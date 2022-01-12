106a658c-b1a6-4d1c-b1c0-6637356c8725

徐天佑拍戲吊山崖被遺忘 劇組收工走人險出事

最新娛聞
撰文：東方新地

徐天佑接受陳志雲網上節目《Stephen·傾》訪問，他稱入行多年本來唔特別信風水命理，但唯獨相信一位相士提醒他要小心唔好做攀石等高危活動，結果因為有一次在崖邊拍劇差點沒命的經歷，令他不得不信邪﹗

文：東方新地｜圖：《Stephen·傾》截圖、[email protected]

徐天佑內地拍戲被吊落山崖邊

徐天佑透露曾有一位相士叮囑他不要進行攀石等危險活動，他認為好值得參考﹗因為他曾有過一次險象環生的拍攝經歷，徐天佑話：「差不多十年前，我係內地拍戲，喺山崖邊拍，吊咗我落去十幾廿米，導演嗌cut就完啦，我一路等冇人理我接番我上去，我大叫都冇人理，但我見到啲crew開始搬機走，然後啲沙石好似山泥傾瀉咁跌落嚟，我叫救命，有啲大石跌落嚟，差啲避唔到﹗」

徐天佑 山崖 出事
徐天佑透露一次幾乎冇命的拍戲經歷，笑言執番條命﹗（圖片來源：《Stephen·傾》截圖）
徐天佑 山崖 出事
徐天佑接受陳志雲訪問時指當時差點被大石砸到﹗（圖片來源：《Stephen·傾》截圖）

徐天佑：啲石仔好似山泥傾瀉咁跌落嚟

徐天佑續說：「好在有個演員係遠處睇到，先至叫停人嚟幫我，真係山泥傾瀉咗好耐﹗」陳志雲驚訝問：「咁危險？」徐天佑話：「喺上面拍嘢係好危險﹗」陳志雲問到工作人員事後有冇慰問？徐天佑就話：「都冇﹗冇機會理我，（咁你唔講？）一陣又話我大牌，唔敢講啲乜，諗番係死得㗎喎﹗所以就信呢個師傅嘅叮囑﹗（但係點避如果要工作？）小心啲囉，事前check多啲囉，自己就唔會去玩呢啲活動﹗」

徐天佑 山崖 出事
徐天佑話從此唔敢玩攀石的高危活動﹗（圖片來源：《Stephen·傾》截圖）
徐天佑 山崖 出事
徐天佑入行時曾被指似郭富城，二人曾在電影《父子》和《風再起時》中合作﹗（圖片來源：[email protected]
徐天佑 山崖 出事
97年還在讀中三時的徐天佑被陳果導演發掘拍攝飲品廣告，繼而簽下經理人發展其演藝事業，其後憑黎妙雪執導的《玻璃少女》而獲邀出席康城電影節，當時徐天佑只有18歲﹗（圖片來源：[email protected]

重提No More Shine

陳志雲又問到徐天佑之前在社交平台留言「No More Shine」的原因，是否要同黃又南劃清界線？徐天佑答時有點避忌，他表示Shine是他的一部分，想告知大家已是過去式，希望外界重新認識他是獨立個體，他希望繼續創作及唱歌，也不便評論別人﹗陳志雲又指徐天佑過去曾勇於發言，徐天佑指現在改變了，因為不想因一時情緒發表後，會造成負能量，現在發言在乎是散播正能量還是負能量，會考慮到發表了是否對事情有幫助，會考慮更多，故會慎言﹗

徐天佑 山崖 出事
02年徐天佑和黃又南組成Shine，06年拆夥，12年，Shine合體在《Concert YY 黃偉文作品展》中演出大獲好評，後Shine舉行了兩次演唱會﹗ （圖片來源：[email protected]
徐天佑 山崖 出事
徐天佑與太太Olive拍拖8年、今年結婚7年﹗陳志雲在節目中問徐天佑能與前度楊愛瑾再見亦是朋友好難得，徐天佑讚對方有義氣，曾邀請對方出席首映禮撐場，對方二話不說出席﹗但徐天佑在訪問中不想多談，更以「緋聞女友」稱呼Miki，因為要考慮到大家都有個圓滿家庭，不想講太多﹗（圖片來源：[email protected]

讀者留言

熱門文章

 