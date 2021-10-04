後生仔傾吓偈｜絕密片段曝光！ 波波「柳飄飄式」飛擒方力申

《#後生仔傾吓偈》日前終於播出最後一集，主持陸浩明在IG分享多張大合照外，還公開了波波（黃婧靈）飛擒男嘉賓方力申的絕密片段，波波更以「柳飄飄式」箝實小方，連在旁邊的馮盈盈都一面驚訝！

文：東方新地 ｜圖：陸浩明 IG、波波 IG、方力申 IG