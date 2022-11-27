徐子淇細妹嫁富商素顏近照曝光 文青Look低調出席名媛聚會

「千億新抱」徐子淇自從為富商老公李家誠誕下四個孩子後，便甚少出席於公開場合。其胞妹徐子欣就更加低調，一直少有公開露面，嫁入豪門後的她一直保持低調生活。日前，名媛毛國靖在社交平台上載了與一般名媛好友的合照，其中一張更令有份出席的徐子欣素顏樣曝光！