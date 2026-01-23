「第一美胸」與尹子維婚禮急嗌停 1原因無奈被迫延期 改為低調家庭聚餐

35歲「第一美胸」徐冬冬與50歲尹子維原定下月在哈爾濱舉行盛大婚宴，豈料早前（21日）突然宣布婚禮延期！這對年齡相差15年的情侶本來準備好一切婚禮安排，甚至連椰樹牌婚禮特別版都已經準備就緒，但因為新娘家中長輩突發重病，被迫將原定的婚紗慶祝儀式推遲，只能改為低調家庭聚餐。