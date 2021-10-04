後生仔傾吓偈｜麥明詩有骨說話賀告別 馮盈盈是「包面葉翠翠」變奏版

播映了4年的無綫節目《#後生仔傾吓偈》日前正式結束，作為第一代元祖級主持的麥明詩雖然已淡出幕前，但日前她亦有同昔日兩位拍檔陸浩明（6號）及馮盈盈舉行「畢業」聚餐，並發長文抒發對兩人的感受，而6號除了貼出今次聚餐的合照外，更翻找出三人在四年前第一次合作時的舊照作對比，令網友都紛紛驚訝指馮盈盈是「包面葉翠翠」變奏版！

文：東方新地｜圖：麥明詩IG、陸浩明IG、馮盈盈IG