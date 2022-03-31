徐子珊

徐子珊息影後首露面為慈善復出 去年賣車賣樓決心到歐洲進修

最新娛聞
東方新地

徐子珊2019年宣布退出娛樂圈，放棄十五年演藝事業，並透露將到歐洲進修，從此絕跡幕前及社交網﹗2021年更賣樓賣車似為全面徹出香港﹗息影後極其低調的徐子珊突然現身拍片，原來為慈善復出﹗

徐子珊現身馬來西亞慈善晚宴

現年42歲的徐子珊日前為慈善拍片呼籲大家支持，並透露將會出席籌款晚宴，在片中徐子珊表示希望透過籌款晚宴，去幫助經濟有困難及健康有問題的人，目標是能籌到100萬令吉（約185萬港元）， 請大家多多支持晚晏及拍賣會﹗絕跡幕前三年的徐子珊，打扮樸素妝容清淡，跟息影前變化不大﹗據知名為《Healing & Empowering Lives》慈善晚宴，將在4月1日馬來西亞舉行。每位參加晚宴收費約港幣三千多元﹗

徐子珊 徐子珊拍片為慈善出分力﹗
徐子珊拍片為慈善出分力﹗（圖片來源：FB＠Hi-Bliss截圖）
徐子珊 籌款晚宴海報上印有徐子珊，未知屆時以何種形式演出﹗
籌款晚宴海報上印有徐子珊，未知屆時以何種形式演出﹗（圖片來源：FB＠Hi-Bliss）

徐子珊2019年宣布息影後，相當低調，前年被發現在數碼港超市上糧，及後前年尾被發現在銅鑼灣無印良品買護膚品，長髮披肩，揹住小背包，一身便服相當不起眼，但警覺性甚高，當發現被認出後急急腳走人﹗曾揚言誓離港的徐子珊，未知是否因疫情打亂計劃﹗

徐子珊 去年4月生日的關禮傑太太梁安娜（前排左））參加了多場生日派對，徐子珊就現身在其中一場派對中，相中可見當日在場的還有歐陽震華的太太傅潔嫻（後排右），久未露面的徐子珊被指消瘦再變樣﹗
去年4月生日的關禮傑太太梁安娜（前排左））參加了多場生日派對，徐子珊就現身在其中一場派對中，相中可見當日在場的還有歐陽震華的太太傅潔嫻（後排右），久未露面的徐子珊被指消瘦再變樣﹗

徐子珊

（圖片來源：新傳媒圖片）

徐子珊賣樓賣車決心離港

新冠肺炎影響全球，前港姐徐子珊的歐移大計亦大受影響，2019年徐子珊宣布退出娛樂圈，誓言移居歐洲一圓博士夢，又把2010年購入的貝沙灣豪宅單位放盤，一心賣車賣樓後離港，點知疫情令豪宅難放售，賣足一年都賣唔去，本來叫價2,200萬的單位，最終以1,760萬成功沽出，雖然比叫價低440萬，但徐子珊揸貨十年仍賺680萬，諗住可以安心去留學。

徐子珊 家好月圓
徐子珊近年深居簡出，甚少作公開露面。
徐子珊 家好月圓
雖然決心離開娛樂圈，不過徐子珊見到傳媒仍好友善。

徐子珊低調過活

徐子珊本打算賣車賣樓全面撤港，可惜疫情來襲打亂了她的大計，過去兩年她愈變愈低調，多個社交網亦停止更新，只有早前被影到激罕出巡，一身貴氣Look遊超市買麵包，據知即使有厚酬力邀出山，她亦不為所動。

徐子珊 家好月圓
徐子珊近年住在2010年買入的貝沙灣豪宅，出入亦自己駕車。
徐子珊 家好月圓
放盤超過一年，2021年初，徐子珊終於再劈價440萬買出她手持十一年的貝沙灣單位。

徐子珊減440萬賣出

徐子珊之前香港大學完成心理學碩士課程，本來鐵定移居歐洲進修及生活，據了解她因為新冠肺炎被迫繼續留港等疫情緩和才起程。為全面撤離香港，徐子珊曾揚言會把香港的一切，包括車和物業全部變賣，事與願違，徐子珊一直採取待價而沽的心態，2010年以過千萬買入貝沙灣4期1座低層一個單位，實用面積723方呎，兩房一套間隔，她開價2,200萬出售，不過因疫情關係樓市前景未明朗，單位放盤一年都未有人問津，事隔一年多徐子珊惟有劈價吸客，2021年初終以約1,760萬元沽出，呎價約24,343元。本來想賣樓獲利過千萬的徐子珊，持貨十一年，最後帳面獲利約680萬元離場，可見想套現盡快離場。

徐子珊 家好月圓
為了轉型做商界女強人，徐子珊自己做埋生招牌。
徐子珊 家好月圓
離開無綫後，徐子珊曾簽給王祖藍的公司，不過發展麻麻，滿約後未有續約。
徐子珊 家好月圓
徐子珊退出前亦曾北上發展拍內地劇。

徐子珊做珠寶公司老闆

同輩花旦一個二陸續離晒巢，陳法拉去咗美國讀戲劇、鍾嘉欣婚後半上岸、胡杏兒結婚後自組工作室全面進軍內地市場，15年都步眾人後塵嘅徐子珊亦宣佈同無綫滿約後不續約，先放自己一年假遊山玩水、再開埋個人品牌珠寶公司做老闆。其後簽約王祖藍的「手工藝創作有限公司」成為旗下藝人。

徐子珊 一年過後，子珊嘅工作量極低，電視劇未有得拍，參演的內地綜藝節目亦是關注度極低、卡士亦差幾班之飲食節目《吃光全宇宙》。
簽約王祖藍後，徐子珊嘅工作量極低，電視劇未有得拍，參演的內地綜藝節目亦是關注度極低、卡士亦差幾班之飲食節目《吃光全宇宙》。

徐子珊 遊山玩水唔憂做

老闆之一王祖藍近年因為北上爆紅億億聲賺到笑，但徐子珊未有因為祖藍的知名度和人脈得益，擔正內地時裝劇遲遲未開鏡、綜藝節目亦僅僅參與由曾寶儀主持的《吃光全宇宙》，就算在節目內為藝術犧牲食埋童子尿蛋，一樣對內地知名度毫無幫助。徐子珊簽了新公司，事實鬥心、野心卻比以前少，享受生活比演藝事業更拼勁，剩番大把時間做瑜伽、繼續遊山玩水，然後影完啲靚相P完再P擺上網呃like。

16年簽約祖藍後徐子珊生產力繼續偏低，反而個個月出埠。
16年簽約祖藍後徐子珊生產力繼續偏低，反而個個月出埠去玩。

徐子珊

徐子珊 兩年來最大成就應該係成立自己珠寶品牌，售賣貴價自家設計首飾。
兩年來最大成就應該係成立自己珠寶品牌，售賣貴價自家設計首飾。
徐子珊 為咗省靚招牌，更親自谷胸上陣擔當全線產品模特兒。
為咗省靚招牌，更親自谷胸上陣擔當全線產品模特兒。

徐子珊變靚有術 重手修圖

愛上行山做運動又成為瑜伽高手， 徐子珊 形比起當年電視台年代更fit，何止不吝嗇咇胸騷身材，愈大愈靚女、五官愈見精緻，雙眼變得大又有神、鼻樑高挺鼻翼變窄鼻頭更尖、下巴尖且長，跟初出道時的包包臉、尖長鳳眼相比，真係女大十八變。加上女星通病係永遠嫌自己唔夠靚又唔夠fit，結果搞到一年來新相一概過度修圖、背景彎曲、面目更加精緻過頭似蠟像。

徐子珊 下巴又尖又長，蘋果肌漲卜卜﹗
下巴又尖又長，蘋果肌漲卜卜﹗

臉圓圓選港姐 成四料冠軍

重溫初出道靚相，徐子珊選港姐出身，2004年度香港小姐冠軍、修身美態獎、最上鏡小姐及國際親善小姐四項大獎。

徐子珊 其實子珊出道至今都經常被質疑愈變愈靚，由以前樣貌及身形都脹卜卜，到之後面形尖一尖，輪廓都唔同晒。
其實子珊出道至今都經常被質疑愈變愈靚，由以前樣貌及身形都脹卜卜，到之後面形尖一尖，輪廓都唔同晒。

徐子珊 剛出道的徐子珊臉圓鼻圓，好可愛﹗

剛出道的徐子珊臉圓鼻圓，好可愛﹗

06年徐子珊暴肥三十磅，身上完全搵唔到半點今時今日靚爆網紅樣。
06年徐子珊暴肥三十磅，身上完全搵唔到半點今時今日靚爆網紅樣。
美國加州大學畢業後回流做OL再選港姐，當年徐子珊包面、鼻頭下巴都圓碌碌。
美國加州大學畢業後回流做OL再選港姐，當年徐子珊包面、鼻頭下巴都圓碌碌。

徐子珊重手變翻版李彩華

徐子珊曾被指跟陳冠希舊愛Cammi如孖生姊妹，其後以空氣留海、厚重假睫毛再加V煞臉，竟然同最近以大媽品味回流香港的李彩華撞晒樣。不過北上一年，徐子珊品味已經超越北上十年的李彩華，李彩華精心打造魚網look宣傳寫真， 徐子珊就悉心配搭黑絲look宣傳自家珠寶。

畫眼線帶埋大眼仔扮素顏嘅網紅指定動作徐子珊亦都有做，不過反而自暴其短，間尺鼻過長同下巴嚴重唔合比例。
畫眼線帶埋大眼仔扮素顏嘅網紅指定動作徐子珊亦都有做，不過反而自暴其短，間尺鼻過長同下巴嚴重唔合比例。

李彩華

徐子珊 徐子珊、李彩華突然變餅印兩姊妹﹗太神奇﹗
徐子珊、李彩華突然變餅印兩姊妹﹗太神奇﹗
又係同小妹妹合照，又係嘟晒嘴中女扮cutie，競猜無獎系列，請問邊個係徐子珊？邊個係李彩華？
又係同小妹妹合照，又係嘟晒嘴中女扮cutie，競猜無獎系列，請問邊個係徐子珊？邊個係李彩華？

徐子珊

瑜伽look，徐子珊終於P圖P出事，腰腿後的玻璃門嚴重扭曲，肯定係危樓，除非唔係。
呢個瑜伽look，徐子珊呢次P圖P出事，腰腿後的玻璃門嚴重扭曲，肯定係危樓，除非唔係。
曾北上發展的徐子珊品味已經超越北上十年的李彩華，悉心配搭黑絲look宣傳自家珠寶。
曾北上發展的徐子珊品味已經超越北上十年的李彩華，悉心配搭黑絲look宣傳自家珠寶。

撰文：東方新地圖片來源：東方新地

讀者留言

熱門文章

 