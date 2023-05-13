25歲徐嬌大擺誘人Pose勁曬好身材 吸逾10萬Like網民：迷死
25歲徐嬌走性感小精靈風格
在徐嬌分享的一輯照片中可見，她染了一頭粉紅色頭髮，妝感走小精靈風格，身穿淺藍色比基尼的她，青春感十足，在海灘上大玩特擺各種不同的性感pose，又躺在石頭上作狀擺出大字型姿勢深情望鏡頭，而身上腹部零贅肉兼有線條，其中有幾張明顯看到馬甲線，還有背對鏡頭大曬蜜桃臀，身材比例修長又好睇！
徐嬌大擺誘人Pose勁曬好身材
除此之外，徐嬌又手持泡泡槍，在海灘上擺出性感側身pose，馬甲線更明顯，即使向側灣下腰都完全不見任何贅肉突出，非常厲害！這一輯相片更在短短時間內吸引逾10萬like，獲得不少網友大讚，紛紛留言：「這身材絕了」、「迷死」等，非常羨慕她這一種健康又充滿活力的形象！
徐嬌成績獲全A級 美貌與智慧並重
而較早前，徐嬌已貼出同一套衫的另一輯相，在海邊商店街手持雪糕，又在遊樂設施旁擺出各式各樣的pose，非常青春可人！徐嬌近月不斷貼出多輯展現美好身材的照片，明顯對自己身材充滿自信，未知是否想走性感路線呢？她除了樣靚身材好又勤於健身外，讀書成績亦不俗，佢近日有公開自己的學期成績表，可見修讀的六科分數均為A等級，學期GPA更高達3.958分，簡直美貌與智慧並重，有網民留言：「5A少女畢業記」！
徐嬌現年25歲 曾呻當年星爺對她太苛刻
當年徐嬌憑電影一炮而紅，並以11歲之齡奪得香港金像獎「最佳新演員」，事隔十四年，8月足25歲的徐嬌，女大十八變，皮膚白晳、有一雙動人大眼睛、臉尖尖、雙腿修長、身型纖瘦，笑容甜美可人，打扮走文青氣質路線！徐嬌在社交網不時晒美照，努力運動保住纖腰。徐嬌在成名作後，亦曾參與劇集、電影及綜藝節目，曾在節目中大爆星爺對當年不到11歲的她，太嚴苛。徐嬌同時兼顧學業，是學霸一名，之前於美國藝術中心設計學院修讀電影，早前大晒全A優秀成績。
徐嬌撞臉江嘉敏 有網民反對更出惡言
有網民大讚徐嬌仙氣十足，甜度爆燈，更指她樣子激似江嘉敏，不過是指廿歲出頭時的江嘉敏，而非近來多了陣大媽味的江嘉敏。網民對徐嬌撞臉江嘉敏引起熱討，留言「徐嬌係少女，點似師奶江嘉敏？」、「點解要侮辱徐嬌？」、「點解徐嬌25歲仲咁少女，江嘉敏27歲已經有大媽味？可以演母女！」、「太侮辱！江嘉敏明明就是一個大媽同師奶混合體，加埋把聲好趕客」、「徐嬌又靚又可愛，點可以將佢同肛加敏比？」、「江嘉敏係巫婆、後母角色，徐嬌似仙子或公主」。
將來還有什麼演唱會值得留意？
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