前在直播中哭訴兒子在學校受到傷害，而且不滿校方顛倒事是非，試圖滅兒子聲，她斥校方一堆歪理。她指班主任稱是兒子先出手，又叫兒子「唔好講大話」，否則以後不能再上學。張韋怡其實早已決定待囝囝完成本周測驗後轉校。
斥校方以「特殊需要」為由姑息 欺 凌 者
據張韋怡IG帖文所示，兒子曾兩次因同一位同學而受傷，兒子出現心口、喉嚨痛，回家食慾不振、情緒低落。兒子受傷，老師卻以「係呀，咁你就要學識自己調整自己的心態啦」去應對，令張韋怡大感不滿，直斥「一堆歪理」。經了導致其它人受傷的同學並非初犯，今次兒子的遭遇非單一事件。
上前了解對方大叫「you shut up」 發現其他家長以為兒女受害是單一事件
張韋怡曾見過肇事學童，她嘗試向其祖母反映時，該學童竟高呼「you shut up」，幸好祖母及時拉住該學童。事件經傳媒報道後，校方已向張韋怡道歉，但涉事學童及家長未有現身道歉。她再向班上其他學生家長了解，指其他家長同樣以為自己兒女受傷是單一事件，意指校方處理不當，希望日後會正視問題，公平公正處理。有網民批評校方因輿論壓力才正視問題，手法不當；亦有網民表示有需要的話可以提供協助轉校。
張韋怡劇中做妹仔現實做闊太 《金宵大廈》演鳳姐勁搶鏡
張韋怡2007年參選港姐落選，入行超過十年，參與過逾百套劇集，經常飾演宮女、妓女、護士等小角色，曾參予演出劇集有《誘情轉駁》、《On Call 36小時》、《仁心解碼II》、《天命》等，，而最近讓人記憶深刻的，便是在《金宵大廈》演春麗鳳姐和《多功能老婆》裡的小護士。14年嫁擁有300幅地皮、經營家族生意的富貴老公 Michael Poon，婚後誕下兒子Ashton生活無憂，家住九龍塘8,000呎有私人電梯的獨立屋，又獲老公打本搞錶行、大陸搞公關公司。