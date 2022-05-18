徐天佑

徐天佑相隔21年重遊康城影展 被指似豬肉檔AK又似一位天王巨星？

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徐天佑現身在法國康城參加影展，適逢39歲生日，令他憶起當年的18歲初入行時，亦是在康城影展度過生日，他更接連出post，大晒自己在康城影展上影的靚相，網民祝佢生日快樂之餘，驚訝他與近日爆紅的「豬肉檔AK」阿威撞樣！

徐天佑 徐天佑咁靚仔都會畀人認錯？
徐天佑咁靚仔都會畀人認錯？（圖片來源：[email protected]

徐天佑：廿一年兜咗個大圈又返番嚟

徐天佑近日於康城度過39歲生日，趁機在社交網連環出post晒靚相，並感慨表示：「18歲入行就喺康城影展過生日，人生匆匆，廿一年兜咗個大圈又返番嚟，估唔到又係一個新開始。」網友在送上生日祝福之餘，又大讚他「真心型」、「唔似過左20年」、「廿年後更有型靚仔」、「型佬」、「成熟了」等。

徐天佑 徐天佑相隔21年重遊康城。
徐天佑相隔21年重遊康城。（圖片來源：[email protected]
徐天佑 山崖 出事
1997年，還在讀中三時的徐天佑被陳果導演發掘拍攝飲品廣告，繼而簽下經理人發展其演藝事業，2001年，徐天佑憑黎妙雪執導的《玻璃少女》獲邀出席康城電影節，當時的他只得18歲！（圖片來源：[email protected]

網友：第一眼以為係豬肉威

不過有不少網友話第一眼都睇錯，以為戴著口罩的徐天佑是近日爆紅的「豬肉檔AK」阿威，紛紛表示「以為係嗰個豬肉檔的AK」、「咁似荃灣嗰個豬肉佬」、「豬肉佬去康城」、「係豬肉男似佢至啱」、「好彩唔係得我第一眼以為係豬肉威」、「因為天佑都係靚仔。威威又係靚仔。大家差唔多類型」等等。

徐天佑 荃灣豬肉佬 豬肉檔
呢個係被封為「豬肉檔AK」的阿威，齋睇對眼同徐天佑係有啲似！（圖片來源：Facebook群組「荃灣人」）

複製郭富城蛋包飯髮型

而無戴口罩、只影著側面的徐天佑，就被網友錯認為天王郭富城，有網友更話由好細個開始，已經覺得徐天佑好似郭富城，特別係徐天佑近日換上新髮型後更加似，原來係因為郭富城以前都留過同樣的髮型，不過當時郭富城這個金黃色的髮型，曾經因為顏色太過偏黃，而被網友形容為似蛋包飯和玉子壽司！

徐天佑 另一個post中，徐天佑晒出無戴口罩、只影著側面的靚相，就被指似郭富城。
另一個post中，徐天佑晒出無戴口罩、只影著側面的靚相，就被指似郭富城。（圖片來源：[email protected]
徐天佑 郭富城曾經留過同樣的髮型，但因為髮色太過偏黃，曾經被網友形容為似在頭上放上蛋包飯或玉子壽司。
郭富城曾經留過同樣的髮型，但因為髮色太過偏黃，曾經被網友形容為似在頭上放上蛋包飯或玉子壽司。（圖片來源：[email protected]
徐天佑 山崖 出事
徐天佑入行時已被指似郭富城，二人曾在電影《父子》和《風再起時》中合作！（圖片來源：[email protected]

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]

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