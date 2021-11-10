林峯老婆張馨月孖住梁競徽內地開名車店 拎3萬手袋被嫌行頭唔夠勁

梁競徽(原名梁烈唯)北上發展似乎撈得好掂，今年連開兩間名錶店，再升呢做名車店老闆，今次仲孖住林峯老婆張韾月，有錢齊齊搵。日前新店開幕，林峯人唔到但花籃到，張馨月在社交網開心宣布做老闆娘，網民卻錯晒重點，指當日張馨月拎住個價值3萬的Hermès手袋唔夠排場。

撰文：東方新地 圖片：微博@張馨月Carina、[email protected]