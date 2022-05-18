徐天佑相隔21年重遊康城影展 被指似豬肉檔AK又似一位天王巨星？

徐天佑現身在法國康城參加影展，適逢39歲生日，令他憶起當年的18歲初入行時，亦是在康城影展度過生日，他更接連出post，大晒自己在康城影展上影的靚相，網民祝佢生日快樂之餘，驚訝他與近日爆紅的「豬肉檔AK」阿威撞樣！