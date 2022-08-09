徐嬌25歲生日顏值升級再添仙氣 重溫如何從男生樣蛻變成氣質美女
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2008年電影《長江7號》裏的主角小男孩「周小狄」由徐嬌反串飾演，電影播出後大賣，徐嬌因此走紅，她長大後留長髮更變得亭亭玉立。在8月5日徐嬌度過她25歲生日，從照片可見她的顏值又再向上一個層次，向氣質美女方向進發，不過就被指撞樣江嘉敏。
赴美讀電影
徐嬌早前於美國藝術中心設計學院(Art Center College of Design)修讀電影，她會分享校園生活，也向網友分享了她全A的成績。她私底下也很喜歡Cosplay拍照，特別喜歡古裝的打扮，而她也在網上大曬身材，纖幼的螞蟻腰曾經一度成為網民熱話。
重溫徐嬌在內地綜藝節目《我就是演員》的演出：
拍星爺《長江七號》爆留童年陰影
徐嬌在2020年12月擔任內地配音節目《我是特優聲》的臨時導師，自爆當年拍星爺喊戲令她「留下童年陰影」。回憶當年拍攝經歷，她說：「周導出名嚴格，為了一個鏡頭可以拍足二十至三十遍，那三個月簡直是折磨。」當徐嬌以為殺青後終於可以鬆一口氣，豈料最辛苦的才剛開始，原來她需要為電影配音，而配音指導亦是周星馳。徐嬌指當年她只是個10歲的小孩子，對於做配音的工作感到十分困難，特別是配喊戲最痛苦，她說：「我完全哭不出來，周導那時候是讓我媽來『暴』我，才得以繼續把那場戲拍完，因為連拍戲都哭不出來，更何況是事後配音？配音我也不知道是怎麼熬過來的。」
曾捲「變臉」疑雲
徐嬌曾多次出傳出「變臉」傳聞，她在2017年19歲出演《深夜食堂》時被發現臉圓圓，但一年後2018年20歲時在節目《我就是演員》上表演時讓人覺得外貌長得不自然，因而惹網民熱議。
開網店成小富婆
徐嬌熱愛漢服文化，中學時有粉絲送佢一本夏達嘅《哥斯拉不說話》，後來又睇咗《遊園驚夢》，對於古風興趣愈來愈濃厚。之後就經常身穿漢服出席大小活動，更喺19歲就創立自己嘅漢服品牌賺錢，年收過千萬。
17歲時開刀 與走紅失之交臂
徐嬌2009年出演《花木蘭》，2010年在電影《未來警察》中飾演劉德華和大S的女兒，獲得劉德華「寵愛」；2014年佢本應係擔任內地電視劇《旋風少女》的女主角，但後來突然在微博自爆「患有縱膈腫瘤」，必須同角色說再見，最慘係後來《旋風少女》演員全部走紅，徐嬌搭唔到順風車。