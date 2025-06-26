35歲彭慧中面容浮腫驚現「斷崖式崩壞」 本人現身回應真相！

現年35歲的彭慧中（Phoebe）選港姐後入行，雖然拍劇機會不多，但一直活躍於主持界，憑其亮眼外形、修長美腿及34D傲人身材迅速吸引觀眾關注，成為不少網民心目中的女神主持之一。不過最近就被發現面容浮腫，惹來網民熱議！