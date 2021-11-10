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林峯老婆張馨月孖住梁競徽內地開名車店 拎3萬手袋被嫌行頭唔夠勁

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撰文：東方新地

梁競徽(原名梁烈唯)北上發展似乎撈得好掂，今年連開兩間名錶店，再升呢做名車店老闆，今次仲孖住林峯老婆張韾月，有錢齊齊搵。日前新店開幕，林峯人唔到但花籃到，張馨月在社交網開心宣布做老闆娘，網民卻錯晒重點，指當日張馨月拎住個價值3萬的Hermès手袋唔夠排場。

撰文：東方新地 圖片：微博@張馨月Carina、[email protected]

張馨月宣布與梁競徽合作在內地投資開名車店。（圖片來源：微博@張馨月Carina）
張馨月宣布與梁競徽合作在內地投資開名車店。（圖片來源：微博@張馨月Carina）

張馨月 梁競徽內地開車行

林峯老婆張馨月日前在其社交網出post，公開在內地與梁競徽投資的名車店開幕的盛況，並寫上「開業大吉，生意紅火」，照片中見有郭政鴻、李璨琛和關楚耀撐場。梁競徽近年把工作基地轉移到內地，唔止拍戲做男主角，仲進軍商界，內地果然商機無限。

車店開幕當日，出席的港星還有郭政鴻、李燦琛及關楚耀。（圖片來源：微博@張馨月Carina）
車店開幕當日，出席的港星還有郭政鴻、李燦琛及關楚耀。（圖片來源：微博@張馨月Carina）
連環開店的梁競徽，個樣幾咁意氣風發。（圖片來源：微博@張馨月Carina）
連環開店的梁競徽，個樣幾咁意氣風發。（圖片來源：微博@張馨月Carina）

林峯送花籃撐老婆

老婆張馨月榮升老闆娘咁大件事，林峯竟然未有到場，只送上花籃表示支持，而林峯的好兄弟黃宗澤、吳卓羲和王浩信亦同樣有送上花籃。

張馨月以黑色裙現身，打扮低調。（圖片來源：微博@張馨月Carina）
張馨月以黑色裙現身，打扮低調。（圖片來源：微博@張馨月Carina）
張馨月當日拎的黑色Hermès手袋成為網民焦點。（圖片來源：微博@張馨月Carina）
張馨月當日拎的黑色Hermès手袋成為網民焦點。（圖片來源：微博@張馨月Carina）

張馨月手袋成焦點

在車店開幕當日，張馨月身穿黑色裙配以Hermès的Picotin Lock Bag出席，這款手袋被指是Hermès的入門版，價值約3萬左右，張馨月為此竟遭網民嫌棄，留言主要指她行頭唔夠勁，當中包括「叫你老公整個好點的包行不？」和「這個隆重其事的蝴蝶結把我給整笑了。」

（圖片來源：微博@張馨月Carina）
（圖片來源：微博@張馨月Carina）
（圖片來源：微博@張馨月Carina）
（圖片來源：微博@張馨月Carina）
（圖片來源：微博@張馨月Carina）
（圖片來源：微博@張馨月Carina）

包包是林峯送的七夕節禮物

其實張馨月當日拎住的黑色Hermès Picotin Lock Bag，是林峯於今年8月七夕節送給她的禮物，張馨月非常開心，近月不時拎住這個包包去街，在其社交網曝光率甚高。林峯婚後變成寵妻狂，女兒出世後夫婦感情有增無減，不時公開放閃，正所謂物輕情易重，林峯身家億億聲，乜都買得起啦！最緊要係心意。

（圖片來源：）
林峯與張馨月今年8月七夕節在社交網合體放閃。（圖片來源：[email protected]
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張馨月公開林峯所送的七夕節禮物，就是黑色Hermès Picotin Lock Bag和一隻錶。（圖片來源：[email protected]
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張馨月近月用得最多的袋，就是林峯所送的黑色Hermès Picotin Lock Bag。（圖片來源：微博@張馨月Carina）

梁競徽孖林峯老婆張馨月開名車店 阿嫂拎3萬手袋被嫌行頭唔夠勁

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