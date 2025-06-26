35歲彭慧中面容浮腫驚現「斷崖式崩壞」 本人現身回應真相！
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現年35歲的彭慧中（Phoebe）選港姐後入行，雖然拍劇機會不多，但一直活躍於主持界，憑其亮眼外形、修長美腿及34D傲人身材迅速吸引觀眾關注，成為不少網民心目中的女神主持之一。不過最近就被發現面容浮腫，惹來網民熱議！
彭慧中面容浮腫惹熱議 網民：斷崖式崩壞
網民在討論區發帖，以「慘，流行都市彭慧中嗰樣」為題，並附上她最新節目的截圖，引起熱議。有不少留言直指她面容浮腫、外貌改變：「水腫？」、「成個老態出晒嚟」、「中年發福」、「完全唔同咗一個人」，甚至有人猜測她曾進行醫美處理：「似打咗野落蘋果肌」。
本人現身回應真相
對此，彭慧中作出回應，指當日錄影時身體不適，服藥後出現藥物敏感，導致面部輕微浮腫，幸好經已求醫，情況正在改善中。
彭慧中煞食美腿獲封「連登女神」自爆最欣賞1女星
彭慧中在《流行都市》中常常在節目中展示她的美腿，並穿著小背心示範運動，不僅成功吸引男觀眾目光，連登網友更開了專屬帖子分享她的福利圖片，並將她封為「連登女神」。然而，這位女神彭慧中卻謙虛地表示：「我一點也不認為自己是女神，特別是在加入TVB之後，看到了許多又瘦又漂亮的女藝人。」她補充心目中真正的女神是靚媽陳凱琳，認為她非常全能。
彭慧中剖白未彈起原因：我個性比較隨遇而安
在過去的13年，彭慧中主要從事主持工作，但網友痛批TVB「大材小用」。對此，她表示：「我會想為什麼我的工作機會不如其他人多呢？但第二天醒來後就忘記了，繼續過我的生活。」她又講到自己好容易調節心態，儘量從正面思考。彭慧中深信性格決定命運，自覺自己的被動性格和缺乏機心可能阻礙了她的事業發展。她解釋道：「我從來沒有計劃過，我的個性比較隨遇而安，事情來了就接受。除非碰到我的底線，否則我會拒絕。」
彭慧中留學英國攬啜男女 遭父迫回港
雖然彭慧中在婦女節目中一向形象專業，但她卻曾被揭當年到英國讀大學時不少荒唐事跡，既有坐仔仔大髀相流出，更有男女通殺啜面迷離相片曝光，當年就有指彭慧中的父親，因為眼見彭慧中讀大學時生活懶散愛夜蒲，因此為她報名參選港姐，迫她回港，怎料成為她的事業第一步。
圖片來源：TVB、新傳媒圖片庫、IG@phoebspang資料或影片來源：原文刊於新假期