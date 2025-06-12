徐子淇罕晒家庭照悼念李兆基 珍藏1件遺物感動落淚：他真很疼愛家人
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恆基地產創辦人李兆基於今年3月離世，享年97歲。作為香港著名的「四叔」，李兆基一生兒孫滿堂，與家人關係密切，尤其是千億新抱徐子淇。李兆基離世三個月後，媳婦徐子淇（Cathy Chui）中今天在社交平台罕有公開家庭照，並以英文長文悼念老爺，真情流露，感動不少網民。
徐子淇罕發家庭照長文悼念老爺李兆基
徐子淇分享了與丈夫李家誠及李兆基的合照，地點正是The Henderson，估計是建築物剛落成時拍攝。她同時上載在《李兆基博士紀念展—和光同塵》拍攝的片段，感謝大家抽空參觀展覽。
徐子淇在悼文中以「Papa」稱呼李兆基，足證這位千億新抱與家翁關係極佳，以及在李家地位。徐子淇在文中盛讚老爺李兆基是一位「無私的慈善家」、「充滿愛心、顧家的男人」，更形容他富有遠見，其精神將永遠激勵後人。
她細數李兆基生前對社會的貢獻，指出老爺以行動證明「行動勝於雄辯」，慷慨捐助改變無數人生命，智慧與愛心將繼續指引後世。即使李兆基已離世，徐子淇堅信他的精神會長存於家庭、社區和他所幫助的人之中，並深情表示：
「安息吧，親愛的爸爸。您永遠是我們的英雄、靈感泉源和引路人。」
徐子淇嫁李家誠後8年抱4 收天價生B獎勵
徐子淇自2006年與李家誠結婚，育有兩女兩子，成為「8年抱4」的典範。李兆基生前曾公開承諾「每生1個孩子就給1個億」，每當孫兒出生都會送上巨額獎賞，包括大利是、遊艇、豪宅及教育基金，外界估計總值超過10億。四叔更曾親自為徐子淇坐月準備補品，每日花費高達5千元，足見對新抱的寵愛。
李兆基視孫兒百日宴演講稿為珍藏 徐子淇極為感動
早前徐子淇受訪時，還公開一段暖心回憶。她提到在紀念展策展人交來一份疑似講稿時，發現原來是四叔十年前在兒子百日宴的講稿，李兆基一直珍藏，令她十分感動：「他真的很疼愛家人，我完全沒想到他還保存著。」
李兆基離世後，家人和社會各界都深感惋惜。他的慈善精神、對家庭的愛與無私奉獻，將繼續影響下一代。徐子淇的悼念，讓外界再次見證這位家族長者的溫情與偉大。
圖片來源：Facebook@Henderson Land 恒基兆業地產、Instagram@cathy_chui_official、IG@cathy_chui_official、影片截圖@TVB資料或影片來源：原文刊於新假期