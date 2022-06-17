盤點香港金像獎影后奪獎金句 | 其中呢位影后 「遺言感言」最深入民心！
盤點近15年港產影后奪獎感動金句+場面！
2008年金像獎影后 | 鮑起靜 《天水圍的日與夜》
當年鮑起靜（鮑姐）以60歲的高齡，憑著《天水圍的日與夜》中的出色表現，首次獲得金像獎最佳女主角獎。當年的對手並不簡單，分別有《畫皮》的周迅、《親密》的林嘉欣等當紅大熱門。可是鮑起靜依然靠精湛的演技打動了所有觀眾，奪下影后的寶座。當年鮑姐從頒獎嘉賓導演劉偉強、陳嘉上手中接過獎杯後，更留下了獲獎經典金句。
我有好多曾經或現在仍然共事的亞洲電視同事，為他們獻上祝福。
2011年金像獎影后 | 劉嘉玲 《狄仁傑之通天帝國》
當年劉嘉玲憑著《狄仁傑之通天帝國》飾演武則天一角，打敗《志明與春嬌》的楊千嬅、《月滿軒尼詩》的湯唯等勁敵，獲取第三十屆金像獎最佳女主角。劉嘉玲出道以來曾被提名金像獎影后5次，可是直到2011年才贏取影后寶座。在接過許冠文和惠英紅手上的獎杯後，劉嘉玲於台上亦忍不住放聲大笑，表示「原來攞獎係咁開心」。劉嘉玲更於獲獎感言中提及到老公梁朝偉。她感謝梁朝偉多年來的信任何支持，她更向梁朝偉喊話，十分甜蜜！
我知道我拍馬都追唔到你(梁朝偉) ，但係我會慢慢咁追你
2012年金像獎影后 | 葉德嫻 《桃姐》
演技精湛的葉德嫻雖然多次被提名金像獎最佳女主角，但一直與獲獎無緣。直到2012年，64歲的葉德嫻終於憑《桃姐》中牽動人心的細膩演技，獲取第31屆金像獎影后寶座。當年64歲的葉德嫻擊敗影后級的舒淇、周迅和湯唯等人封后。在黃秋生手上獲得影后獎杯後，葉德嫻上台致謝時自嘲自己的謝詞像遺言。
60幾歲人先攞到呢個獎，相信以後都冇乜呢個機會。咁樣好似講緊遺言，但其實係真心說話嚟。
2013年金像獎影后 | 楊千嬅 《春嬌與志明》
近年北上發展的楊千嬅，亦曾經靠風靡一時的《志明與春嬌》系列獲得金像獎影后寶座。當年楊千嬅曾經以《志明與春嬌》輸給《狄仁傑之通天帝國》的劉嘉玲，失落影后寶座的5年後，靠《春嬌與志明》成功打敗周迅、鄭秀文等勁敵，獲得第32屆金像獎最佳女主角。在宣佈楊千嬅得獎後，楊千嬅馬上緊抱老公。時隔多年後她才於紀錄片中提到，原來當年楊千嬅在頒獎禮前接受了切除子宮肌瘤手術，所以在宣佈的時候因為傷口太痛，才緊抱老公定神。楊千嬅隨後上台從張學友手中獲取獎杯，並激動地表示自己年少無知。
我係歌手出身，好多嘢都好唔識，係做戲呢個過程中都係年少無知。
2018年金像獎影后 | 毛舜筠 – 黃金花
楊千嬅封后之後，金像獎都主要由趙薇、章子怡等國內女演員奪下影后寶座。直至2018年，毛舜筠以《黃金花》首次獲得金像獎最佳女主角的場景最深入民心。當年毛舜筠先後三次入圍金像獎最佳女主角，終於靠《黃金花》打敗張艾嘉和周迅等影后級勁敵，首次躋身影后寶座。獲獎的毛舜筠在林家棟和趙薇手中獲取獎項後激動落淚。她感謝身邊一直支持自己的朋友，最後更搞笑地向老公區丁平喊話，引起全場大笑。她亦向老公和所有香港觀眾，自己會以後會做得更加好。
我知道你幫咗我哋呢套戲好多，我亦知道你有好多意見俾我，我知道你係未滿意！但係唔緊要，我攞咗喇！
常見問題
邊位影后 「遺言感言」最深入民心？
這次我們整理了一下近年被封影后的港產女演員名單，雖然部分女演員都已經北上發展，但等我地依然一起回顧一下當年港產演員奪獎的感動場面⋯⋯詳情請看
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