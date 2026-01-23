「第一美胸」與尹子維婚禮急嗌停 1原因無奈被迫延期 改為低調家庭聚餐
35歲「第一美胸」徐冬冬與50歲尹子維原定下月在哈爾濱舉行盛大婚宴，豈料早前（21日）突然宣布婚禮延期！這對年齡相差15年的情侶本來準備好一切婚禮安排，甚至連椰樹牌婚禮特別版都已經準備就緒，但因為新娘家中長輩突發重病，被迫將原定的婚紗慶祝儀式推遲，只能改為低調家庭聚餐。
徐冬冬叔伯病重如第二個爸爸般重要
尹子維前日在社交平台發文交代婚禮延期原因，透露是因為徐冬冬的近親病重，情況不太樂觀。他解釋「徐總從小在近親家長大，非常親」，經全家人商討後決定2月26日僅會是「低調家庭朋友聚餐」，婚紗慶祝儀式則要推後舉行。徐冬冬其後曝光探病影片，原來生病的是她的叔伯，即父親的親哥哥，她形容對方「像另一個爸爸一樣」，可見關係非常親密，難怪會為此改變婚禮安排。
新娘堅持不收禮金改辦簡單家庭式婚禮
徐冬冬轉發尹子維的貼文後，進一步交代婚禮的新安排。她表示2月26日仍會舉行「低調簡單家庭式小婚禮」，但「只是不穿禮服婚紗沒有儀式」，對外的正式婚禮則要視乎家人病況再定具體時間。最特別的是，徐冬冬堅持「拒絕收任何禮品和禮金」，無論是家人朋友還是長輩，她更強硬表示「誰送禮金或禮品，這次我會請你回家」，態度相當堅決，可見她對這次家庭變故的重視程度。
椰樹牌婚禮特別版仍會送粉絲
雖然婚禮要延期，但徐冬冬透露當天仍會贈送專屬飲料給一些常關注他們的網友。她解釋這個品牌與自己合作長達15年，「從我並不紅」的時候已經開始合作，她更謙虛地表示自己「很普通的演員，原來出道是群眾演員」，只是因為創意才能與品牌合作這麼多年。這個椰樹牌婚禮特別版原本是婚禮的一大亮點，如今雖然正式婚禮要延期，但她仍堅持在簡單聚餐中送給粉絲，可見其用心程度。
網民關心長輩病情支持延期決定
消息傳出後，網民紛紛留言表示理解和支持兩人的決定。不少粉絲留言「家人健康最重要」、「支持你們的決定，長輩身體要緊」、「真正的婚禮可以等，但家人不能等」。也有網民關心徐冬冬叔伯的病情，希望他能早日康復。對於兩人將婚禮改為簡單聚餐的安排，大部分網民都給予正面評價，認為這樣的決定顯示了徐冬冬的孝心和家庭觀念，更有網民表示「這樣更有意義，家人團聚比華麗婚禮更重要」。
圖片來源：微博、網上圖片、IG@raquelxuofficial、微博@新浪微博資料或影片來源：原文刊於新假期