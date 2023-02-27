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吃貨橫掃曼谷｜彭慧中向高海寧坦承事業停滯不前 同屆港姐去咗邊？

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TVB旅遊節目《吃貨橫掃曼谷》由「女神」高海寧（高 Ling）、彭慧中（Phoebe）、陳星妤（前名：陳聖瑜）跟曾獲封「少年食神」的林澄光（Michael）擔任主持，最新一集節目講到高Ling邀請彭慧中到由1940年代建築改建而成的精品酒店共晉午飯，期間高Ling更向Phoebe進行大逼攻！

彭慧中 高Ling約彭慧中去到有超過80年歷史建築改建而成嘅精品酒店共晉午餐，邊食邊傾心事。
高Ling約彭慧中去到有超過80年歷史建築改建而成嘅精品酒店共晉午餐，邊食邊傾心事。（圖片來源：TVB提供）

《吃貨橫掃曼谷》彭慧中 回應「欠交代」傳聞

高Ling與彭慧中共晉午飯兼談心，一來便開門見山逼問：「我見到網上有人話覺得公司爭你一個交代，你覺唔覺？」並指覺得Phoebe值得在事業上擁有更多，又大讚Phoebe勤力：「例如今次你知道我哋去邊，會事先上網做晒功課，等去到現場多啲嘢講，我好欣賞你呢樣嘢。」

彭慧中 攝影師搵埋高炒角度去影高Ling和彭慧中。
攝影師搵埋高炒角度去影高Ling和彭慧中。（圖片來源：TVB提供）

彭慧中直認爭咗啲機會

Phoebe聞言亦快人快語回應謂：「好多人都係咁講，我都覺。」不過語畢，Phoebe即補充指其實只係「爭咗啲嘢」，當中包括機會：「都成12年喇，我真心講句，我覺得自己事業停滯不前。我係唔想畀人哋唔記得咗我，好容易咋嘛。」

彭慧中 入行超過12年的彭慧中，話唔想人哋唔記得佢。
入行超過12年的彭慧中，話唔想人哋唔記得佢。（圖片來源：TVB提供）

高Ling：我都有年半冇做過嘢

高Ling聽畢即大為感觸，並強忍淚水謂：「我好明白，我都有年半冇做過嘢，啲人喺街度都會話『高 Ling好耐冇睇過你嘅電視劇』。」原來在去年播出的劇集《童時愛上你》，是高Ling在2021年7月至10月期間所拍，之後高Ling一直未有新劇開拍，期間只曾北上內地，與王浩信、張振朗一同參加演技真人騷《開播！情景喜劇》，有傳是因為當時她正和公司就續約問題進行拉鋸，直到去年11月，她才宣布已和TVB續簽長約，並大讚TVB今次「好有誠意」。

彭慧中 高 Ling聽到彭慧中盡訴心中情後，感觸良多，仲眼濕濕。
高 Ling聽到彭慧中盡訴心中情後，感觸良多，仲眼濕濕。（圖片來源：TVB提供）
彭慧中 高Ling約彭慧中去到有超過80年歷史建築改建而成嘅精品酒店共晉午餐，邊食邊傾心事。
一對難姊難妹最終互相握手喊「加油」。（圖片來源：TVB提供）

33歲彭慧中 成午間Cap圖女王

彭慧中於2010年參加香港小姐殺入最後八強，卻被指因太多負面新聞而最後無緣三甲。其後彭慧中正式簽約成為無綫藝人，但卻一直未有太大發展機會，一直只留在《都市閒情》及其後轉名的《流行都市》做婦女節目主持，雖然只是午間節目，但彭慧中的艷光並未被掩蓋，由於節目中彭慧中不時穿上短裙亮相，其美腿即成網民瘋狂Cap圖目標，偶有參與運動環節，更成為洗版對象。

宅男女神 彭慧中 彭慧中的美腿成為網民焦點。
彭慧中的美腿經常成為網民焦點。（圖片來源：TVB《都市閒情》截圖）
宅男女神 彭慧中 彭慧中有時連煮食環節也會性感少布。
彭慧中有時連煮食環節也會性感少布。（圖片來源：TVB《流行都市》截圖）
宅男女神 彭慧中 彭慧中做運動是網民最愛看的午間節目環節。
彭慧中做運動是網民最愛看的午間節目環節。（圖片來源：TVB《流行都市》截圖）

彭慧中34D「無添加」撼贏張秀文

彭慧中在2010年選港姐時笑容甜美，健康膚色配朱古力波，表現淡定友善，大有冠軍相，但最終她因為被爆夜蒲攬啜相醜聞只殺入了八強。當屆港姐外景在印度拍攝，首場泳衣戰由於嚴禁用胸墊，「無添加三點式」見真章，好波之人寥寥可數， 擁有34D上圍的Phoebe穩勝，其次以C cup張秀文屈居第二。

彭慧中與同屬無綫 「咪神」的張秀文為同屆港姐出身，當屆冠、亞、季軍得主分別為陳庭欣、張秀文和莊思明。
彭慧中與同屬無綫 「咪神」的張秀文為同屆港姐出身，當屆冠、亞、季軍得主分別為陳庭欣、張秀文和莊思明。
彭慧中直言羨慕Victoria
無墊政策下，Phoebe以真材實料贏盡全場。（圖片來源：新傳媒照片庫）
港姐晒豪乳 8號彭慧中入行前相片曝光
張秀文雖然身形不及彭慧中豐滿，但最終獲得港姐亞軍，之後一直有不少發展機會。（圖片來源：新傳媒照片庫）
彭慧中 除了醜聞外，彭慧中亦被指輸在身高只得160cm。
除了醜聞外，彭慧中亦被指輸在身高只得160cm。（圖片來源：新傳媒照片庫）

同屆李雪瑩淡出娛樂圈 文凱玲重返TVB

與彭慧中同屆的八強港姐佳麗還有張藝婷、文凱玲、莊思明、李雪瑩、馬鈞怡、陳庭欣及張秀文，其中分別奪得冠亞季軍的陳庭欣、張秀文及莊思明，現在時過13年仍在TVB中發展，而奪得最上鏡小姐的李雪瑩，已在2014年以到外國進修為由與TVB解約並淡出娛樂圈，而落選後成為「晶女郎」的文凱玲，則在去年正式簽約重返TVB。

彭慧中 港姐 亞軍張秀文，冠軍陳庭欣及季軍莊思明
2010年港姐亞軍張秀文、冠軍陳庭欣及季軍莊思明，現時都仍在TVB發展。（圖片來源：新傳媒照片庫）
彭慧中 雙生陌生人 陳庭欣 由於Toby參選時表現平庸，加上經常笑時露出牙肉，引來不少網民取笑她是最醜的香港小姐之一。
現年35歲的陳庭欣曾被指參選時表現一般，加上笑時露出大牙肉，引來不少網民取笑她是最醜的香港小姐之一，她近年主要擔任《東張西望》主持，亦有偶爾拍劇，去年更憑《換命真相》入圍最佳女配角獎。（圖片來源：[email protected] SUPER）
彭慧中 港姐 張秀文經常出鏡谷到恆，被封一代咪神。
張秀文經常出鏡谷到恆，被封一代TVB咪神，不過自從升呢做人妻後，張秀文似乎就收心養性，收起性感！（圖片來源：《愛．回家》截圖）
港姐晒豪乳 8號彭慧中入行前相片曝光
莊思明當年曾被指身形上窄下闊，全無美感可言，但最終仍奪得港姐季軍，之後她在事業上無甚發展，最為人熟悉的是她大馬拿督千金的身份，以及與楊明的戀情。（圖片來源：新傳媒照片庫）
彭慧中 「晶女郎」文凱玲為空姐出身，2010年以27歲之齡「掹車邊」參選港姐，不過成績只得第八名，落選後佢轉投電影圈，先後拍過錢國偉執導嘅《喜愛夜蒲2》同《喜愛夜蒲3》，以及多部王晶監製電影《唐伯虎衝上雲霄》、《賭城風雲II》同《鴨王2》等，力sell其33D上圍加42吋美腿，近年亦有拍《荷里活有個大老千》及《賭城群英會》等TVB劇，直到去年她更正式重返TVB。
「晶女郎」文凱玲為空姐出身，2010年以27歲之齡「掹車邊」參選港姐，不過成績只得第八名，落選後佢轉投電影圈，先後拍過錢國偉執導嘅《喜愛夜蒲2》同《喜愛夜蒲3》，以及多部王晶監製電影《唐伯虎衝上雲霄》、《賭城風雲II》同《鴨王2》等，力sell其33D上圍加42吋美腿，近年亦有拍《荷里活有個大老千》及《賭城群英會》等TVB劇，直到去年她更正式重返TVB。（圖片來源：新傳媒照片庫）
彭慧中 同屆最上鏡小姐兼第四名得主的李雪瑩現在已淡出娛樂圈嫁人做少奶奶，並生下了兩名女兒。
同屆最上鏡小姐兼第四名得主的李雪瑩現在已淡出娛樂圈嫁人做少奶奶，並生下了兩名女兒。（圖片來源：[email protected]

重溫彭慧中留學英國攬啜男女 遭父迫回港

雖然彭慧中在婦女節目中一向形象專業，但她卻曾被揭當年到英國讀大學時不少荒唐事跡，既有坐仔仔大髀相流出，更有男女通殺啜面迷離相片曝光，當年就有指彭慧中的父親，因為眼見彭慧中讀大學時生活懶散愛夜蒲，因此為她報名參選港姐，迫她回港，怎料成為她的事業第一步。

宅男女神 彭慧中 彭慧中早年在英國留國時，生活荒唐。
彭慧中早年在英國留國時，生活荒唐。（圖片來源：新傳媒照片庫）
宅男女神 彭慧中 彭慧中曾流出不少俾仔啜面相片。
彭慧中曾流出不少俾仔啜面相片。（圖片來源：新傳媒照片庫）
宅男女神 彭慧中 彭慧中以性感小背心與男友人來個啜面見面禮。
彭慧中以性感小背心與男友人來個啜面見面禮。（圖片來源：新傳媒照片庫）
宅男女神 彭慧中 彭慧中亦有啜女相片。
彭慧中亦有啜女相片。（圖片來源：新傳媒照片庫）

做TVB親生女 泳裝玩直立板瑜珈

直至2020年，彭慧中與TVB改簽經理人合約成為親生女，她又放風希望演劇集等等，令她開始多了出鏡機會，其中2021年她在奶仔方紹聰主持的節目《野外步出2》中，擔任嘉賓，於西貢海邊以泳裝試玩直立板瑜珈，她更首次談到自己未被TVB重用的心情，直言自己不是一個主動的人，因此很多時不會去爭取甚麼機會。

宅男女神 彭慧中 彭慧中做回TVB親生女，即多了機會出鏡。
彭慧中做回TVB親生女，即多了機會出鏡。（圖片來源：TVB《野外步出2》截圖）
宅男女神 彭慧中 在節目中彭慧中試在直立板上做瑜珈。
在節目中彭慧中試在直立板上做瑜珈。（圖片來源：TVB《野外步出2》截圖）
宅男女神 彭慧中 彭慧中直言多謝網民喜愛，不介意被改名做J慧中。
彭慧中直言多謝網民喜愛，不介意被改名做「J慧中」。（圖片來源：TVB《野外步出2》截圖）
彭慧中 彭慧中擁有一身健康膚色和火辣身材。
彭慧中擁有一身健康膚色和火辣身材。（圖片來源：[email protected]
日前彭慧中上載一張身穿中空裝的圖片上社交網，即成網民熱議對象。
早前彭慧中上載一張身穿中空裝的圖片上社交網，即成網民熱議對象。（圖片來源：[email protected]
彭慧中 擁有34D上圍和Fit爆身形的彭慧中一向深受網民喜愛，工作機會卻不多。
擁有34D上圍和Fit爆身形的彭慧中一向深受網民喜愛，工作機會卻不多。（圖片來源：[email protected]

睇埋《吃貨橫掃曼谷》曼谷美食逐個數 熱辣靚女歎桑拿！

仲有彭慧中主持《流行都市》：

網民都好支持「J慧中」！

常見問題

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：張國榮紀念音樂會西九音樂節黃妍五月天BLACKPINK澳門站林敏驄周杰倫COLLARTwins鄭秀文鄭欣宜許冠傑Backstreet Boys；喜歡K-pop的你亦有福了，ITZYNCT DREAM亦在香港開演唱會、Apink！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

《財政預算案2023》有什麼新財政措施？如何申請居屋、有什麼申請條件？

政府已發表本屆政府首份《財政預算案2023》，一文即睇派錢措施，如電子消費券、寬減利得稅、交通津貼、綜援、電費補貼等。同時為條整合最新電子消費券2023派錢金額和形式、申請和領取消息；《財政預算案2023》亦有公布調低買樓印花稅，首置置業者可以藉此機會省下一筆可觀的開銷，為置業提供更多支援。而居屋申請一般於2月至3月左右推出，攪珠日期通常定於6月份進行。有意申請2023年居屋的人士可以提前了解居屋地點位置、申請程序及收費、入息和資產限額等相關信息。即看：居屋2023全攻略

撰文：東方新地圖片來源：TVB提供、TVB《童時愛上你》截圖、[email protected]、新傳媒照片庫、TVB《都市閒情》截圖、TVB《流行都市》截圖、TVB《野外步出2》截圖、[email protected][email protected]資料或影片來源：[email protected]綜藝

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