徐天佑相隔21年重遊康城影展 被指似豬肉檔AK又似一位天王巨星？
徐天佑現身在法國康城參加影展，適逢39歲生日，令他憶起當年的18歲初入行時，亦是在康城影展度過生日，他更接連出post，大晒自己在康城影展上影的靚相，網民祝佢生日快樂之餘，驚訝他與近日爆紅的「豬肉檔AK」阿威撞樣！
徐天佑：廿一年兜咗個大圈又返番嚟
徐天佑近日於康城度過39歲生日，趁機在社交網連環出post晒靚相，並感慨表示：「18歲入行就喺康城影展過生日，人生匆匆，廿一年兜咗個大圈又返番嚟，估唔到又係一個新開始。」網友在送上生日祝福之餘，又大讚他「真心型」、「唔似過左20年」、「廿年後更有型靚仔」、「型佬」、「成熟了」等。
網友：第一眼以為係豬肉威
不過有不少網友話第一眼都睇錯，以為戴著口罩的徐天佑是近日爆紅的「豬肉檔AK」阿威，紛紛表示「以為係嗰個豬肉檔的AK」、「咁似荃灣嗰個豬肉佬」、「豬肉佬去康城」、「係豬肉男似佢至啱」、「好彩唔係得我第一眼以為係豬肉威」、「因為天佑都係靚仔。威威又係靚仔。大家差唔多類型」等等。
複製郭富城蛋包飯髮型
而無戴口罩、只影著側面的徐天佑，就被網友錯認為天王郭富城，有網友更話由好細個開始，已經覺得徐天佑好似郭富城，特別係徐天佑近日換上新髮型後更加似，原來係因為郭富城以前都留過同樣的髮型，不過當時郭富城這個金黃色的髮型，曾經因為顏色太過偏黃，而被網友形容為似蛋包飯和玉子壽司！