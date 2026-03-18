中年好聲音4｜彭梓嘉千字文爆粗炮轟導師Calvin Sir 不滿被逼做一事 質疑節目後期製作有問題

TVB歌唱節目《中年好聲音4》「菜街歌后」彭梓嘉在節目播出後突然在社交平台發表千字長文，炮轟導師Calvin Sir張嘉銘強迫她演唱迷幻版《灰色軌跡》，更爆粗表達不滿情緒。這位曾經獲得五燈直接晉級的參賽者，因為一首歌的安排而與導師產生激烈衝突，背後真相令人震驚。