野外步出｜彭慧中回應巴打日日「J慧中」入行11年欠上位機會真相大白

《野外步出2》的第13嘉賓是彭慧中，彭慧中10年參選港姐入行，雖代表作欠奉，但憑住出眾身材與靚腳成為連登女神。今次彭慧中與方紹聰一齊去玩直立板，探討她在討論區被封「J慧中」，方紹聰更戥彭慧中唔抵，覺得公司只安排她主持《流行都市》嘥咗佢，不過彭慧中有解釋喎！