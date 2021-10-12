《後生仔》陳欣茵心機晒線 誓要取代波波做90後新咪神

《後生仔傾吓偈》主持陳欣茵近日發功谷人氣，《後生仔》成功發掘了一批年輕KOL成為主持，節目上月底摺埋，一班新晉主持上鏡機會自然變少，陳欣茵近來連環發功狂晒水著，成功火速吸like，網民指陳欣茵明向以身材見稱的波波（黃婧靈）挑機，欲取代波波的90後新咪神地位﹗

文：東方新地｜圖：陳欣茵IG