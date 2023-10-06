風暴女記者彭永曦長髮Look驚艷網民！撇「東歪西倒」形象獲勁讚有女人味
彭永曦 被封為長駐紅磡碼頭記者
彭永曦近月來多次在紅磡碼頭報道風暴消息，因此被網民戲稱「長駐紅磡碼頭記者」，但每次她報颱風時都被吹到「東歪西倒」，同時身後卻有途人輕鬆走過，引來網民質疑她表現得太誇張，好似和途人身處在兩個平行時空中，但亦有網民力撐彭永曦是因為身形太瘦弱，才會在暴風中難以保持平衡。
長髮Look獲讚判若兩人 網民：應該執過形象
近日有網民分享彭永曦外出報道新聞的截圖，就令網民驚訝發現長髮披肩的她形容有了大轉變，變得充滿女人味，有網民大讚她一向都有著可愛甜美的笑容，身形亦十分嬌小，又指她真人比上鏡靚得多，亦有網民指出她：「個樣靚過幾個月之前，應該有化妝師及髮型師幫佢執過形像。」
香港珠海學院畢業入無綫兩年
現年約22歲的彭永曦出身自香港珠海學院新聞及傳播學系，2021年開始加入無綫擔任實習記者，去年大學畢業後便正式升為記者，網民都讚她在無綫近兩年表現愈來愈穩定。在學期間她愛演話劇，中學時期曾獲得香港學校戲劇節廣東話組別的傑出演員獎，又曾參與香港話劇團的演出。
盤點受過暴風洗禮的主播：遇上風暴我哋照做！
每到打風的日子，大家都會好留意電視報道的颱風消息，其實除了彭永曦以外，仲有不少新聞主播都受過暴風的洗禮，今次就一齊來盤點一下！
潘蔚林獲封「MJ潘」
許多網民在打風日子，都會諗起無綫新聞主播潘蔚林，2009年颱風「莫拉菲」襲港，主播潘蔚林喺尖沙咀天星碼頭直播市面情況時，因為被強風吹到企唔穩，他就施展出紮行馬45度傾斜絕技，如Michael Jackson上身，此幕成為經典，被網友封為「MJ潘」、「颱風之子」！
2018年，「颱風之子」潘蔚林在山竹襲港下重返尖沙咀天星碼頭做直播，由朝做到晚，雖然冇當年咁狼狽，但同樣被風吹雨打！
張家灝險被海浪沖跌 成潘蔚林接班人
同樣在2018年，「駐守」杏花邨做直播嘅主播張家灝，亦受到網友高度關注。張家灝喺海旁描述現場情況時，亦受盡狂風暴雨吹襲，被巨浪沖到就跌，但一企穩之後照報新聞，網友大讚佢敬業樂業，仲話潘蔚林有接班人！
好彩佢未有跌低，企穩後繼續頂硬上完成報道，網民一致激讚佢專業，真係要向佢哋致敬，仲有網民話潘蔚林有接班人，封佢係「颱風之子」！
汪溟曦 出征杏花邨惹爭議
2012年颱風韋森特襲港，TVB女記者汪溟曦在9號風球下被派到杏花邨作現場報道，被吹到「甩頭甩髻」，引起網民爭議，不少網民都好擔心她的安全，認為TVB這安排「收買人命」，狂問：「成個TVB啲男記者去晒邊？」
李盼儂 海邊報道9號波
同樣在韋森特襲港期間，TVB女記者李盼儂亦被派到海邊報道，網民亦表示擔心她被吹跌落海。事後TVB外事部副總監曾醒明曾作出回應，解釋當晚有多名女記者出更採訪，是因為編更制，對此新聞部也有作內部檢討，又指遇到颱風情况，無論是男或女記者採訪，也是以安全為原則。
翟睿敏：紥穩馬步都會被風吹郁
早前颱風泰利襲港，TVB就派出了2位女記者翟睿敏和彭永曦，分別到了杏花邨海旁及紅磡碼頭進行颱風現場報道，畫面所見兩人都頭戴安全帽和穿著雨褸，但仍被大風吹到「東歪西倒」，其中身在杏花邨海旁的翟睿敏，就指風勢明顯進一步增強：「我哋企喺岸邊呢個位置，不時都覺得背後啲風好似推自己向前行咁樣，就算紥穩馬步，有時都會被風吹郁。」令網民覺得她講得太誇張。
彭永曦 被吹到「東歪西倒」
而身在紅磡碼頭的彭永曦更表示：「泰利由東北風轉吹東南風之後，喺紅磡碼頭呢度嘅風力係好明顯增強咗，可以用係橫風橫雨去形容，呢個位置可以話係非常之當風，頭先我試過向前行，但係被風吹到行唔到，所以要搵一啲有柱嘅地方避一避。同埋好似我依家咁，被風吹到都唔係太企得穩，係要紥馬或者前後腳先至可以企得穩。」
但與此同時，彭永曦身後卻有數名市民輕鬆跑過，畫面相映成趣，引來網民質疑女記者「東歪西倒」的表現，是為故意「製造」節目效果，紛紛表示：「路人嘅表現跟報道員好像是平行時空…」、「後面啲人跑步都無事，係唔係節目效果」、「下次p走個跑步人」等等，但亦有網民力撐彭永曦，反駁說：「你未試過打風出街？你估企喺度易平衡定係行住路易平衡？」、「跑步有動力，點同企喺度呀！」等。
趙慧奈10號風球下報新聞
趙慧奈是一名中日混血兒，能操廣東話、普通話、英語和日語四種語言，大學期間曾在now新聞台做過實習記者，2018年自港大畢業後，首份正式工作就是加入明珠台新聞部，擔任天氣主播及新聞節目主持，2018年10號風球山竹襲港，趙慧奈亦曾被派外出報道颱風消息。
張曼琳淡定報新聞：好似瀑布咁呀
早前黑雨來襲引發全港多區嚴重水浸，不過新聞工作者依然緊守崗位為市民報道最新消息。有網民在網上分享一段NowTV記者張曼琳在嚴重水浸的黃大仙淡定報新聞的畫面，影片中可見黃大仙北館外位置水浸情況「瀑布」，記者張曼琳淡定報新聞：「我而家身處喺黃大仙北館嘅出邊，咁可以見到現時仲會落雨好大雨，我哋望闊少少，其實就可以見到我而家身處嘅位置好似瀑布咁呀。」即使全程被急流衝擊依然企穩！
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