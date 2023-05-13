25歲徐嬌大擺誘人Pose勁曬好身材 吸逾10萬Like網民：迷死

憑周星馳《長江7號》反串小男孩的徐嬌，眨眼已經長大了，現年25歲留長髮，五官精緻，目前正在美國留學就讀藝術中心設計學院，近年她勤於健身，保持完美體態，不時分享到處遊玩的靚相，近日更去了洛杉磯著名海灘Santa Monica玩，身穿性感比堅尼大騷S型好身材，相中更擺出各式姿態令不少網友眼前一亮！