43歲徐子珊素爆近照曝光 神隱3年顯真身被指撞樣楊茜堯

曾經貴為TVB當家花旦之一的徐子珊，在3年前宣佈淡出娛樂圈，不但刪除了個人社交平台，又賣車賣樓遠赴外地生活。近日，就有內地網民在小紅書分享了兩張徐子珊的近照。現年已經43歲的徐子珊依然Keep得好好，不少網民都表示好掛住徐子珊添！