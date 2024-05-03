張韶涵江蘇演唱會被爆「裙子變黃色」 觀眾：台下聞到味道
張韶涵演唱會不如預期 引發觀眾不滿求退票
在這場名為「時光演唱會」的活動中，張韶涵與王心凌、李健等歌手齊聚一堂，本應是一場精彩紛呈的音樂盛宴。然而，張韶涵和王心凌分別只演唱了四首歌曲，而李健則唱了七首。演唱會的其餘時間，卻由一些不太知名的歌手和樂團填充，這讓不少期待已久的觀眾感到失望。加上當日雨勢不斷，觀眾在雨中等待了長達三小時，不少人因此質疑演唱會的組織方是否存在欺詐行為，紛紛要求退票。
張韶涵突發腸胃炎 仍堅持上台唱歌
在退票爭議尚未平息之際，有網民提到，張韶涵在演唱會開始前就已經向粉絲們道歉，坦言自己下午突發急性腸胃炎。演唱會結束後，她的工作室更是發布了張韶涵躺在病床上、接受點滴治療的照片，顯示了她的身體狀況。這份對音樂和粉絲的責任感，讓人不禁為之動容。
被爆「裙子變黃色」 觀眾：台下聞到味道
在大家對張韶涵抱病上台唱歌的堅持表示同情的同時，有網民就瘋傳一張張韶涵在台上唱著歌並背對鏡頭的照片，而照片中張韶涵蹲下來在舞台側邊，明顯裙子有一部分變黃了，然後再有一名自稱在前排的觀眾發文稱，當張韶涵走近台邊時，他聞到了一股異味，並感嘆自己買前排票的決定是一次巨大的損失，這則消息更一度登上了微博熱搜榜。另外，張韶涵都被影到她在後台需要工作人員抬起扶著離開，看來她當時的腸胃炎情況都頗嚴重。
張韶涵粉絲力挺 貼出原圖反擊
面對這樣的謠言，張韶涵的粉絲們並沒有坐視不管。他們紛紛貼出當日現場的照片，證明即使在病榻上，張韶涵仍然堅持完成了演出。粉絲們對於那些散播謠言的人表示強烈的不滿，認為這些行為是「噁心且可恥」的，並呼籲大家不要過分苛責一個已經生病的歌手。
張韶涵工作室發出聲明 將對散播謠言者訴諸法律
張韶涵近年來主要在內地發展她的音樂事業，而這次的演唱會事件，無疑給她的職業生涯帶來了一定的挑戰。張韶涵工作室聯同律師在今日（5/3）亦發出聲明，將對部分侵權使用者提起訴訟，以正視聽。
就近期新浪微博等平台相關網路使用者惡意捏造並公開發布針對張韶涵女士的不實消息，發表本律師聲明。相關侵權內容已進行證據保全，本律師將代理當事人對部分侵權使用者提起訴訟，以正視聽。