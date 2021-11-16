40歲張頴康唔怕得罪無綫 向公司發最後通牒要做男主角：再等不到會離開
撰文：東方新地 圖片：無綫影片截圖、無綫新聞娛樂台影片截圖、[email protected]
張頴康 等得唔耐煩
加入無綫已15年的張頴康，由配角捱到做第二男主角，等了多年都上唔到男一，終於按捺不住要爆Seed，早前他上商台節目時已透露渴望做男一，並為自己設了時限，當時他更敢言「再等不到就會離開」。
張頴康 決定出去行個圈
近年張頴康機會不少，但始終都是男二角色，未能突破自己更上一層樓，下月便踏入40歲的張頴康，現身無綫台慶劇《換命真相》宣傳造勢活動時，再次表示壓力愈來愈大，他認為一個男演員，40至50歲這段時間是黃金時期，所以他曾對公司講，如果一線演員唔得閒，可以搵他頂上，但如果去到某個時刻都等唔到，他就會選擇離開。張頴康不諱言到時可能會出去行個圈，而且已經作好心理準備，始終人生苦短，如果在限期內都做唔到，會想出去試吓。
揚言唔驚得罪無綫
張頴康這番「做唔到男一就走」的言論，被指是給無綫的最後通牒，對於有沒有擔心因此得罪無綫，張頴康接受傳媒方問時直言冇有怕，仲話如果到最後都係做唔到男一，就唔怕得罪，他覺得成件事係好正面：「唔係話你唔畀我做男一，我就走咁嘅意思，我係話我想有咁嘅希望啫！」張頴康表示當年加入無綫目標已經是男一，可惜事與願違。
馬國奪獎 淚眼多謝太太
16年舉行的《TVB馬來西亞星光薈萃頒獎典禮2016》，張頴康勇奪飛躍進步男藝員獎，從未獲獎受認同的張穎康在台上激動爆喊，對太太麥雅緻的愛的宣言更是賺人熱淚！更難得的是，張頴康是個飲水思源的人，對於有今日的成績，他向本刊記者說：「冇華哥就冇我！真係好感激佢。」所指的華哥，就係當年發掘佢的劉德華！當晚張頴康上到台眼淚已經奪眶而出，致辭時更多次哽咽：「十六年啦！我咁多年都有得睇冇得去頒獎禮，今年係第一年嚟！多謝無綫高層同馬國嘅觀眾。」
為養家曾一度轉行
之後張頴康開始講自己的故事，他稱自己多年前需要錢成家立室，所以轉行做一個中港兩邊走的文員，點知一天發生車禍，佢就回想自己多年連配角都未做過，好唔甘心，於是決心重返無綫！太太麥雅緻知道後，只是簡單講了一句︰「你繼續發你嘅夢啦，錢唔好再諗，屋企由我嚟頂！」太太咁支持自己，張頴康在台上高呼「多謝老婆！老婆我愛你！我永遠愛你！」不單台下的呂慧儀及滕麗名感動落淚，唔少觀眾都睇到眼濕濕！
劉德華帶入行
除了太太麥雅緻精神與經濟上的支持，當年一手帶張頴康入行的劉華功不可沒！01年的復活節，準備升讀中六的張頴康機緣際會下認識了劉華，適逢其經理人公司天中娛樂成立，想發掘一些新人，對跳舞打功夫甚有興趣的張穎康因而被劉華賞識，加入公司成為新人，被安排受訓兩年才正式出道。
張頴康雖毫無演藝工作經驗，不過受訓期間一樣有糧出，而且獲劉華安排拍攝第一部電影《給他們一個機會》。後來劉華安排張頴康入讀無綫訓練班，當時訓練班每個月人工得幾千蚊，於是劉華每月為張頴康提供五位數字生活費，咁好的老闆去邊度搵？
所以張頴康接受本刊記者訪問時，直言感激劉華︰「冇華哥就冇我！真係好感激佢。係佢帶我入行，冇佢我唔會入到無綫，亦唔會識到我老婆。」
不忘多謝珍姐
除了當年伯樂劉華，張頴康亦不忘多謝一直眷顧自己的無綫高層曾勵珍，因為對方自訓練班期間，十年來一直很照顧自己，給予自己很多機會；另外對太太麥雅緻亦是照顧有加︰「所以我一定要親口同佢講聲多謝。」娛樂圈中懂得飲水思源的人實在不多，張穎康得到認同，可算實至名歸！