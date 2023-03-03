43歲徐子珊素爆近照曝光 神隱3年顯真身被指撞樣楊茜堯
43歲徐子珊素爆近照曝光 被指同楊茜堯撞樣
近日有網民發現在內地社交平台小紅書上，有一個疑似徐子珊的新賬號「Katetsui_」，賬號中有兩張徐子珊與友人的合照。神隱多年的徐子珊在其中一張與女友人的合照中以低胸上裝示人，打扮非常有女人味。雖然今年徐子珊已經43歲，但依然能夠駕馭少女劉海造型，獲網民大讚她狀態更勝以前。在另一張與男友人合照中，徐子珊就以濃妝造型示人，五官精緻的她被內地網民指同好友楊茜堯撞樣！
網民大讚保養得好：年少不知子珊好
徐子珊入行以來一直不缺負面新聞，曾經不太有觀眾緣的她在淡出娛樂圈後，反而獲得網民的愛戴。每次有近照流出，網民都會紛紛留言大讚子珊愈來愈靚，今次網民亦留言稱以前未懂得珍惜徐子珊，感到非常後悔：「年少不知子珊好，老來對著思貝哭」、「為甚麼以前那麼多人黑她啊」、「我覺得她挺美的，只是比較有個性，為甚麼有人說她醜啊」等等。
3年前淡出娛樂圈 投資7位數字創立個人品牌
徐子珊在2015年離開TVB，期間一度轉投王祖藍旗下經理人公司，專心北上發展。不過在2019年底，徐子珊突然宣佈淡出娛樂圈，賣車又賣樓移居外國。據說，之後徐子珊就一直專心發展在2017年所成立的個人珠寶品牌Kate Tsui，曾經推出水晶珠寶系列「Rabbit-duck Illusion」，大玩視覺錯覺，對珠寶設計充滿熱誠。
港姐入行 曾被稱為「最醜港姐」
當年以香港小姐出身的徐子珊，曾經因為臉型比一般港姐大，被封為「最醜港姐」。徐子珊在出道後擔任多個TVB劇集主角，獲TVB力捧，成為當家花旦之一。在2007年，徐子珊更曾經拍攝電影《跟蹤》，獲得香港電影金像獎最佳新演員獎。
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