吃貨橫掃曼谷｜彭慧中向高海寧坦承事業停滯不前 同屆港姐去咗邊？
《吃貨橫掃曼谷》彭慧中 回應「欠交代」傳聞
高Ling與彭慧中共晉午飯兼談心，一來便開門見山逼問：「我見到網上有人話覺得公司爭你一個交代，你覺唔覺？」並指覺得Phoebe值得在事業上擁有更多，又大讚Phoebe勤力：「例如今次你知道我哋去邊，會事先上網做晒功課，等去到現場多啲嘢講，我好欣賞你呢樣嘢。」
彭慧中直認爭咗啲機會
Phoebe聞言亦快人快語回應謂：「好多人都係咁講，我都覺。」不過語畢，Phoebe即補充指其實只係「爭咗啲嘢」，當中包括機會：「都成12年喇，我真心講句，我覺得自己事業停滯不前。我係唔想畀人哋唔記得咗我，好容易咋嘛。」
高Ling：我都有年半冇做過嘢
高Ling聽畢即大為感觸，並強忍淚水謂：「我好明白，我都有年半冇做過嘢，啲人喺街度都會話『高 Ling好耐冇睇過你嘅電視劇』。」原來在去年播出的劇集《童時愛上你》，是高Ling在2021年7月至10月期間所拍，之後高Ling一直未有新劇開拍，期間只曾北上內地，與王浩信、張振朗一同參加演技真人騷《開播！情景喜劇》，有傳是因為當時她正和公司就續約問題進行拉鋸，直到去年11月，她才宣布已和TVB續簽長約，並大讚TVB今次「好有誠意」。
33歲彭慧中 成午間Cap圖女王
彭慧中於2010年參加香港小姐殺入最後八強，卻被指因太多負面新聞而最後無緣三甲。其後彭慧中正式簽約成為無綫藝人，但卻一直未有太大發展機會，一直只留在《都市閒情》及其後轉名的《流行都市》做婦女節目主持，雖然只是午間節目，但彭慧中的艷光並未被掩蓋，由於節目中彭慧中不時穿上短裙亮相，其美腿即成網民瘋狂Cap圖目標，偶有參與運動環節，更成為洗版對象。
彭慧中34D「無添加」撼贏張秀文
彭慧中在2010年選港姐時笑容甜美，健康膚色配朱古力波，表現淡定友善，大有冠軍相，但最終她因為被爆夜蒲攬啜相醜聞只殺入了八強。當屆港姐外景在印度拍攝，首場泳衣戰由於嚴禁用胸墊，「無添加三點式」見真章，好波之人寥寥可數， 擁有34D上圍的Phoebe穩勝，其次以C cup張秀文屈居第二。
同屆李雪瑩淡出娛樂圈 文凱玲重返TVB
與彭慧中同屆的八強港姐佳麗還有張藝婷、文凱玲、莊思明、李雪瑩、馬鈞怡、陳庭欣及張秀文，其中分別奪得冠亞季軍的陳庭欣、張秀文及莊思明，現在時過13年仍在TVB中發展，而奪得最上鏡小姐的李雪瑩，已在2014年以到外國進修為由與TVB解約並淡出娛樂圈，而落選後成為「晶女郎」的文凱玲，則在去年正式簽約重返TVB。
重溫彭慧中留學英國攬啜男女 遭父迫回港
雖然彭慧中在婦女節目中一向形象專業，但她卻曾被揭當年到英國讀大學時不少荒唐事跡，既有坐仔仔大髀相流出，更有男女通殺啜面迷離相片曝光，當年就有指彭慧中的父親，因為眼見彭慧中讀大學時生活懶散愛夜蒲，因此為她報名參選港姐，迫她回港，怎料成為她的事業第一步。
做TVB親生女 泳裝玩直立板瑜珈
直至2020年，彭慧中與TVB改簽經理人合約成為親生女，她又放風希望演劇集等等，令她開始多了出鏡機會，其中2021年她在奶仔方紹聰主持的節目《野外步出2》中，擔任嘉賓，於西貢海邊以泳裝試玩直立板瑜珈，她更首次談到自己未被TVB重用的心情，直言自己不是一個主動的人，因此很多時不會去爭取甚麼機會。
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仲有彭慧中主持《流行都市》：
網民都好支持「J慧中」！
常見問題
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