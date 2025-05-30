宣萱驚爆徐子珊近況！原來一直有聯絡 親解兩人相識淵源 有網民擔心1件事

最近林峯舉行紅館演唱會，令網民回想起他與徐子珊合體跳《Let’s Get Wet》的經典畫面，希望林峯能邀請徐子珊擔任演唱會嘉賓，不過林峯就直指徐子珊係「失蹤人口」！宣萱日前出席活動時，亦有談及此事，更爆出大家都好關心的徐子珊近況！