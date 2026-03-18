中年好聲音4｜彭梓嘉千字文爆粗炮轟導師Calvin Sir 不滿被逼做一事 質疑節目後期製作有問題
彭梓嘉千字文狠批Calvin Sir強迫唱Rock
彭梓嘉在Instagram發表長文，詳細描述她對被安排演唱《灰色軌跡》的不滿。她表示自己從接到歌曲的那一刻開始就拒絕了，並非因為不懂唱，而是清楚知道自己不應該站在這個位置唱這類歌。彭梓嘉在文中寫道「接過那首歌的時候，像接過一份不屬於自己的遺囑。我站在懸崖邊，下面沒有路，只能向前唱」，形容自己當時的無奈處境。她更透露曾向導師表達擔憂，指出評判早前已經表示不喜歡她唱Rock歌，要求她改變風格，但Calvin Sir仍然堅持要她執行這個「硬任務」。
Calvin Sir堅持安排遭質疑動機不明
根據彭梓嘉的描述，Calvin Sir給出多個理由說服她接受這首歌，包括她練習時唱得很好、組內只有她能夠駕馭Rock風格、兩把女聲很夾等。然而彭梓嘉對這些解釋並不信服，她在文中質疑「到現在我仍然不明白，為甚麼非要我唱這首歌不可，明明知道唱完之後，我可能會死在那個台上」。最終她與拍檔黎若雪的演出只獲得82分，令她更加憤怒並在文末爆粗「WTF!!」表達不滿。彭梓嘉還指出Beyond的歌曲早已入骨入血，不可能輕鬆超越，她們只是想在編曲上加入迷幻元素，嘗試找一個屬於當下的角度去靠近那首歌。
彭梓嘉質疑節目後期製作有問題
除了炮轟導師安排外，彭梓嘉更在文中暗示節目的後期製作存在問題。她表示在台上比賽時聽著自己的聲音一切正常，但播出版本卻「像聽見另一個人在唱般」，出現了「幽靈般的歪斜」和「古怪的顫動」。彭梓嘉強調這些錯誤從來不在她的聲音裡，並諷刺地表示「我只能說，節目出街時可能我部電視機太特別了吧」。她認為網民批評她不會唱歌是基於有問題的播出版本，並詳細描述了當時台上的環境，包括燈光很熱、耳機裡有各種聲音等，試圖為自己的表現辯護。
網民一面倒批評彭梓嘉輸不起
彭梓嘉的千字文炮轟並沒有獲得網民的同情，反而引來一面倒的批評聲音。有網民直言「無一比賽是必勝的，視乎你玩唔玩得起」、「好的歌手是要嘗試或挑戰不同曲風的，一成不變風格在現今社會走不遠的」。更多網民認為她不懂遊戲規則，留言「玩遊戲就要守遊戲規則，唔肯守規則就咪嚟玩」、「自己唱得衰就唔好賴三賴四啦」。有網民更質疑她的品格，表示「遊戲都未玩完就轟教練，好品極有限」，認為她是因為出局不忿氣才會如此炮轟導師。部分網民還舉出其他參賽者的例子，指出楊嘉瓏同樣是第一次唱Rock歌，但認真學習後獲得90分的高分。