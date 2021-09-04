後生仔傾吓偈9月尾正式摺埋！重溫曾志偉點講「腰斬個節目」

無綫宣布《後生仔傾吓偈》將在今年9月尾播放完畢，這個清談節目播放了一共800多集，歷時4年多，當初由余詠珊揀蟀，成班「後生仔」主持以有線出身的42歲6號陸浩明最大爭議，今年初更被對台193一句「40幾歲仲後生仔」更掀起兩台綜藝大戰，如今節目壽終正寢，一班主持及幕後何去何從？作為高層的獎門人，原來早有安排⋯⋯

文：東方新地 圖：TVB娛樂新聞台