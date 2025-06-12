徐子淇罕晒家庭照悼念李兆基 珍藏1件遺物感動落淚：他真很疼愛家人

恆基地產創辦人李兆基於今年3月離世，享年97歲。作為香港著名的「四叔」，李兆基一生兒孫滿堂，與家人關係密切，尤其是千億新抱徐子淇。李兆基離世三個月後，媳婦徐子淇（Cathy Chui）中今天在社交平台罕有公開家庭照，並以英文長文悼念老爺，真情流露，感動不少網民。