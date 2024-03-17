張馨月遭網民狠批「老土」會影響老公影像 霸氣反擊：不喜歡就不看
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內地模特兒張馨月（Carina）於2019年與林峯結婚，婚後育有一女，去年一家三口移居上海，兩夫婦更不時在社交媒體上大曬恩愛。不過張馨月近年卻成為內地網民攻擊的對象，現年32歲的她身形keep得不錯，而且樣貌依然標緻，但卻多次慘遭網民批評她衣著品味，甚至直斥她打扮老土會影響老公林峯形象。不過她性格剛烈不甘示弱，連環於網上反擊網民！
張馨月被網民批評有靚樣 穿著無品味
最近，張馨月在個人社交平台上分享了五個隨性的造型，並加上了標籤「#隨性 #取悅自己 #隨便發發」。她穿著普通的日常服裝，給人一種鄰家的感覺。不過就有網民留言，勸她多學些基礎穿搭知識，找到適合自己風格的衣著。網民留言更直指她會影響老公林峯的形象：「雖然你是素人，但作為一個明星的家屬，還是應該有一些偶像包袱。結婚後，你已經不再只是一個人。大家都說妻子是丈夫的臉面，你身材好，長得漂亮，應該展現出一些氛圍感。」
張馨月反擊：不喜歡就不看
這種直接而中肯的評論，但張馨月似乎不太同意。她回應道：「說到底大家都是個看客，喜歡多看看，不喜歡就不看，也不會影響任何人的生活，至於我老公，生活裏他是我的另一半，工作中他是影迷歌迷的，私下我倆只想舒舒服服的，哪天我想要走氛圍感的時尚路線了，認真經營小紅書了，我會努力做氛圍感的。」
張馨月被批無自己事業霸氣反擊：網絡代表全世界？
對此，張馨月曾經有過強勢的回應：「是嗎？我看到很多人的視頻都是這樣的。」至於有網民指責她沒有事業和獨立的生活圈子，並勸她應該要有自己的小事業和獨立的圈子，張馨月也直接反擊道：「網絡上看到的就代表全世界？」她毫不畏懼地維護自己，堅決對抗網絡上的非議。
張馨月多次被與林峯前度吳千語比較
張馨月一直都有著剛烈的性格，不是第一次與網民發生衝突了。近年來，林峯的前女友吳千語在內地發展順利，積極在小紅書上分享自己的日常穿搭，被內地網民稱為「港女典範」，並讚揚她的打扮有「氛圍感」！很多網民經常將吳千語和張馨月進行比較，並批評張馨月的穿著打扮仿效吳千語。
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圖片來源：微博@張馨月Carina、IG@karena_ngs