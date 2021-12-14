野外步出｜彭慧中回應巴打日日「J慧中」入行11年欠上位機會真相大白
撰文：東方新地 圖片：《野外步出2》發相、《野外步出2》影片截圖、[email protected]、連登討論區
彭慧中 網民最期待的女嘉賓
《野外步出2》第13集嘉賓彭慧中入行已11年，近年主要主持《流行都市》，未有其他拍劇工作，不過她的知名度與人氣一啲都唔弱。奶仔方紹聰早前曾瀏覽各大討論區，發現網民最期待的嘉賓是32歲的「J慧中」(網民為她改)，奶仔笑言《野外步出2》 終於請到「J慧中」，好讓各位兄弟可以開心一下。
彭慧中 奶仔大講有味笑話
彭慧中性格爽直，即使一開場被奶仔笑指個名已變成「J慧中」，她都唔介意，其後玩水上瑜伽，奶仔因為做唔到一些動作，笑言「男仔中間有啲嘢隔住咗」，彭慧中亦笑奉陪話：「佢唔得喇！佢真係唔得！」輪到彭慧中做倒立動作，奶仔又笑佢個動作太誘人，令成個西貢區氣氛都變得嚴肅。
「J慧中」坐姿最誘人
奶仔說：「我同彭慧中今次去咗西貢一個叫『吊鐘洲』嘅地方玩直立板，呢個地方平時好難去，希望大家睇到呢個地方啲岩石係好靚嘅。我同彭慧人講，其實上網好多討論區網民都好鍾意睇佢，TVB係嘥咗佢，淨係畀佢做《流行都市》，大家都好想睇到佢著泳裝呀！性感少少嘅演出，今次《野外步出2》畀大家睇到彭慧中啦！啲網民全部都叫佢『J慧中』，每日下午1點幾大家都開po叫開電視一齊睇彭慧中，一齊J佢個坐姿，所以某幾個討論區嘅朋友仔，呢集應該會睇得開心。」
彭慧中親講「J慧中」
彭慧中雖然少拍劇，不過今次在節目中與奶仔一齊演小劇場，其實演技都唔差，之後二人更在直立板上傾心事，彭慧中重提當年參選港姐是由爸爸提名，因為自己皮膚太黑，信心只是一般，估唔到最後可以入圍。奶仔又提到每日定時定候就有巴打在討論區CAP圖，把彭慧中的主持《流行都市》的照片放上網，為此彭慧中回應：「多謝啲巴打咁鍾意睇我，其實我想多啲絲打睇。我都唔知佢哋點解鍾意睇我，我又唔係啲巴打，可唔可以話番畀我知呀？」奶仔指全因彭慧中的坐姿好正，坐在直立板上的彭慧中說：「咁佢哋依家係咪會CAP圖呀？」
彭慧中坦言性格令她發展受阻
在節目尾段，奶仔問彭慧中入行多年有沒有遺憾的事情，她說：「可能本身我性格唔係太積極，唔主動，我有時都會同其他人比較，點解人哋可以做到呢個位置，點解我仲係咁樣嘅？好似冇乜機會咁。有時我會好『忟』自己，點解唔可以主動啲，我係比較要面子，唔夠膽去做主動，好怕被拒絕，我係一個隨緣嘅人，我唔想去做一啲令我個心唔舒服嘅嘢，我未跨到去嗰一關，過唔到自己。」