吃貨橫掃曼谷｜彭慧中向高海寧坦承事業停滯不前 同屆港姐去咗邊？

TVB旅遊節目《吃貨橫掃曼谷》由「女神」高海寧（高 Ling）、彭慧中（Phoebe）、陳星妤（前名：陳聖瑜）跟曾獲封「少年食神」的林澄光（Michael）擔任主持，最新一集節目講到高Ling邀請彭慧中到由1940年代建築改建而成的精品酒店共晉午飯，期間高Ling更向Phoebe進行大逼攻！