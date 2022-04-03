反起跑線聯盟｜嫲嫲退休才加入電視圈 彭美嫦子宮頸宣傳片對白你一定聽過
彭美嫦子宮頸癌宣傳片成集體回憶
彭美嫦年輕時曾是專業舞台演員並接受音樂訓練，在退休後來港定居被發掘正式入行做演員，接近60歲才做電視新人。8-90年代起便拍了不少廣告，當中早年的子宮頸癌的政府宣傳片最令人印象深刻，彭美嫦飾演的婆婆見被槍手鎖定，驚恐地在街上逃竄說：「我幾十歲人，呢啲嘢唔關我事㗎！」相信講到對白，畫面便出現在大家腦海中。90年代起，彭美嫦更以特約演員身份加入無綫，各部劇集都能夠找到她的身影，而作為特約演員，角色名稱大多只是婆婆或是老婦，只有幾個鏡頭及對白，發揮相當有限，但她依然樂此不疲。
跑龍套三十載 獲ViuTV重視演活精靈兒孫情
今次《反起跑線聯盟》已是彭美嫦第3度參與ViuTV製作，她曾在《暖男爸爸》中飾演張可頤的媽媽，而今次她的角色只叫作「嫲嫲」，但演出上並沒有被冷待，發揮空間相當之多，與她合作的小演員名叫「孫仔」，二人相映成趣，演活了香港典型的長者隔代照顧小朋友遇到的困難，她與多位家長及老師都有對手戲，嘗試了解小朋友的小小世界的她，在劇中接觸孫仔最喜歡的事物，親切又生動的演出代入感相當強，不似以前只能在TVB跑龍套，只有短短幾個鏡頭的演出機會。
彭美嫦曾演劉嘉玲母親 與多位巨星合作
今次在ViuTV劇集入屋，喚起了觀眾對彭美嫦的印象，其實她在電影方面同樣作品多多，但由於戲份不多，很多時候都不具名演出，她初入行的作品便是《表姐，妳好嘢！》與鄭裕玲合作，而在《新難兄難弟》裡的她則是劉嘉玲的母親，除此之外，她更曾與古天樂、任達華等巨星合作。除了幕前演出外，她更曾為周星馳執導的電影《美人魚》中聲演了人魚師太一角。
彭美嫦自嘲係「流星婆婆」
早年香港演藝人協會更曾為她拍攝了一段介紹影片，她在片段中提到因子宮頸癌廣告而受到街坊們認識，大家更叫她「明星婆婆」，她笑說：「大家叫我流星婆婆就差不多，因為我啲戲份一貶眼就冇咗。」彭美嫦以高齡入行做演員但仍抱住學習的心態，相當樂在其中，更表現出從不計較戲份的智慧。
彭美嫦88歲依然熱愛演藝工作
彭美嫦已屆88歲高齡，身為自由身演員的她在疫情之下依然作品多多，除了在兩台都有演出機會外，近年在電影方面更主力投身支持學生創作，結果卻引來家人反對，認為她應該更珍惜身體。彭美嫦熱愛於演出工作，對於過往所有演出經驗依然記憶猶新，她曾在訪問中透露，自己仍不時回憶起早年的電影演出，重頭去看時會發現更多不同的演出方式，形容電影就是一項「後悔的藝術」。
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