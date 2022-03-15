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影視博覽2022｜無綫重點推介8部續集劇 《星空下的仁醫2》鍾嘉欣無份照拍

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今屆香港影視博覽2022中，無綫重點推介了24部已拍畢或拍攝中的劇集，以及14部正在籌備中的劇集，其中有多達8部是劇集續作。

影視博覽2022｜冇鍾嘉欣 照開續集

無綫今次推介的續集劇，包括有《白色強人II》、《十八年後的終極告白2.0》、《法證先鋒V》、《金宵大廈2》、《巾幗梟雄之懸崖》、《逆天奇案II》、《星空下的仁醫2》和《刑偵日記II》，其中作為《星空下的仁醫》女主角的鍾嘉欣，失落視后，曾言短期內絕對不會返港拍劇，但無綫落實開拍續集《星空下的仁醫2》，相信易角機會很大。

影視博覽2022 鍾嘉欣慘變磨心。
鍾嘉欣憑《星空下的仁醫》奪得「馬來西亞最喜愛TVB女主角」獎，卻失落無綫「視后」大獎，引來不少網民不滿。（圖片來源：[email protected]

無綫推介8部續集劇：

1.《白色強人II》飛走李佳芯

明成北醫院再次成為權力鬥爭之地，郭晉安飾演嘅楊逸滔同馬國明飾演嘅唐明，再次為開放藥物名冊踏上分歧之路。胡定欣飾演嘅葉晴主張成立藥研中心幫助市民，又愛上唐明，並向唐詩詠飾演嘅蘇怡挑釁。手術室內就係醫生同病魔嘅戰場，手術室之外就係人性嘅另一個戰場。

主演：郭晉安、馬國明、陳豪、胡定欣、唐詩詠、張曦雯、蔣志光、徐肇平、姜麗文

監製：羅永賢

影視博覽2022 郭晉安和張曦雯都是《白色強人》的原有班底。
郭晉安和張曦雯都是《白色強人》的原有班底。作為2019年《白色強人》的續集，《白色強人II》女主角陣容由李佳芯換上胡定欣，男主角則加入了陳豪。雖然《白色強人II》在去年4月已拍畢，更曾成為無綫去年節目巡禮重點推介的新劇之一，但直至今年，《白色強人II》仍是待播中，暫時開播無期。（圖片來源：《白色強人II》劇照）
影視博覽2022 新加入的陳豪是張曦雯的前男友。
新加入的陳豪是張曦雯的前男友。（圖片來源：《白色強人II》劇照）
影視博覽2022 唐詩詠與馬國明在《白色強人》中飾演一對翻撻的離婚夫婦，以為能開花結果，還是波折重重。
唐詩詠與馬國明在《白色強人》中飾演一對翻撻的離婚夫婦，以為能開花結果，還是波折重重。（圖片來源：《白色強人II》劇照）
影視博覽2022 馬國明
馬國明（圖片來源：《白色強人II》劇照）
影視博覽2022 胡定欣飾演新加入的腫瘤科主管醫生，與急症科的唐詩詠爭奪馬國明。
胡定欣飾演新加入的腫瘤科主管醫生，與急症科的唐詩詠爭奪馬國明。（圖片來源：《白色強人II》劇照）
影視博覽2022 《白色強人II》
《白色強人II》（圖片來源：《白色強人II》劇照）

2.《十八年後的終極告白2.0》譚俊彥、陳山聰鬥智鬥力

尚謙熱愛畫畫，努力多年，仍藉藉無名，直至一個畫廊老闆，發現尚謙十八年前的一幅舊作，決定幫尚謙成名，但他根本開心不起，因為這幅舊作，不是出自他手筆，那知一時的虛榮，令尚謙放棄一直堅守的原則，亦因為名利，讓尚謙跌進萬劫不復之地。

主演：譚俊彥、龔嘉欣、陳山聰、趙希洛、曹永廉、譚凱琪、鄧卓殷、阮兒等

監製：王偉仁

影視博覽2022 《十八年後的終極告白2.0》由前作原班人馬再次一齊拍攝，但故事無關聯。
《十八年後的終極告白2.0》由前作原班人馬再次一齊拍攝，但故事無關聯。（圖片來源：《十八年後的終極告白2.0》劇照）
影視博覽2022 劇集加入大馬視后龔嘉欣同埋產後復工嘅譚凱琪，但譚凱琪已預告會身亡。
劇集加入大馬視后龔嘉欣同埋產後復工嘅譚凱琪，但譚凱琪已預告會身亡。（圖片來源：《十八年後的終極告白2.0》劇照）
影視博覽2022 《十八年後的終極告白2.0》
《十八年後的終極告白2.0》（圖片來源：《十八年後的終極告白2.0》劇照）

3.《金宵大廈2》十個迷離單元

陳山聰同李施嬅再續《金宵大廈》未了緣，劇集一共有十個迷離單元。劇中小資女Ella（李施嬅飾）與咖啡師男友Maurice（陳山聰飾）本是不比看好的一對，Maurice在金宵大廈離奇失踪，最後雖然被尋回，大難不死卻喪失所有記憶。Ella要解開這個謎，唯有由金宵大廈開始…

主演：陳山聰、李施嬅、伍詠薇、趙希洛、湯洛雯、丁子朗、連詩雅等

監製：莫鎮輝

影視博覽2022 《金宵大廈1968》劇情搶先睇 10個迷離單元故事角色劇透
雖然係續集，但李施嬅與陳山聰今輯的角色與上輯不同。（圖片來源：《金宵大廈2》劇照）
影視博覽2022 陳山聰今次飾演一名咖啡店店主，與李施嬅是一對情侶。
陳山聰今次飾演一名咖啡店店主，與李施嬅是一對情侶。（圖片來源：《金宵大廈2》劇照）
影視博覽2022 今輯共有十個迷離單元，特效比上輯更落重本。
今輯共有十個迷離單元，特效比上輯更落重本。（圖片來源：《金宵大廈2》劇照）
影視博覽2022 《金宵大廈2》
《金宵大廈2》（圖片來源：《金宵大廈2》劇照）

4.《法證先鋒V》蔡潔頂替黃翠如

2020年《法證先鋒IV》收視創佳績，系列續作《法證先鋒V》卻被指臨陣換將，原本的男女主角由周柏豪和黃翠如換成黃宗澤和蔡潔，其中飾演法醫的蔡潔將與新任人夫的洪永城有感情線，此外袁偉豪和王敏奕飾演警察，蔡思貝則飾演一個關鍵角色。

主演：黃宗澤、袁偉豪、蔡潔、王敏奕、蔡思貝、洪永城

監製：方浤酌

影視博覽2022 蔡潔指今次劇中的演員之前都合作過，應該幾好玩。
蔡潔劇中飾演法醫。（圖片來源：蔡潔IG）
影視博覽2022 《法證先鋒V》將由黃宗澤和蔡潔主演。
《法證先鋒V》將由黃宗澤和蔡潔主演。（圖片來源：《法證先鋒V》劇照）

5.《逆天奇案2》

殺虎案真兇子樂伏法，事情告一段落。干探許浚森（陳展鵬飾）與沈韋力（黃智賢飾）繼續智破重重奇案。二人調查一宗國際殺手肆虐香港的嚴重案件，利用超級計算機在網 絡中追尋線索成功破案，卻沒想到無意中發現隱藏著極大陰謀！

影視博覽2022 《逆天奇案2》原本落實由陳展鵬、林夏薇、黃智賢、馮盈盈等原班人馬演出，但有傳馮盈盈因被無綫掟入雪櫃，而無緣拍續集。
《逆天奇案2》原本落實由陳展鵬、林夏薇、黃智賢、馮盈盈等原班人馬演出，但有傳馮盈盈因被無綫掟入雪櫃，而無緣拍續集。（圖片來源：《逆天奇案》劇照）
影視博覽2022 《逆天奇案2》將繼續由陳展鵬和黃智賢擔演。
《逆天奇案2》將繼續由陳展鵬和黃智賢擔演。（圖片來源：《逆天奇案2》劇照）

6.《星空下的仁醫2》

一個喪禮，一個良師的離開，令四位各有抱負的專科醫生——「小兒外科」、「神經外科」、「心胸外科」、「婦產及胎兒科」，再次聚首。他們曾是患難與共的同窗好友，卻因理念不同而各散東西。為了兒科中心，成為互相鞭策的伙伴，有著共同目標；面對跌宕高低，克服挑戰挫敗，在不斷的考驗與抉擇中砥礪前行，守護每一個小生命。

影視博覽2022 星空下的仁醫
《星空下的仁醫2》有傳會以除鍾嘉欣外的原班人馬拍攝。（圖片來源：周家怡IG）
影視博覽2022 《星空下的仁醫2》將延續上集劇情。
《星空下的仁醫2》將延續上集劇情。（圖片來源：《星空下的仁醫2》劇照）

7.《刑偵日記II》全新班底

由於《刑偵日記》的編審朱鏡祺和劉小群已離巢TVB，《刑偵日記II》有指將會換班底拍攝，而監製關樹明就對傳媒表示這部續集因為未有平台支持，需要一段時間才能啟動得到。

影視博覽2022 雖然暫時未能開拍，但無綫仍將《刑偵日記II》列為籌備中的重點推介劇集。
雖然暫時未能開拍，但無綫仍將《刑偵日記II》列為籌備中的重點推介劇集。（圖片來源：《刑偵日記》劇照）
影視博覽2022 《刑偵日記II》尚未開拍。
《刑偵日記II》尚未開拍。（圖片來源：《刑偵日記II》）

8.《巾幗梟雄之懸崖》

無綫介紹作為《巾幗梟雄》系列作的《巾幗梟雄之懸崖》，是一部30集的史詩式長劇，是《巾幗梟雄》系列的第4部作品，曾傳出將有黎耀祥、鄧萃雯，以及新加入羅子溢和朱晨麗等擔演。

影視博覽2022 有傳鄧萃雯將回巢拍第4部《巾幗梟雄》系列作。
有傳鄧萃雯將回巢拍第4部《巾幗梟雄》系列作。（圖片來源：《巾幗梟雄》劇照）
影視博覽2022 《巾幗梟雄之懸崖》有指將有羅子溢和朱晨麗等加入。
《巾幗梟雄之懸崖》有指將有羅子溢和朱晨麗等加入。（圖片來源：《巾幗梟雄之懸崖》劇照）

撰文：東方新地圖片來源：無綫劇照

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