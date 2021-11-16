40歲張頴康唔怕得罪無綫 向公司發最後通牒要做男主角：再等不到會離開

有說男人四十而不惑，對於12月就踏入40歲的張頴康來說，是個很大的關口，因他對自己的期望很大，一直為入年多年都未能做到男一而耿耿於懷。繼早前接受商台節目訪問時透露渴望做男一，並且為目標設時限，揚言「再等不到會離開」後，張頴康出席新劇宣傳再公開表示唔怕得罪無綫，看來已經作出最壞打算。

撰文：東方新地 圖片：無綫影片截圖、無綫新聞娛樂台影片截圖、[email protected]