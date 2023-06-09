25歲徐嬌驚變「膠面」少女 網民直指呢一部位最奇怪！

相信周星馳電影《長江七號》當中飾演「周小迪」的小男孩沒人不知，反串男孩的徐嬌更一炮而紅，更因此2008年奪得「最佳新演員」的名譽。15年過去了，當年的小女孩已25歲成為一個美少女，25歲的徐嬌最近就拍了一條為內地高考生打氣的短片，不過片中的徐嬌變咗包包臉少女，亦有網民質疑她有整容嫌疑，冇見一段時間，直言她「鼻子怪怪的」！