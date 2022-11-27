徐子淇細妹嫁富商素顏近照曝光 文青Look低調出席名媛聚會
徐子淇細妹文青Look低調出席名媛聚會
自從嫁入豪門之後，徐子淇細妹徐子欣一直沒有出席公開場合，專心照顧家庭的徐子欣一直少有露面。近日適逢感恩節，名媛毛國靖相約幾位名媛好友聚餐慶祝。在毛國靖的社交平台所上傳的照片中可見，當日同樣有份出席名媛聚會的徐子欣打扮樸素，素顏帶黑框眼鏡的她有一番文青氣息，與打扮得光鮮亮麗的家姐徐子淇大有不同。
徐子欣嫁富商生活低調
據消息指，徐子欣在家姐嫁給了富商李家誠之後，自己亦嫁入豪門，在婚禮當時更筵開40席。婚後的徐子欣雖然沒有經常出席公開活動，但依然成功躋身名媛圈，經常與名媛好友們聚會。有指徐子欣與林青霞繼女邢嘉倩及林建岳女兒林恬兒等人均是好朋友，過著名媛闊太的生活。
曾自認外表不夠姐姐出眾
未嫁入豪門之前，徐子欣都有跟隨家姐徐子淇出席公開活動。當時徐子欣都自認自己外表不及家姐出眾，所以並沒有跟隨家姐入行。雖然如此，據悉徐子欣自己本身也是一名學霸之餘，與家姐一樣善心爆棚的她亦曾經到內地做義工！
徐子淇闊別一年 夫婦同場現身
徐子淇近年亦少有出席公開場合，亦少有更新社交網站，令網民都非常好奇她的近況。近日，香港科技大學的動土儀式為了感謝李家誠的1.5億捐款，將校園一幢新科研大樓命名為「李家誠創科大樓」，兩夫妻才一同出席該科研大樓的動土儀式。活動中，徐子淇身穿深色連身裙，雖然稍有發福，但依然無損她優雅端莊的美態。
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