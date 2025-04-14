張馨月高調曬疑似盜版手機殼挨轟 網民連環po對比圖不滿狂學老公舊愛吳千語

35歲張馨月2019年嫁於45歲林峯後生活keep住受關注，繼上月張馨月在直播中2度要求檢查離職保姆行李被狠批太過分後，近日張馨月就再度成為網民熱議焦點。皆因張馨月竟然大方曬出自己嘅「老翻」手機殼，隨後更有網民指出以來張馨月曾在直播中認使用A貨一事……