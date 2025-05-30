宣萱驚爆徐子珊近況！原來一直有聯絡 親解兩人相識淵源 有網民擔心1件事

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最近林峯舉行紅館演唱會，令網民回想起他與徐子珊合體跳《Let’s Get Wet》的經典畫面，希望林峯能邀請徐子珊擔任演唱會嘉賓，不過林峯就直指徐子珊係「失蹤人口」！宣萱日前出席活動時，亦有談及此事，更爆出大家都好關心的徐子珊近況！

宣萱 原來一直有同徐子珊聯絡

聽到林峯話徐子珊係「失蹤人口」，宣萱一臉愕然，指同徐子珊一直有keep住聯繫：「佢（林峯）唔知我同佢有聯絡嘅，因為我哋一齊做過旅遊節目，去非洲，所以我哋個group係有聯絡嘅。」

不過對於徐子珊會否復出，宣萱拒絕代為回應：「我唔講啦！因為可能佢想匿埋呢，我唔知呀，唔好講咁多啦。」但她就透露徐子珊即使已淡出娛樂圈，仍有keep住做好身型管理：「我係好鍾意同佢食飯嘅，佢乜都唔食，好有self control（自我控制），坐喺佢隔籬你會食得冇咁多囉！」

徐子珊 聽到林峯話徐子珊係「失蹤人口」，宣萱一臉愕然。（圖片來源：魔方全媒）
聽到林峯話徐子珊係「失蹤人口」，宣萱一臉愕然。（圖片來源：魔方全媒）
徐子珊 宣萱透露同徐子珊嘅相處點滴，話好鍾意同對方一齊食飯。（圖片來源：魔方全媒）
宣萱透露同徐子珊嘅相處點滴，話好鍾意同對方一齊食飯。（圖片來源：魔方全媒）

2015年曾合作舉行演唱會

此外，宣萱又解釋了和徐子珊相識的淵源：「我哋冇（合作）拍劇，佢選港姐時我做評判，又一齊做過旅遊特輯去玩，係開心嘅。（你知佢未必想再復出？）我唔知呀，但係如果佢咁靜態嘅話，我諗係啦！」

原來徐子珊2004年參選港姐時，是由宣萱擔任評判，有份選子珊做港姐冠軍。之後兩人在09年曾一同到非洲拍攝TVB的特輯節目《活著》。2015年，兩人更與盧巧音、余安安、林誌美、麥潔文和夏文汐合作在九展開辦《我的女神演唱會》，合唱《Big Big World》。

徐子珊 宣萱和徐子珊曾一同到非洲拍攝TVB節目《活著》。（圖片來源：TVB）
宣萱和徐子珊曾一同到非洲拍攝TVB節目《活著》。（圖片來源：TVB）
徐子珊 港姐出身嘅徐子珊，2004年曾連奪港姐冠軍、修身美態獎、最上鏡小姐及國際親善小姐四項大獎。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
港姐出身嘅徐子珊，2004年曾連奪港姐冠軍、修身美態獎、最上鏡小姐及國際親善小姐四項大獎。（圖片來源：新傳媒圖片庫）

網民擔心徐子珊連宣萱都block埋

宣萱這番說話引起網民熱議，有網民擔心：「宣萱講咗出嚟，子珊可能會連宣萱都block埋！」有網民就指：「其實宣萱都只係話有聯絡，都係問近排點對方覆都ok，未必真係好深交」、「宣萱講嘅嘢最多只係證明咗佢仲在世，有人聯絡到，其實都冇講d咩，反而仲叫人唔好再問」，亦有網民猜測：「叫人唔好騷擾子珊啫，一係宣萱睇唔過眼主動講，一係子珊想宣萱幫手。」

徐子珊 2015年，宣萱曾和徐子珊在九展開辦《我的女神演唱會》。（圖片來源：FB@我的女神演唱會）
2015年，宣萱曾和徐子珊在九展開辦《我的女神演唱會》。（圖片來源：FB@我的女神演唱會）
徐子珊 兩人更在台上合唱《Big Big World》。（圖片來源：FB@我的女神演唱會）
兩人更在台上合唱《Big Big World》。（圖片來源：FB@我的女神演唱會）
徐子珊 （圖片來源：FB@我的女神演唱會）
（圖片來源：FB@我的女神演唱會）

林峯親解未邀「失蹤人口」徐子珊任嘉賓原因：我都唔知佢去咗邊

徐子珊自從淡出娛樂圈後行蹤低調，鮮少公開露面。她曾於2019年宣布暫別演藝事業，遠赴海外進修，自此消息寥寥。近日，就連定居加拿大的鐘嘉欣都特意回港擔任嘉賓，因此不少網民更盼望能看到徐子珊再度現身，與林峯合體跳《Let’s Get Wet》，重現經典畫面。

對於未能邀請徐子珊擔任演唱會嘉賓一事，林峯完騷後在訪問中坦言自己亦不清楚她的近況，就連老吳卓羲也表示不知她現時身在何方，笑言徐子珊簡直是「失蹤人口」。

徐子珊 （圖片來源：YouTube@Viu1 HK）
（圖片來源：YouTube@Viu1 HK）
徐子珊 （圖片來源：新傳媒資料庫）
（圖片來源：新傳媒資料庫）
徐子珊 （圖片來源：新傳媒資料庫）
（圖片來源：新傳媒資料庫）

林峯演唱會｜重溫徐子珊《Let’s Get Wet》火辣舞姿

林峯2010年於紅館舉行嘅《Come 2 Me Beauty Live On Stage》演唱會頭場上，徐子珊就以嘉賓形式性感登場，並與林峯大跳《Let’s Get Wet》。當晚徐子珊先以長外套配短裙出場，隨後並由林峯為其脫下外套，大騷事業線同纖腰，2人貼到超埋嘅火辣舞姿更引來全場瘋狂！而值得一提嘅係，昨晚登場與林峯大跳貼身舞嘅周秀娜，當年原來亦係頭場嘅觀眾之一！

徐子珊 徐子珊放林峯2010年《Come 2 Me Beauty Live On Stage》演唱會頭場上擔任嘉賓，並貼身性感跳《Let’s Get Wet》。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
徐子珊放林峯2010年《Come 2 Me Beauty Live On Stage》演唱會頭場上擔任嘉賓，並貼身性感跳《Let’s Get Wet》。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
徐子珊 徐子珊嘅服裝十分搶fo，除咗騷事業線外，更大方騷埋纖腰！（圖片來源：新傳媒圖片庫）
徐子珊嘅服裝十分搶fo，除咗騷事業線外，更大方騷埋纖腰！（圖片來源：新傳媒圖片庫）
徐子珊 徐子珊同林峯嘅貼身舞十分經典！（圖片來源：新傳媒圖片庫）
徐子珊同林峯嘅貼身舞十分經典！（圖片來源：新傳媒圖片庫）
徐子珊 徐子珊同林峯嘅借位kiss更睇到全場觀眾超肉緊！（圖片來源：新傳媒圖片庫）
徐子珊同林峯嘅借位kiss更睇到全場觀眾超肉緊！（圖片來源：新傳媒圖片庫）
徐子珊 當年周秀娜亦係頭場嘅星級觀眾之一。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
當年周秀娜亦係頭場嘅星級觀眾之一。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
徐子珊 不過周秀娜15年後就由台下觀眾變成台上嘉賓。（圖片來源：東方新地）
不過周秀娜15年後就由台下觀眾變成台上嘉賓。（圖片來源：東方新地）

吳卓羲開到口希望尋找徐子珊

吳卓羲早前都接受伍仲衡及周國豐的網上頻道訪問透露，自從徐子珊淡出娛樂圈後，他們就很少聯絡：「我有搵過佢，想問吓佢近況，但搵佢唔到，因為我哋好耐冇聯絡。」他在訪問中向網民呼籲，如果有人見到徐子珊，希望能告知她這件事。網友即紛紛留言：「你咁衝動 係人都怕咗你」、「徐子珊真係正到暈」、「別怪她」、「尋人…去搵方東昇」。

徐子珊 吳卓羲透露，自從徐子珊淡出娛樂圈後，他們就很少聯絡。（圖片來源：TVB）
吳卓羲透露，自從徐子珊淡出娛樂圈後，他們就很少聯絡。（圖片來源：TVB）

43歲徐子珊素爆近照曝光 被指同楊茜堯撞樣

2年前，有網民發現在內地社交平台小紅書上，有一個疑似徐子珊的新賬號「Katetsui_」，賬號中有兩張徐子珊與友人的合照。神隱多年的徐子珊在其中一張與女友人的合照中以低胸上裝示人，打扮非常有女人味。雖然今年徐子珊已經43歲，但依然能夠駕馭少女劉海造型，獲網民大讚她狀態更勝以前。在另一張與男友人合照中，徐子珊就以濃妝造型示人，五官精緻的她被內地網民指同好友楊茜堯撞樣！

徐子珊 神隱3年的徐子珊近日被網民發現小紅書出現她的近照！（圖片來源：小紅書@Katetsui_）
神隱3年的徐子珊近日被網民發現小紅書出現她的近照！（圖片來源：小紅書@Katetsui_）
徐子珊 換上留瀏海的她少女味十足，亦有網民指她與楊茜堯撞樣！（圖片來源：小紅書@Katetsui_）
換上留瀏海的她少女味十足，亦有網民指她與楊茜堯撞樣！（圖片來源：小紅書@Katetsui_）

網民大讚保養得好：年少不知子珊好

徐子珊入行以來一直不缺負面新聞，曾經不太有觀眾緣的她在淡出娛樂圈後，反而獲得網民的愛戴。每次有近照流出，網民都會紛紛留言大讚子珊愈來愈靚，今次網民亦留言稱以前未懂得珍惜徐子珊，感到非常後悔：「年少不知子珊好，老來對著思貝哭」、「為甚麼以前那麼多人黑她啊」、「我覺得她挺美的，只是比較有個性，為甚麼有人說她醜啊」等等。

徐子珊 徐子珊入行後演過多套經典劇集，其中《My盛Lady》同黃子華合作，令她深得觀眾歡迎，形象180度大變。（圖片來源：TVB《My盛Lady》截圖）
徐子珊入行後演過多套經典劇集，其中《My盛Lady》同黃子華合作，令她深得觀眾歡迎，形象180度大變。（圖片來源：TVB《My盛Lady》截圖）
徐子珊 徐子珊入行以來一直觀眾緣麻麻，網民都表示到徐子珊淡出娛樂圈之後，先開始懂得欣賞她。（圖片來源：微博@Kate_Tsui_徐子珊）
徐子珊入行以來一直觀眾緣麻麻，網民都表示到徐子珊淡出娛樂圈之後，先開始懂得欣賞她。（圖片來源：微博@Kate_Tsui_徐子珊）

6年前淡出娛樂圈 投資7位數字創立個人品牌

徐子珊在2015年離開TVB，期間一度轉投王祖藍旗下經理人公司，專心北上發展。不過在2019年底，徐子珊突然宣佈淡出娛樂圈，賣車又賣樓移居外國。據說，之後徐子珊就一直專心發展在2017年所成立的個人珠寶品牌Kate Tsui，曾經推出水晶珠寶系列「Rabbit-duck Illusion」，大玩視覺錯覺，對珠寶設計充滿熱誠。

徐子珊 徐子珊在2017年開始已經設立自己個人珠寶品牌。（圖片來源：Facebook@Kate Tsui）
徐子珊在2017年開始已經設立自己個人珠寶品牌。（圖片來源：Facebook@Kate Tsui）
徐子珊 據說徐子珊淡出娛樂圈後，一直醉心於管理個人珠寶品牌。（圖片來源：Facebook@Kate Tsui）
據說徐子珊淡出娛樂圈後，一直醉心於管理個人珠寶品牌。（圖片來源：Facebook@Kate Tsui）

港姐入行 曾被稱為「最醜港姐」

當年以香港小姐出身的徐子珊，曾經因為臉型比一般港姐大，被封為「最醜港姐」。徐子珊在出道後擔任多個TVB劇集主角，獲TVB力捧，成為當家花旦之一。在2007年，徐子珊更曾經拍攝電影《跟蹤》，獲得香港電影金像獎最佳新演員獎。

徐子珊 當年徐子珊以港姐冠軍身份入行，更一度被稱為「最醜港姐」（圖片來源：TVB截圖）
當年徐子珊以港姐冠軍身份入行，更一度被稱為「最醜港姐」（圖片來源：TVB截圖）
徐子珊 2004年度香港小姐冠軍、修身美態獎、最上鏡小姐及國際親善小姐四項大獎（圖片來源：新傳媒圖片庫）
2004年度香港小姐冠軍、修身美態獎、最上鏡小姐及國際親善小姐四項大獎（圖片來源：新傳媒圖片庫）
徐子珊 徐子珊參選港姐時期的泳裝照。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
徐子珊參選港姐時期的泳裝照。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
徐子珊 （圖片來源：新傳媒圖片庫）
（圖片來源：新傳媒圖片庫）
徐子珊 （圖片來源：新傳媒圖片庫）
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徐子珊 （圖片來源：新傳媒圖片庫）
（圖片來源：新傳媒圖片庫）
徐子珊 （圖片來源：新傳媒圖片庫）
（圖片來源：新傳媒圖片庫）

重溫徐子珊纖體廣告花絮舊照：

徐子珊早於2014年便曾以七位數字簽約，成為詩琳美容纖體廣告代言人，合約為期兩年。當時該品牌已由鍾嘉欣連續擔任代言人三年，因此一換人即惹來外界熱議。有人揣測徐子珊「搶咗嘉欣份工」，導致對方損失高達300萬港元。消息一出，雙方粉絲更在網上爆發罵戰，火藥味濃烈。

徐子珊 （圖片來源：新傳媒圖片庫）
（圖片來源：新傳媒圖片庫）
徐子珊 （圖片來源：新傳媒圖片庫）
（圖片來源：新傳媒圖片庫）
徐子珊 （圖片來源：新傳媒圖片庫）
（圖片來源：新傳媒圖片庫）
徐子珊 （圖片來源：facebook@Slimbeauty 詩琳美容）
（圖片來源：facebook@Slimbeauty 詩琳美容）

撰文：東方新地圖片來源：新傳媒圖片庫、TVB、魔方全媒、FB@我的女神演唱會、Viu1 HK、東方新地、微博@Kate_Tsui_徐子珊、小紅書@Katetsui_、FB@Kate Tsui資料或影片來源：原文刊於新假期

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