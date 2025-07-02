張馳豪新歌被指抄襲Gordon Flanders惹負評 本尊親自回應爭議兼下架歌曲

30歲張馳豪（Aska）2020年參加《聲夢傳奇》後出道，近年張馳豪亦接連推出唔少歌曲，落力在樂壇站穩陣腳。不過張馳豪於上月底推出嘅新歌《想和你去南山塔》，就被指有抄襲王駿楊（Gordon Flanders）歌曲《冬天一個遊》之嫌，近日張馳豪出席活動時就親自回應爭議……