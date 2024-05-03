張韶涵江蘇演唱會被爆「裙子變黃色」 觀眾：台下聞到味道

現年42歲的台灣女歌手張韶涵，近日在江蘇崑山市舉行的《時光演唱會》中，演唱會前已向粉絲透露身體不適，仍堅持站上舞臺。然而，演唱會中卻因為種種原因引起了一連串的爭議和不滿，從退票風波到網絡謠言，網上更瘋傳一張張韶涵在台上唱歌的背影，裙子的下身疑似變黃，隨即惹起網民熱議！

