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後生仔傾吓偈｜麥明詩有骨說話賀告別 馮盈盈是「包面葉翠翠」變奏版

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撰文：東方新地

播映了4年的無綫節目《#後生仔傾吓偈》日前正式結束，作為第一代元祖級主持的麥明詩雖然已淡出幕前，但日前她亦有同昔日兩位拍檔陸浩明（6號）及馮盈盈舉行「畢業」聚餐，並發長文抒發對兩人的感受，而6號除了貼出今次聚餐的合照外，更翻找出三人在四年前第一次合作時的舊照作對比，令網友都紛紛驚訝指馮盈盈是「包面葉翠翠」變奏版！

文：東方新地｜圖：麥明詩IG、陸浩明IG、馮盈盈IG

《#後生仔傾吓偈》元袓MC大合體 麥明詩：我真係恭喜大家唔使再扮後生仔

無綫節目《#後生仔傾吓偈》最後一集已在上周六（10月2日）播出，作為第一代元祖級主持的麥明詩（Louisa），日前在社交網分享同昔日兩位拍檔陸浩明（6號）及馮盈盈舉行「畢業」聚餐時的合照，並感性表示：「A big thank you to my partners. 雖然大家已經喺唔同嘅地方工作，走唔同嘅路，但係幾年嘅合作同埋傾偈，已經建立咗不一樣嘅默契。」

《#後生仔傾吓偈》三位元祖級主持日前一齊進行「畢業」聚餐。（圖片來源：麥明詩IG）
《#後生仔傾吓偈》三位元祖級主持日前一齊進行「畢業」聚餐。（圖片來源：麥明詩IG）

麥明詩又大讚6號說：「陸浩係一位好好嘅前輩，喺好多好尷尬嘅場面拯救咗我哋，又會畀空間後輩發揮，教我哋好多技巧。觀眾未必睇到佢嘅功力有幾高；當冇事故發生，就係因為佢喺背後做咗好多嘢。」

麥明詩大讚6號係一位好好嘅前輩。（圖片來源：麥明詩IG）
麥明詩大讚6號係一位好好嘅前輩。（圖片來源：麥明詩IG）

而對於馮盈盈，麥明詩就話：「FYY更加唔洗講，轉數快、幽默、率真，鏡頭前鏡頭後同佢傾偈都雞啄唔斷，大家真係好get到大家（至少我覺得啦）。宜家冇得個個禮拜同你傾偈真係有啲唔捨得。」

《#後生仔傾吓偈》已於上周六（10月2日）播出最後一集。（圖片來源：陸浩明IG）
《#後生仔傾吓偈》已於上周六（10月2日）播出最後一集，有不少粉絲都好失望，因為最後一集無麥明詩客串。（圖片來源：陸浩明IG）

最後麥明詩寸爆說：「我哋終於畢業啦，我真係恭喜大家唔使再扮後生仔啦！另外，多謝Mr R，佢喺背後幫咗/保護咗/救咗我地無數次。 #後生仔傾吓偈 #畢業 #後會有期」

麥明詩恭喜大家以及唔使再扮後生仔。（圖片來源：陸浩明IG）
麥明詩恭喜大家以及唔使再扮後生仔。（圖片來源：陸浩明IG）

6號：大家個樣都變咗好多

而6號亦有在麥明詩的社交網留言回應：「我都要多謝妳louisa ，記得每次同你開廠都總有驚喜亦有所得著，開始有時、結束有時，期待同阿麥再做另一種talk show。」

6號分享的合照中，馮盈盈塊面紅卜卜更顯脹爆。（圖片來源：陸浩明IG）
6號分享的合照中，馮盈盈塊面紅卜卜更顯脹爆。（圖片來源：陸浩明IG）

之後6號又在自己社交網貼出今次聚餐的合照，並翻找出三人在四年前第一次合作時的舊照作對比，表示：「大家話last集後生仔節目冇咗louisa好似有啲可惜，好啦…詢眾要求我地三位元祖MC都約咗食飯，傾足三粒鐘，內容相當Juicy，如果係節目…真係不敢想像。」

6號翻找出三人在四年前第一次合作時的舊照。（圖片來源：陸浩明IG）
6號翻找出三人在四年前第一次合作時的舊照。（圖片來源：陸浩明IG）

6號續說：「四年前第一次合作，大家個樣都變咗好多or好少？但我地之間就多咗一份默契、友誼…會期待我地再做另一種Talk Show？ #後生仔傾吓偈 #元袓MC大合體」似預告將會有新節目登場。

話大家個樣都變咗好多。（圖片來源：陸浩明IG）
話大家個樣都變咗好多。（圖片來源：陸浩明IG）

洪永城隨即留言表示羨慕：「你就正啦，四年咁多集執唔少show啦。」麥明詩和應說：「聽說6ho show錢好貴。」6號未有正面回應，只係話：「講呢啲。」隨即有網友似爆料指：「5000蚊集 唔係咩？」《#後生仔傾吓偈》播出四年拍了848集，若果真係5000蚊一集，估計6號光是拍這個節目便賺了4百多萬。

洪永城羨慕6號四年拍咁多集《後生仔》執唔少show。（圖片來源：陸浩明IG）
洪永城羨慕6號四年拍咁多集《後生仔》執唔少show。（圖片來源：陸浩明IG）
（圖片來源：陸浩明IG）
（圖片來源：陸浩明IG）

網友：呢個明明係葉翠翠

不過大多數網友都更加關注6號所指「大家個樣都變咗好多」，紛紛留言表示「點解盈盈塊面包咗咁」、「呢個明明係葉翠翠唔係FYY」、「FYY真係第一眼認唔出係佢」等等，亦有網友留意到「6號箍咗牙」。

網友指塊面愈來愈包的馮盈盈，個樣變得好似葉翠翠。（圖片來源：馮盈盈IG）
網友指塊面愈來愈包的馮盈盈，個樣變得好似葉翠翠。（圖片來源：馮盈盈IG）
後生仔傾吓偈｜絕密片段曝光！ 波波「柳飄飄式」飛擒方力申
又指6號個樣似「箍咗牙」。（圖片來源：陸浩明IG）

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