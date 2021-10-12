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《後生仔》陳欣茵心機晒線 誓要取代波波做90後新咪神

最新娛聞
撰文：東方新地

《後生仔傾吓偈》主持陳欣茵近日發功谷人氣，《後生仔》成功發掘了一批年輕KOL成為主持，節目上月底摺埋，一班新晉主持上鏡機會自然變少，陳欣茵近來連環發功狂晒水著，成功火速吸like，網民指陳欣茵明向以身材見稱的波波（黃婧靈）挑機，欲取代波波的90後新咪神地位﹗

文：東方新地｜圖：陳欣茵IG

陳欣茵穿火紅泳衣吸like

23歲波波在一班《後生仔》主持最為突出，因為身材激凸而被冠以波波之稱號，連高層曾志偉都對她另眼相看﹗被曾志偉點名後地位急升，工作量亦大增，成為90後新咪神﹗近日陳欣茵似乎有樣學樣，連環發功，大晒火紅水著盡騷34D咪咪，硬撼擁36D的波波，兩女演藝路才剛起步，有排鬥﹗

25歲陳欣茵大晒一件頭火紅色泳衣，向全世界表明自己事業心好重﹗（圖片來源：陳欣茵IG）
25歲陳欣茵大晒一件頭火紅色泳衣，向全世界表明自己事業心好重﹗（圖片來源：陳欣茵IG）

陳欣茵：自信一步一步建立

25歲陳欣茵大晒美好身材，並感性寫道給女生的話：「自信真的可以靠練習努力得來，告訴自己你真的比想像中的棒，好好欣賞自己的成就和缺點，了解自己的不足，踏出讓你躺很久的comfort zone，重點的是不畏害怕失敗，所有跌跌撞撞都會讓你成為更好的人，自信一步一步建立，你會發現自己真的會愈來愈好﹗」

陳欣茵對火紅色泳衣情有獨鍾﹗（圖片來源：陳欣茵IG）
陳欣茵對火紅色泳衣情有獨鍾﹗（圖片來源：陳欣茵IG）
TVB花旦年齡層超過三十五歲，的確需要大量新血﹗《後生仔》成功令一批KOL成為藝員，陳欣茵是其中一個﹗（圖片來源：陳欣茵IG）
TVB花旦年齡層平均超過三十五歲，的確需要大量新血﹗《後生仔》成功令一批KOL成為藝員，陳欣茵是其中一個﹗（圖片來源：陳欣茵IG）

網民大讚陳欣茵有腦完勝波波

網民留言將陳欣茵同波波作比較：「勁過波波」、「向波波挑機喎﹗」、「有身材有文采，完勝波波啦」、「波波冇腦你有﹗」

《後生仔》主持陳欣茵（左一）、波波（右二）、JoJo（右一）曾為杜穎珊（左二）到酒店staycation慶生﹗（圖片來源：陳欣茵IG）
《後生仔》主持陳欣茵（左一）、波波（右二）、JoJo（右一）曾為杜穎珊（左二）到酒店staycation慶生﹗（圖片來源：陳欣茵IG）
陳欣茵（左一）同波波（左二）因拍攝《後生仔傾吓偈》而認識﹗（圖片來源：陳欣茵IG）
陳欣茵（左一）同波波（左二）因拍攝《後生仔傾吓偈》而認識﹗（圖片來源：陳欣茵IG）
陳欣茵以往最愛晒白滑玉背及招牌式單眼﹗（圖片來源：陳欣茵IG）
陳欣茵以往最愛晒白滑玉背及招牌式單眼﹗（圖片來源：陳欣茵IG）
陳欣茵在電視城內取景影美照，示範如何包到冚仍能大晒S身段﹗（圖片來源：陳欣茵IG）
陳欣茵在電視城內取景影美照，示範如何包到冚仍能大晒S身段﹗（圖片來源：陳欣茵IG）
（圖片來源：陳欣茵IG）
（圖片來源：陳欣茵IG）

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陳欣茵是理大「內衣設計」畢業生

一向盛產女神、又係小花入屋最佳捷徑嘅無綫綜藝節目《學是學非》，基本上年年換陣容、輯輯有新血，第七輯本來繼麥美恩、馮盈盈、張寶兒、劉穎鏇、鄺潔楹、何依婷後，已經再加入何泳芍、陳詩欣同戴祖儀三位新主持，點知都仲未夠喉，近日再有新面孔陳欣茵登場，一於湊夠十位「是非精」。

（圖片來源：陳欣茵IG）
（圖片來源：陳欣茵IG）

陳欣茵素人大學生升呢做「是非精」

青春無敵、眼大大夠精靈、再加埋嗲聲嗲氣，欣茵一出場即晚就被網友熱議。雖然評論兩極，有人讚嬌小玲瓏又好靚女，亦有人彈缺乏特色表演生硬，不過由素人大學生到加入《後生仔傾吓偈》到正式成為主持之一，都係短短兩年時間，寬容啲畀啲時間欣茵進步好唔好？

由素人變《後生仔傾吓偈》意見領袖，短短兩年時間陳欣茵機會不斷，近日正式成為是非精，今年更有機會參與劇集《香港愛情故事》拍攝。
由素人變《後生仔傾吓偈》意見領袖，短短兩年時間陳欣茵機會不斷，近日正式成為是非精，今年更有機會參與劇集《香港愛情故事》拍攝。（圖片來源：陳欣茵IG）
《學是學非》初次亮相
《學是學非》初次亮相。（圖片來源：《學是學非》截圖）
雖然身高比其他是非精矮一截（右一），不過勝在夠fresh，24歲青春可愛。
雖然身高比其他是非精矮一截（右一），不過勝在夠fresh，青春可愛。（圖片來源：《學是學非》截圖）
與一眾《後生仔傾吓偈》KOL 合照
與一眾《後生仔傾吓偈》主持合照。（圖片來源：陳欣茵IG）
鍾意旅行周圍飛，欣茵走遍南北影靚相，歐美亞洲各大城市大部分都去過。
鍾意旅行周圍飛，欣茵走遍南北影靚相，歐美亞洲各大城市大部分都去過。（圖片來源：陳欣茵IG）
24歲陳欣茵校花升呢是非精 理大「內衣設計」畢業生IG大派福利
（圖片來源：陳欣茵IG）
24歲陳欣茵校花升呢是非精 理大「內衣設計」畢業生IG大派福利
（圖片來源：陳欣茵IG）

IG大派福利

陳欣茵未選過港姐、未讀過藝訓班，曾登上「Yes校花校草」，喺理工大學應用科學及紡織學院紡織及製衣學系（內衣設計）畢業後，至被無綫邀請擔任Big Big Channel主持及《後生仔傾吓偈》意見領袖，資歷尚淺，仲有無限進步空間。不過最緊要樣靚身材好又夠大方，個人IG有唔少水著晒身材福利圖，極有潛力值得栽培！

24歲女青春無敵，毫不吝嗇大晒身材，性感養眼。
青春無敵，毫不吝嗇大晒身材，性感養眼。（圖片來源：陳欣茵IG）
個人IG頻頻晒身材著三點式，就知欣茵身形比例一流，係女神潛力股。
個人IG頻頻晒身材著三點式，就知欣茵身形比例一流，係女神潛力股。（圖片來源：陳欣茵IG）
身為理工大學應用科學及紡織學院紡織及製衣學系內衣設計畢業生，欣茵畢業fashion show作品作風極大膽。
身為理工大學應用科學及紡織學院紡織及製衣學系內衣設計畢業生，欣茵畢業fashion show作品作風極大膽。（圖片來源：陳欣茵IG）

網民極速起底 同人氣Youtuber有密切關係

人紅自然多是非，不過陳欣茵未紅就已經得到一班網民關注，有不少理大生爆料，指外表清純的她原來「食過唔少仔」，有不少負評。更有網民起底發現她原來就是人氣Youtuber「熊仔頭」的女朋友，網民對比二人IG story的內容、地點及時間，不但發現她們的情侶關係，更指兩人已一同去過旅行，似乎感情不錯，不過二人現已分手﹗

欣茵早已名花有主，雖然男友真面目極受保護未出現過，去年生日兼情人節，男朋友租埋酒店房搞埋大龍鳳慶祝。不過一班網民已經知道男方為何人。
欣茵早已名花有主，雖然男友真面目極受保護未出現過，去年生日兼情人節，男朋友租埋酒店房搞埋大龍鳳慶祝。不過一班網民已經知道男方為何人。（圖片來源：陳欣茵IG）
熊仔頭是香港人氣Youtuber，訂閱人數超過58萬！
熊仔頭是香港人氣Youtuber，訂閱人數超過58萬！（圖片來源：熊仔頭IG）
一邊是熊仔頭IG，一邊是欣茵，似乎二人在玩煮飯仔
一邊是熊仔頭IG，一邊是欣茵，似乎二人在玩煮飯仔。（圖片來源：陳欣茵及熊仔頭IG）
雖然角度不同，但明顯是同一堆食物，網民眼利，因此知道二人是情侶兼一齊去旅行。
雖然角度不同，但明顯是同一堆食物，眼利網民因此知道二人是情侶兼一齊去旅行，不過現已分手。（圖片來源：陳欣茵及熊仔頭IG）
不過網民對她的評語似乎都不太好
被起底是熊仔頭女友，網民對她的評語似乎都不太好。二人現已分手，唔知網民又點睇？（圖片來源：討論區截圖）
24歲陳欣茵校花升呢是非精 理大「內衣設計」畢業生男友係人氣Youtuber！
（圖片來源：討論區截圖）
24歲陳欣茵校花升呢是非精 理大「內衣設計」畢業生男友係人氣Youtuber！
（圖片來源：討論區截圖）

大家又覺得陳欣茵如何呢？

24歲陳欣茵校花升呢是非精 理大「內衣設計」畢業生IG大派福利
（圖片來源：陳欣茵IG）
24歲陳欣茵校花升呢是非精 理大「內衣設計」畢業生IG大派福利
（圖片來源：陳欣茵IG）

 

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