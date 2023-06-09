25歲徐嬌驚變「膠面」少女 網民直指呢一部位最奇怪！
徐嬌近況曝光被指整容嫌疑
25歲徐嬌在早前（7日）上傳了一段影片，替內地高考生加油打氣，影片曝光後，立刻在網路上掀起熱議，唔少網民就質疑徐嬌很可能有整容嫌疑，而且鼻子最不自然。「怎麽感覺嬌嬌變樣了」、「鼻子眼睛都不一樣了」、「做鼻子了吧」、「她臉顯得有點僵」、「整個臉都變了」。不過，亦有粉絲認為可能開濾鏡或化妝的關係，「沒變啊，感覺可能是妝容問題」、「這年頭誰不開濾鏡」、「開美顏了吧，不自然」。
徐嬌因《長江7號》一炮而紅
當時年僅約10歲的徐嬌，因在電影中展現自然精湛的演技而留下深刻印象於當時觀眾心中。她在該電影中扮演小男孩「周小迪」，儘管實際上是女扮男裝，但其演技備受肯定。11歲時，徐嬌憑藉這部作品獲得香港金像獎「最佳新演員」殊榮。許多人認為她就像是周星馳的女兒，前途必定無限。隨著時間的推移，徐嬌繼續獲得許多演出機會，展現出色的表演才華。
赴美留學7年終畢業
徐嬌於2013年前往美國留學，經過七年的努力，如今終於在Art Center College of Design獲得了藝術創作學士（BFA）學位。近日，她正式宣布「終於畢業啦」，並分享了畢業典禮的照片。有消息指出，在Art Center College of Design修讀期間，她在電影領域表現優異。徐嬌經常分享她的校園生活，早前還向網友們分享了她全A的成績。如今已經長大成為一位25歲的美女，她染上了一頭粉紅色的長髮，身穿鮮艷的橙色長裙，顯得非常耀眼。
網友大叫：完全認唔到
因當時《長江7號》的徐嬌演得深入民心，令網民大叫完全不認得今時今日的徐嬌「我接受唔到呀」、「美炸了，這身材」、「女大十八變」、「完全唔同哂樣」、「年輕真好」。
將來還有什麼演唱會值得留意？
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