徐天佑夫婦捐出公司五日零售銷售總額 太太童年回憶牽動援助決心

組合Shine成員徐天佑與太太Olive今日報告捐款數字，將護膚品牌概念店五日零售銷售總額613,027元全數捐出，支援宏福苑火災災民。這筆款項並非額外利潤，而是足以支付一個月租金開支的營運現金流，但夫婦二人認為災民需要更為迫切。Olive更透露與宏福苑的深厚淵源，童年最美好回憶都在該處遊樂場發生，令她感同身受必須伸出援手。