後生仔傾吓偈｜絕密片段曝光 波波「柳飄飄式」飛擒方力申
《#後生仔傾吓偈》日前終於播出最後一集，主持陸浩明在IG分享多張大合照外，還公開了波波（黃婧靈）飛擒男嘉賓方力申的絕密片段，波波更以「柳飄飄式」箝實小方，連在旁邊的馮盈盈都一面驚訝！
文：東方新地 ｜圖：陸浩明 IG、波波 IG、方力申 IG
《#後生仔傾吓偈》最後一集
《#後生仔傾吓偈》日前終於播出最後一集第848集，元祖主持陸浩明在IG出post留言感謝一班台前幕後：「今晚最後一集啦，呢四年辛苦曬後生仔Team嘅幕後團隊，金PD，Mr.R，TT，同導演們！四年節目八百幾集都係一個突破，之後變出唔同節目係好玩嘅，你哋班後生仔要加油啊，有緣再聚！」陸浩明又上載多張照片，當中包括過氣緋聞情侶馮盈盈與鄭衍峰的合照，他還公開了一段波波（黃婧靈）飛擒方力申身上的絕密片段！
「柳飄飄式」飛擒方力申
片中所見年僅23歲，擁有36E逼爆上圍的新一代咪神波波「飛擒大咬」撲到方力申身上，還以「柳飄飄式」腿功箝實小方，而小方明顯相當受落，用單手攬實波波纖腰擺甫士影相。波波落地後一面尷尬及雙手合十鞠躬表示謝意，而小方亦好識做，用手溫暖地輕撫波波的頭作回禮！難怪在旁同小方傳過緋聞的馮盈盈一面驚訝及不停尖叫。