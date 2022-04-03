反起跑線聯盟｜嫲嫲退休才加入電視圈 彭美嫦子宮頸宣傳片對白你一定聽過

ViuTV劇集《反起跑線聯盟》近日熱播，題材大賣溫情吸引不少觀眾，獲得5.1收視成為開台以來首周收視冠軍。劇集除了有久未拍劇的梁詠琪以及老是常出現的強尼外，更有一位演員相當眼熟，名稱亦十分親切叫作「嫲嫲」，她是從演近三十年，現時88歲的甘草演員彭美嫦。