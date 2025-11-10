張頴康44歲前突宣布離巢TVB 曾向公司發最後通牒：無男主角做會離開

下月踏入44歲的張頴康今晨突然宣布離巢TVB，結束長達19年的合約關係，並在社交平台發表長文感謝恩人劉德華的栽培。這位有「劉德華契仔」之稱的實力派演員，剛完成與馬國明合作的《玫瑰戰爭》拍攝工作，作為在無綫的最後告別作品，離別時刻更忍不住落淚。