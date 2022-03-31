徐子珊息影後首露面為慈善復出 去年賣車賣樓決心到歐洲進修
徐子珊現身馬來西亞慈善晚宴
現年42歲的徐子珊日前為慈善拍片呼籲大家支持，並透露將會出席籌款晚宴，在片中徐子珊表示希望透過籌款晚宴，去幫助經濟有困難及健康有問題的人，目標是能籌到100萬令吉（約185萬港元）， 請大家多多支持晚晏及拍賣會﹗絕跡幕前三年的徐子珊，打扮樸素妝容清淡，跟息影前變化不大﹗據知名為《Healing & Empowering Lives》慈善晚宴，將在4月1日馬來西亞舉行。每位參加晚宴收費約港幣三千多元﹗
徐子珊2019年宣布息影後，相當低調，前年被發現在數碼港超市上糧，及後前年尾被發現在銅鑼灣無印良品買護膚品，長髮披肩，揹住小背包，一身便服相當不起眼，但警覺性甚高，當發現被認出後急急腳走人﹗曾揚言誓離港的徐子珊，未知是否因疫情打亂計劃﹗
（圖片來源：新傳媒圖片）
徐子珊賣樓賣車決心離港
新冠肺炎影響全球，前港姐徐子珊的歐移大計亦大受影響，2019年徐子珊宣布退出娛樂圈，誓言移居歐洲一圓博士夢，又把2010年購入的貝沙灣豪宅單位放盤，一心賣車賣樓後離港，點知疫情令豪宅難放售，賣足一年都賣唔去，本來叫價2,200萬的單位，最終以1,760萬成功沽出，雖然比叫價低440萬，但徐子珊揸貨十年仍賺680萬，諗住可以安心去留學。
徐子珊低調過活
徐子珊本打算賣車賣樓全面撤港，可惜疫情來襲打亂了她的大計，過去兩年她愈變愈低調，多個社交網亦停止更新，只有早前被影到激罕出巡，一身貴氣Look遊超市買麵包，據知即使有厚酬力邀出山，她亦不為所動。
徐子珊減440萬賣出
徐子珊之前香港大學完成心理學碩士課程，本來鐵定移居歐洲進修及生活，據了解她因為新冠肺炎被迫繼續留港等疫情緩和才起程。為全面撤離香港，徐子珊曾揚言會把香港的一切，包括車和物業全部變賣，事與願違，徐子珊一直採取待價而沽的心態，2010年以過千萬買入貝沙灣4期1座低層一個單位，實用面積723方呎，兩房一套間隔，她開價2,200萬出售，不過因疫情關係樓市前景未明朗，單位放盤一年都未有人問津，事隔一年多徐子珊惟有劈價吸客，2021年初終以約1,760萬元沽出，呎價約24,343元。本來想賣樓獲利過千萬的徐子珊，持貨十一年，最後帳面獲利約680萬元離場，可見想套現盡快離場。
徐子珊做珠寶公司老闆
同輩花旦一個二陸續離晒巢，陳法拉去咗美國讀戲劇、鍾嘉欣婚後半上岸、胡杏兒結婚後自組工作室全面進軍內地市場，15年都步眾人後塵嘅徐子珊亦宣佈同無綫滿約後不續約，先放自己一年假遊山玩水、再開埋個人品牌珠寶公司做老闆。其後簽約王祖藍的「手工藝創作有限公司」成為旗下藝人。
徐子珊 遊山玩水唔憂做
老闆之一王祖藍近年因為北上爆紅億億聲賺到笑，但徐子珊未有因為祖藍的知名度和人脈得益，擔正內地時裝劇遲遲未開鏡、綜藝節目亦僅僅參與由曾寶儀主持的《吃光全宇宙》，就算在節目內為藝術犧牲食埋童子尿蛋，一樣對內地知名度毫無幫助。徐子珊簽了新公司，事實鬥心、野心卻比以前少，享受生活比演藝事業更拼勁，剩番大把時間做瑜伽、繼續遊山玩水，然後影完啲靚相P完再P擺上網呃like。
徐子珊變靚有術 重手修圖
愛上行山做運動又成為瑜伽高手， 徐子珊 形比起當年電視台年代更fit，何止不吝嗇咇胸騷身材，愈大愈靚女、五官愈見精緻，雙眼變得大又有神、鼻樑高挺鼻翼變窄鼻頭更尖、下巴尖且長，跟初出道時的包包臉、尖長鳳眼相比，真係女大十八變。加上女星通病係永遠嫌自己唔夠靚又唔夠fit，結果搞到一年來新相一概過度修圖、背景彎曲、面目更加精緻過頭似蠟像。
臉圓圓選港姐 成四料冠軍
重溫初出道靚相，徐子珊選港姐出身，2004年度香港小姐冠軍、修身美態獎、最上鏡小姐及國際親善小姐四項大獎。
徐子珊重手變翻版李彩華
徐子珊曾被指跟陳冠希舊愛Cammi如孖生姊妹，其後以空氣留海、厚重假睫毛再加V煞臉，竟然同最近以大媽品味回流香港的李彩華撞晒樣。不過北上一年，徐子珊品味已經超越北上十年的李彩華，李彩華精心打造魚網look宣傳寫真， 徐子珊就悉心配搭黑絲look宣傳自家珠寶。