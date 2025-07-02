張馳豪新歌被指抄襲Gordon Flanders惹負評 本尊親自回應爭議兼下架歌曲
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30歲張馳豪（Aska）2020年參加《聲夢傳奇》後出道，近年張馳豪亦接連推出唔少歌曲，落力在樂壇站穩陣腳。不過張馳豪於上月底推出嘅新歌《想和你去南山塔》，就被指有抄襲王駿楊（Gordon Flanders）歌曲《冬天一個遊》之嫌，近日張馳豪出席活動時就親自回應爭議……
張馳豪首做監製即惹抄襲爭議
對於新歌《想和你去南山塔》被指有抄襲嘅嫌疑，張馳豪近日出席活動後接受訪問時，就親自回應爭議。張馳豪坦言今次係自己首次擔任歌曲監製，而且歌曲嘅製作時間十分短：「因為要就好多唔同單位嘅檔期，咁嗰製作時間好短，好快製作完首歌就拍MV」、「我第一次擔任監製呢個角色，少咗好重要嘅一步去畀多啲人聽」，並向所有受影響單位致歉。
張馳豪新歌火速下架
張馳豪隨後亦表示公司已經劇定將歌曲下架：「原本我哋係想寫一首好sweet嘅歌，但係出到嚟都影響到頗多人，咁公司就決定我哋暫時收返首歌」，不過歌曲重新上架就未有期。張馳豪亦透露目前正計劃如何處理歌曲被指與《冬天一個遊》高度相似：「有可能係改編啦，有可能係出一個唔同風格嘅歌」，不過一切仍有待公司安排。
撰文：東方新地圖片來源：youtube@MoreForms Media魔方全媒、ig@askacch資料或影片來源：原文刊於新假期