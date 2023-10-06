風暴女記者彭永曦長髮Look驚艷網民！撇「東歪西倒」形象獲勁讚有女人味

加入無綫約2年的彭永曦（Heidi），近月來因為報道風暴消息時，被指「東歪西倒」表現太誇張，而引起網民關注，而她最令人熟悉的打扮，都是她戴著安全帽和穿著黃色雨褸的經典造型，不過近日有網民發現她平日外出報新聞時，披散著一頭長髮，配上一臉淡妝，原來別有一番女人味！