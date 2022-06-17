盤點香港金像獎影后奪獎金句 | 其中呢位影后 「遺言感言」最深入民心！

受疫情影響，原定於2021年舉行的第40屆香港電影金像獎被押後到今個7月舉行。延期了兩年的金像獎令網民都十分關注影帝影后將會獎落誰家。近年來，金像獎影后的寶座都主要由周冬雨、章子怡、趙薇等國產影后奪得。網民都紛紛表示十分想念當年港產影星於頒獎禮百花齊放的日子。這次我們整理了一下近年被封影后的港產女演員名單，雖然部分女演員都已經北上發展，但等我地依然一起回顧一下當年港產演員奪獎的感動場面！