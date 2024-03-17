張馨月遭網民狠批「老土」會影響老公影像 霸氣反擊：不喜歡就不看

內地模特兒張馨月（Carina）於2019年與林峯結婚，婚後育有一女，去年一家三口移居上海，兩夫婦更不時在社交媒體上大曬恩愛。不過張馨月近年卻成為內地網民攻擊的對象，現年32歲的她身形keep得不錯，而且樣貌依然標緻，但卻多次慘遭網民批評她衣著品味，甚至直斥她打扮老土會影響老公林峯形象。不過她性格剛烈不甘示弱，連環於網上反擊網民！