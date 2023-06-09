徐嬌 膠面

25歲徐嬌驚變「膠面」少女 網民直指呢一部位最奇怪！

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相信周星馳電影《長江七號》當中飾演「周小迪」的小男孩沒人不知，反串男孩的徐嬌更一炮而紅，更因此2008年奪得「最佳新演員」的名譽。15年過去了，當年的小女孩已25歲成為一個美少女，25歲的徐嬌最近就拍了一條為內地高考生打氣的短片，不過片中的徐嬌變咗包包臉少女，亦有網民質疑她有整容嫌疑，冇見一段時間，直言她「鼻子怪怪的」！

徐嬌 膠面 徐嬌由當年的小女孩已25歲成為一個美少女！
徐嬌由當年的小女孩已25歲成為一個美少女！（圖片來源：[email protected]徐嬌）

徐嬌近況曝光被指整容嫌疑

25歲徐嬌在早前（7日）上傳了一段影片，替內地高考生加油打氣，影片曝光後，立刻在網路上掀起熱議，唔少網民就質疑徐嬌很可能有整容嫌疑，而且鼻子最不自然。「怎麽感覺嬌嬌變樣了」、「鼻子眼睛都不一樣了」、「做鼻子了吧」、「她臉顯得有點僵」、「整個臉都變了」。不過，亦有粉絲認為可能開濾鏡或化妝的關係，「沒變啊，感覺可能是妝容問題」、「這年頭誰不開濾鏡」、「開美顏了吧，不自然」。

徐嬌 膠面 唔少網民就質疑徐嬌很可能有整容嫌疑。
唔少網民就質疑徐嬌很可能有整容嫌疑。（圖片來源：[email protected]徐嬌）
徐嬌 膠面 不過亦有粉絲認為可能開濾鏡或化妝的關係。
不過亦有粉絲認為可能開濾鏡或化妝的關係。（圖片來源：[email protected]徐嬌）
徐嬌 膠面 徐嬌的鼻子很不自然。
徐嬌的鼻子很不自然。（圖片來源：[email protected]徐嬌）

徐嬌因《長江7號》一炮而紅

當時年僅約10歲的徐嬌，因在電影中展現自然精湛的演技而留下深刻印象於當時觀眾心中。她在該電影中扮演小男孩「周小迪」，儘管實際上是女扮男裝，但其演技備受肯定。11歲時，徐嬌憑藉這部作品獲得香港金像獎「最佳新演員」殊榮。許多人認為她就像是周星馳的女兒，前途必定無限。隨著時間的推移，徐嬌繼續獲得許多演出機會，展現出色的表演才華。

徐嬌 膠面 徐嬌
（圖片來源：電影《長江七號》截圖）

赴美留學7年終畢業

徐嬌於2013年前往美國留學，經過七年的努力，如今終於在Art Center College of Design獲得了藝術創作學士（BFA）學位。近日，她正式宣布「終於畢業啦」，並分享了畢業典禮的照片。有消息指出，在Art Center College of Design修讀期間，她在電影領域表現優異。徐嬌經常分享她的校園生活，早前還向網友們分享了她全A的成績。如今已經長大成為一位25歲的美女，她染上了一頭粉紅色的長髮，身穿鮮艷的橙色長裙，顯得非常耀眼。

徐嬌 膠面 徐嬌
（圖片來源：[email protected]徐嬌）
徐嬌 膠面 徐嬌
（圖片來源：[email protected]徐嬌）
徐嬌 膠面 徐嬌
（圖片來源：[email protected]徐嬌）
徐嬌 膠面 徐嬌
（圖片來源：[email protected]徐嬌）

網友大叫：完全認唔到

因當時《長江7號》的徐嬌演得深入民心，令網民大叫完全不認得今時今日的徐嬌「我接受唔到呀」、「美炸了，這身材」、「女大十八變」、「完全唔同哂樣」、「年輕真好」。

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（圖片來源：[email protected]徐嬌）
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（圖片來源：[email protected]徐嬌）

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]徐嬌、電影《長江七號》截圖

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