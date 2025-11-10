張頴康44歲前突宣布離巢TVB 曾向公司發最後通牒：無男主角做會離開
11月10日凌晨，張頴康在社交平台發表長文正式宣布離開TVB，字裡行間充滿不捨之情。他透露在TVB的最後一日特意拍照留念，並坦言拍完最後一個鏡頭時「原來眼淚真係會忍唔住留咗出嚟」。這位即將踏入44歲的資深演員，回顧19年來在TVB的演藝路程，形容這是「一個唔短嘅日子」，言語間流露出深厚感情。張頴康特別提到剛完成與馬國明合作的《玫瑰戰爭》拍攝，相信這部劇集成為他在TVB的最後作品，而他與馬國明曾有多次合作經驗，今次告別作別具紀念意義。
張頴康感謝劉德華19年前引薦入行 遵從林家棟教誨成就演員路
在告別文中，張頴康特別感謝恩人劉德華當年的引薦之恩。他回憶19年前劉德華安排他加入TVB訓練班，希望他能像劉德華和家棟哥哥一樣接受「TVB木人巷嘅訓練」。張頴康透露入TVB前，林家棟哥哥曾給他一句重要忠告：「入到去，乜都唔好理，耷低個頭就做，你一定會學到嘢！」他坦言一直遵從這句話，19年後終於「成為咗一位實實在在嘅演員」。張頴康在文中自豪地表示：「我張頴康，係劉德華同TVB栽培出嚟嘅演員！」同時感謝TVB提供平台讓觀眾認識他，更讓他遇到現任妻子麥雅緻，建立幸福家庭。
張頴康加入無綫做足19年 多次失落最佳男配角未獲獎項肯定
張頴康2006年加入TVB至今已踏入第19年，雖然星途並不平坦，但他默默耕耘由跑龍套、演閒角做起，直至2016年奪得「飛躍進步男藝員」後升至男二位置。他在TVB多年來塑造了不少經典角色，包括《回到三國》的范根、《一屋老友記》的三寶、《逆天奇案》系列的Marco等。在今年的《萬千星輝頒獎典禮2024》中，張頴康有份入圍角逐「最佳男配角」，雖然最終失落獎項，但其演技實力已備受肯定。近年他更劇接劇，機會多多，特別在《逆天奇案2》中再演Marco一角，受盡喪妻之痛的癲狂演出令人印象深刻，可惜同年輸給林景程。
網民不捨張頴康離巢 大讚演技實力獲粉絲力撐
張頴康宣布離巢消息傳出後，網民紛紛留言表達不捨之情。有網民表示：「由《家好月圓》嘅記者角色開始留意你，到《囧探踩過界》開始有角色做，直到范根、樊庚做起眼嘅角色（男配角），真係睇到你付出咗嘅努力」，大讚他在《逆天奇案》的奸角演出「簡直就係冇得彈」。不少粉絲更表示「演員表有你嘅名一定睇，因為套戲一定唔會衰得去邊」，可見張頴康的演技實力深受觀眾認同。網民普遍對他的離巢感到惋惜，認為他是TVB的實力派演員，期待他在新平台繼續發光發熱。
40歲張頴康唔怕得罪無綫 向公司發最後通牒要做男主角：再等不到會離開
張頴康唔怕得罪無綫 曾向公司發最後通牒要做男主角：再等不到會離開
張頴康由配角捱到做第二男主角，等了多年都上唔到男一，其實試過按捺不住要「爆Seed」，2021前他上商台節目時已透露渴望做男一，並為自己設了時限，當時他更敢言「再等不到就會離開」。
張頴康4年前曾揚言：決定出去行個圈
近年張頴康機會不少，但始終都是男二角色，未能突破自己更上一層樓，2021年張頴康現身無綫台慶劇《換命真相》宣傳造勢活動時，再次表示「壓力愈來愈大」，他認為一個男演員，40至50歲這段時間是黃金時期，所以他曾對公司講：「如果一線演員唔得閒，可以搵我頂上，但如果去到某個時刻都等唔到，就會選擇離開」。張頴康不諱言到時可能會出去行個圈，而且已經作好心理準備，始終人生苦短，如果在限期內都做唔到，會想出去試吓。
揚言唔驚得罪無綫
張頴康這番「做唔到男一就走」的言論，被指是給無綫的最後通牒，對於有沒有擔心因此得罪無綫，張頴康接受傳媒方問時直言冇有怕，仲話如果到最後都係做唔到男一，就唔怕得罪，他覺得成件事係好正面：「唔係話你唔畀我做男一，我就走咁嘅意思，我係話我想有咁嘅希望啫！」張頴康表示當年加入無綫目標已經是男一，可惜事與願違。