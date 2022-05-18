張韋怡兒子學校遭不公平對待 護子心切揭開校方掩藏惡行的真相

TVB「御用丫環」張韋怡上星期五（5月13）在IG直播中哭訴7歲兒子Ashton在學校受到傷害。她不滿校方一直以該學童有「特殊照顧需要」而掩蓋傷害別人的問題，而且班主任「顛倒黑白」稱她兒子先出手，令其受盡委屈。