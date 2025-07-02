張馳豪新歌被指抄襲Gordon Flanders惹負評 本尊親自回應爭議兼下架歌曲

最新娛聞
東方新地

廣告

30歲張馳豪（Aska）2020年參加《聲夢傳奇》後出道，近年張馳豪亦接連推出唔少歌曲，落力在樂壇站穩陣腳。不過張馳豪於上月底推出嘅新歌《想和你去南山塔》，就被指有抄襲王駿楊（Gordon Flanders）歌曲《冬天一個遊》之嫌，近日張馳豪出席活動時就親自回應爭議……

張馳豪首做監製即惹抄襲爭議

對於新歌《想和你去南山塔》被指有抄襲嘅嫌疑，張馳豪近日出席活動後接受訪問時，就親自回應爭議。張馳豪坦言今次係自己首次擔任歌曲監製，而且歌曲嘅製作時間十分短：「因為要就好多唔同單位嘅檔期，咁嗰製作時間好短，好快製作完首歌就拍MV」、「我第一次擔任監製呢個角色，少咗好重要嘅一步去畀多啲人聽」，並向所有受影響單位致歉。

張馳豪 抄襲 張馳豪近日出席活動時開腔回應新歌《想和你去南山塔》，被指有抄襲王駿楊（Gordon Flanders）歌曲《冬天一個遊》嘅風波。（圖片來源：youtube@MoreForms Media魔方全媒）
張馳豪近日出席活動時開腔回應新歌《想和你去南山塔》，被指有抄襲王駿楊（Gordon Flanders）歌曲《冬天一個遊》嘅風波。（圖片來源：youtube@MoreForms Media魔方全媒）
張馳豪 抄襲 張馳豪新歌《想和你去南山塔》於6月25日推出。（圖片來源：網上圖片）
張馳豪新歌《想和你去南山塔》於6月25日推出。（圖片來源：網上圖片）
張馳豪 抄襲 王駿楊（Gordon Flanders）歌曲《冬天一個遊》於2021年12月25日推出。（圖片來源：網上圖片）
王駿楊（Gordon Flanders）歌曲《冬天一個遊》於2021年12月25日推出。（圖片來源：網上圖片）

張馳豪新歌火速下架

張馳豪隨後亦表示公司已經劇定將歌曲下架：「原本我哋係想寫一首好sweet嘅歌，但係出到嚟都影響到頗多人，咁公司就決定我哋暫時收返首歌」，不過歌曲重新上架就未有期。張馳豪亦透露目前正計劃如何處理歌曲被指與《冬天一個遊》高度相似：「有可能係改編啦，有可能係出一個唔同風格嘅歌」，不過一切仍有待公司安排。

張馳豪 抄襲 張馳豪坦言自己首次擔任監製有不足之處，並表示公司已決定將歌曲暫時下架，後續如何處理歌曲及重新上架等問題仍有待安排。（圖片來源：youtube@MoreForms Media魔方全媒）
張馳豪坦言自己首次擔任監製有不足之處，並表示公司已決定將歌曲暫時下架，後續如何處理歌曲及重新上架等問題仍有待安排。（圖片來源：youtube@MoreForms Media魔方全媒）
張馳豪 抄襲 （圖片來源：ig@askacch）
（圖片來源：ig@askacch）

撰文：東方新地圖片來源：youtube@MoreForms Media魔方全媒、ig@askacch資料或影片來源：原文刊於新假期

widgetBtn

熱門文章

 