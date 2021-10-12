《後生仔》陳欣茵心機晒線 誓要取代波波做90後新咪神
文：東方新地｜圖：陳欣茵IG
陳欣茵穿火紅泳衣吸like
23歲波波在一班《後生仔》主持最為突出，因為身材激凸而被冠以波波之稱號，連高層曾志偉都對她另眼相看﹗被曾志偉點名後地位急升，工作量亦大增，成為90後新咪神﹗近日陳欣茵似乎有樣學樣，連環發功，大晒火紅水著盡騷34D咪咪，硬撼擁36D的波波，兩女演藝路才剛起步，有排鬥﹗
陳欣茵：自信一步一步建立
25歲陳欣茵大晒美好身材，並感性寫道給女生的話：「自信真的可以靠練習努力得來，告訴自己你真的比想像中的棒，好好欣賞自己的成就和缺點，了解自己的不足，踏出讓你躺很久的comfort zone，重點的是不畏害怕失敗，所有跌跌撞撞都會讓你成為更好的人，自信一步一步建立，你會發現自己真的會愈來愈好﹗」
網民大讚陳欣茵有腦完勝波波
網民留言將陳欣茵同波波作比較：「勁過波波」、「向波波挑機喎﹗」、「有身材有文采，完勝波波啦」、「波波冇腦你有﹗」
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陳欣茵是理大「內衣設計」畢業生
一向盛產女神、又係小花入屋最佳捷徑嘅無綫綜藝節目《學是學非》，基本上年年換陣容、輯輯有新血，第七輯本來繼麥美恩、馮盈盈、張寶兒、劉穎鏇、鄺潔楹、何依婷後，已經再加入何泳芍、陳詩欣同戴祖儀三位新主持，點知都仲未夠喉，近日再有新面孔陳欣茵登場，一於湊夠十位「是非精」。
陳欣茵素人大學生升呢做「是非精」
青春無敵、眼大大夠精靈、再加埋嗲聲嗲氣，欣茵一出場即晚就被網友熱議。雖然評論兩極，有人讚嬌小玲瓏又好靚女，亦有人彈缺乏特色表演生硬，不過由素人大學生到加入《後生仔傾吓偈》到正式成為主持之一，都係短短兩年時間，寬容啲畀啲時間欣茵進步好唔好？
IG大派福利
陳欣茵未選過港姐、未讀過藝訓班，曾登上「Yes校花校草」，喺理工大學應用科學及紡織學院紡織及製衣學系（內衣設計）畢業後，至被無綫邀請擔任Big Big Channel主持及《後生仔傾吓偈》意見領袖，資歷尚淺，仲有無限進步空間。不過最緊要樣靚身材好又夠大方，個人IG有唔少水著晒身材福利圖，極有潛力值得栽培！
網民極速起底 同人氣Youtuber有密切關係
人紅自然多是非，不過陳欣茵未紅就已經得到一班網民關注，有不少理大生爆料，指外表清純的她原來「食過唔少仔」，有不少負評。更有網民起底發現她原來就是人氣Youtuber「熊仔頭」的女朋友，網民對比二人IG story的內容、地點及時間，不但發現她們的情侶關係，更指兩人已一同去過旅行，似乎感情不錯，不過二人現已分手﹗
大家又覺得陳欣茵如何呢？