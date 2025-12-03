徐天佑夫婦捐出公司五日零售銷售總額 太太童年回憶牽動援助決心
徐天佑太太Olive雖然並非在宏福苑長大，但童年時光大部分都在該處度過，與親友留下無數珍貴回憶。她表示「我細個嘅時候喺嗰度，渡過了好多好開心嘅日子，以前叔叔嬸嬸以及和年紀相若嘅cousins住嗰度，所以經常入去玩。童年最美好嘅回憶，那些舊照片同home video捕捉到嘅片段，好多都係喺宏福苑樓下遊樂場發生。」由於仍有親友居住在屋苑，她對災民遭遇感同身受，「只要一諗起災民們而家經歷緊嘅一切痛苦同遭遇，真係好痛心，面臨心如刀割嘅損失，以及對未來感到徬徨與恐懼，令人心碎。」
夫婦捐出營運現金流613,027元
徐天佑夫婦在大火發生後，隨即宣布將護膚品牌概念店「I Never Use Foundation」由11月26日至30日的零售銷售總額全數捐出。今日他們在社交平台公布具體捐款數字，並詳細說明分配方式。夫婦坦言「當我哋宣布將捐出11月26日至30日期間100%的零售總銷售額時，我哋知道係一個重大嘅決定。坦白說，613,027元，並不是額外利潤或marketing budget，這是我哋嘅營運現金流，足以支付我哋一個月的租金和開支，還未計人工。但此刻，災民嘅需要比我哋自身更為迫切。」
善款四大分配確保用得其所
為確保捐款發揮最大效用，徐天佑夫婦仔細研究各慈善機構，最終決定將善款分配予四個不同範疇。最大部分400,000元捐予Habitat for Humanity，專注為災民恢復居住空間及提供日常電器等基本需要。150,000元捐予香港撒瑪利亞防止自殺會，為面對創傷後壓力症候群的倖存者及鄰居提供專業輔導支援。50,000元捐予阿棍屋，照顧受傷及流離失所的寵物，因為「寵物也是家人」。餘下13,027元則直接捐予殉職消防員何偉豪家屬，表達對其犧牲的感激和敬意。
網民讚揚夫婦用心分配善款
徐天佑夫婦的善舉在網上獲得廣泛讚揚，網民紛紛留言支持他們的做法。有網民表示「好有心思，唔係淨係捐錢咁簡單，仲要確保用得其所」，亦有人讚賞「分配得好仔細，照顧到唔同需要」。不少網民被Olive的童年回憶感動，認為「有感情連繫先會咁用心幫人」。夫婦在帖文最後感謝支持者的信任，並呼籲大家「好好照顧自己同你身邊所愛嘅人」，展現人間溫情。