徐天佑拍戲吊山崖被遺忘 劇組收工走人險出事
徐天佑接受陳志雲網上節目《Stephen·傾》訪問，他稱入行多年本來唔特別信風水命理，但唯獨相信一位相士提醒他要小心唔好做攀石等高危活動，結果因為有一次在崖邊拍劇差點沒命的經歷，令他不得不信邪﹗
文：東方新地｜圖：《Stephen·傾》截圖、[email protected]
徐天佑內地拍戲被吊落山崖邊
徐天佑透露曾有一位相士叮囑他不要進行攀石等危險活動，他認為好值得參考﹗因為他曾有過一次險象環生的拍攝經歷，徐天佑話：「差不多十年前，我係內地拍戲，喺山崖邊拍，吊咗我落去十幾廿米，導演嗌cut就完啦，我一路等冇人理我接番我上去，我大叫都冇人理，但我見到啲crew開始搬機走，然後啲沙石好似山泥傾瀉咁跌落嚟，我叫救命，有啲大石跌落嚟，差啲避唔到﹗」
徐天佑：啲石仔好似山泥傾瀉咁跌落嚟
徐天佑續說：「好在有個演員係遠處睇到，先至叫停人嚟幫我，真係山泥傾瀉咗好耐﹗」陳志雲驚訝問：「咁危險？」徐天佑話：「喺上面拍嘢係好危險﹗」陳志雲問到工作人員事後有冇慰問？徐天佑就話：「都冇﹗冇機會理我，（咁你唔講？）一陣又話我大牌，唔敢講啲乜，諗番係死得㗎喎﹗所以就信呢個師傅嘅叮囑﹗（但係點避如果要工作？）小心啲囉，事前check多啲囉，自己就唔會去玩呢啲活動﹗」
重提No More Shine
陳志雲又問到徐天佑之前在社交平台留言「No More Shine」的原因，是否要同黃又南劃清界線？徐天佑答時有點避忌，他表示Shine是他的一部分，想告知大家已是過去式，希望外界重新認識他是獨立個體，他希望繼續創作及唱歌，也不便評論別人﹗陳志雲又指徐天佑過去曾勇於發言，徐天佑指現在改變了，因為不想因一時情緒發表後，會造成負能量，現在發言在乎是散播正能量還是負能量，會考慮到發表了是否對事情有幫助，會考慮更多，故會慎言﹗