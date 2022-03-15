影視博覽2022｜無綫重點推介8部續集劇 《星空下的仁醫2》鍾嘉欣無份照拍
影視博覽2022｜冇鍾嘉欣 照開續集
無綫今次推介的續集劇，包括有《白色強人II》、《十八年後的終極告白2.0》、《法證先鋒V》、《金宵大廈2》、《巾幗梟雄之懸崖》、《逆天奇案II》、《星空下的仁醫2》和《刑偵日記II》，其中作為《星空下的仁醫》女主角的鍾嘉欣，失落視后，曾言短期內絕對不會返港拍劇，但無綫落實開拍續集《星空下的仁醫2》，相信易角機會很大。
無綫推介8部續集劇：
1.《白色強人II》飛走李佳芯
明成北醫院再次成為權力鬥爭之地，郭晉安飾演嘅楊逸滔同馬國明飾演嘅唐明，再次為開放藥物名冊踏上分歧之路。胡定欣飾演嘅葉晴主張成立藥研中心幫助市民，又愛上唐明，並向唐詩詠飾演嘅蘇怡挑釁。手術室內就係醫生同病魔嘅戰場，手術室之外就係人性嘅另一個戰場。
主演：郭晉安、馬國明、陳豪、胡定欣、唐詩詠、張曦雯、蔣志光、徐肇平、姜麗文
監製：羅永賢
2.《十八年後的終極告白2.0》譚俊彥、陳山聰鬥智鬥力
尚謙熱愛畫畫，努力多年，仍藉藉無名，直至一個畫廊老闆，發現尚謙十八年前的一幅舊作，決定幫尚謙成名，但他根本開心不起，因為這幅舊作，不是出自他手筆，那知一時的虛榮，令尚謙放棄一直堅守的原則，亦因為名利，讓尚謙跌進萬劫不復之地。
主演：譚俊彥、龔嘉欣、陳山聰、趙希洛、曹永廉、譚凱琪、鄧卓殷、阮兒等
監製：王偉仁
3.《金宵大廈2》十個迷離單元
陳山聰同李施嬅再續《金宵大廈》未了緣，劇集一共有十個迷離單元。劇中小資女Ella（李施嬅飾）與咖啡師男友Maurice（陳山聰飾）本是不比看好的一對，Maurice在金宵大廈離奇失踪，最後雖然被尋回，大難不死卻喪失所有記憶。Ella要解開這個謎，唯有由金宵大廈開始…
主演：陳山聰、李施嬅、伍詠薇、趙希洛、湯洛雯、丁子朗、連詩雅等
監製：莫鎮輝
4.《法證先鋒V》蔡潔頂替黃翠如
2020年《法證先鋒IV》收視創佳績，系列續作《法證先鋒V》卻被指臨陣換將，原本的男女主角由周柏豪和黃翠如換成黃宗澤和蔡潔，其中飾演法醫的蔡潔將與新任人夫的洪永城有感情線，此外袁偉豪和王敏奕飾演警察，蔡思貝則飾演一個關鍵角色。
主演：黃宗澤、袁偉豪、蔡潔、王敏奕、蔡思貝、洪永城
監製：方浤酌
5.《逆天奇案2》
殺虎案真兇子樂伏法，事情告一段落。干探許浚森（陳展鵬飾）與沈韋力（黃智賢飾）繼續智破重重奇案。二人調查一宗國際殺手肆虐香港的嚴重案件，利用超級計算機在網 絡中追尋線索成功破案，卻沒想到無意中發現隱藏著極大陰謀！
6.《星空下的仁醫2》
一個喪禮，一個良師的離開，令四位各有抱負的專科醫生——「小兒外科」、「神經外科」、「心胸外科」、「婦產及胎兒科」，再次聚首。他們曾是患難與共的同窗好友，卻因理念不同而各散東西。為了兒科中心，成為互相鞭策的伙伴，有著共同目標；面對跌宕高低，克服挑戰挫敗，在不斷的考驗與抉擇中砥礪前行，守護每一個小生命。
7.《刑偵日記II》全新班底
由於《刑偵日記》的編審朱鏡祺和劉小群已離巢TVB，《刑偵日記II》有指將會換班底拍攝，而監製關樹明就對傳媒表示這部續集因為未有平台支持，需要一段時間才能啟動得到。
8.《巾幗梟雄之懸崖》
無綫介紹作為《巾幗梟雄》系列作的《巾幗梟雄之懸崖》，是一部30集的史詩式長劇，是《巾幗梟雄》系列的第4部作品，曾傳出將有黎耀祥、鄧萃雯，以及新加入羅子溢和朱晨麗等擔演。