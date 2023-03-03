徐子珊

43歲徐子珊素爆近照曝光 神隱3年顯真身被指撞樣楊茜堯

最新娛聞
東方新地

廣告

曾經貴為TVB當家花旦之一的徐子珊，在3年前宣佈淡出娛樂圈，不但刪除了個人社交平台，又賣車賣樓遠赴外地生活。近日，就有內地網民在小紅書分享了兩張徐子珊的近照。現年已經43歲的徐子珊依然Keep得好好，不少網民都表示好掛住徐子珊添！

43歲徐子珊素爆近照曝光 被指同楊茜堯撞樣

近日有網民發現在內地社交平台小紅書上，有一個疑似徐子珊的新賬號「Katetsui_」，賬號中有兩張徐子珊與友人的合照。神隱多年的徐子珊在其中一張與女友人的合照中以低胸上裝示人，打扮非常有女人味。雖然今年徐子珊已經43歲，但依然能夠駕馭少女劉海造型，獲網民大讚她狀態更勝以前。在另一張與男友人合照中，徐子珊就以濃妝造型示人，五官精緻的她被內地網民指同好友楊茜堯撞樣！

徐子珊 神隱3年的徐子珊近日被網民發現小紅書出現她的近照！
神隱3年的徐子珊近日被網民發現小紅書出現她的近照！（圖片來源：小紅書@Katetsui_）
徐子珊 換上留瀏海的她少女味十足，亦有網民指她與楊茜堯撞樣！
換上留瀏海的她少女味十足，亦有網民指她與楊茜堯撞樣！（圖片來源：小紅書@Katetsui_）
徐子珊 徐子珊被指與楊茜堯撞樣！
徐子珊被指與楊茜堯撞樣！（圖片來源：[email protected]_yeung）
徐子珊 亦有網民指楊茜堯同劉心悠似樣。
亦有網民指楊茜堯同劉心悠似樣。（圖片來源：[email protected]

網民大讚保養得好：年少不知子珊好

徐子珊入行以來一直不缺負面新聞，曾經不太有觀眾緣的她在淡出娛樂圈後，反而獲得網民的愛戴。每次有近照流出，網民都會紛紛留言大讚子珊愈來愈靚，今次網民亦留言稱以前未懂得珍惜徐子珊，感到非常後悔：「年少不知子珊好，老來對著思貝哭」、「為甚麼以前那麼多人黑她啊」、「我覺得她挺美的，只是比較有個性，為甚麼有人說她醜啊」等等。

徐子珊 徐子珊入行以來一直觀眾緣麻麻，網民都表示到徐子珊淡出娛樂圈之後，先開始懂得欣賞她。
徐子珊入行以來一直觀眾緣麻麻，網民都表示到徐子珊淡出娛樂圈之後，先開始懂得欣賞她。（圖片來源：微博@Kate_Tsui_徐子珊）
徐子珊
（圖片來源：網民留言截圖）
徐子珊
（圖片來源：網民留言截圖）
徐子珊
（圖片來源：網民留言截圖）
徐子珊
（圖片來源：網民留言截圖）
徐子珊
（圖片來源：網民留言截圖）

3年前淡出娛樂圈 投資7位數字創立個人品牌

徐子珊在2015年離開TVB，期間一度轉投王祖藍旗下經理人公司，專心北上發展。不過在2019年底，徐子珊突然宣佈淡出娛樂圈，賣車又賣樓移居外國。據說，之後徐子珊就一直專心發展在2017年所成立的個人珠寶品牌Kate Tsui，曾經推出水晶珠寶系列「Rabbit-duck Illusion」，大玩視覺錯覺，對珠寶設計充滿熱誠。

徐子珊 徐子珊在2017年開始已經設立自己個人珠寶品牌
徐子珊在2017年開始已經設立自己個人珠寶品牌。（圖片來源：[email protected] Tsui）
徐子珊 據說徐子珊淡出娛樂圈後，一直醉心於管理個人珠寶品牌
據說徐子珊淡出娛樂圈後，一直醉心於管理個人珠寶品牌。（圖片來源：[email protected] Tsui）

港姐入行 曾被稱為「最醜港姐」

當年以香港小姐出身的徐子珊，曾經因為臉型比一般港姐大，被封為「最醜港姐」。徐子珊在出道後擔任多個TVB劇集主角，獲TVB力捧，成為當家花旦之一。在2007年，徐子珊更曾經拍攝電影《跟蹤》，獲得香港電影金像獎最佳新演員獎。

徐子珊 當年徐子珊以港姐冠軍身份入行，更一度被稱為「最醜港姐」
當年徐子珊以港姐冠軍身份入行，更一度被稱為「最醜港姐」（圖片來源：TVB截圖）
徐子珊 其實子珊出道至今都經常被質疑愈變愈靚，由以前樣貌及身形都脹卜卜，到之後面形尖一尖，輪廓都唔同晒。
重溫初出道靚相，徐子珊選港姐出身，2004年度香港小姐冠軍、修身美態獎、最上鏡小姐及國際親善小姐四項大獎。（圖片來源：東方新地）
徐子珊 徐子珊參選港姐時期的泳裝照。
徐子珊參選港姐時期的泳裝照。（圖片來源：東方新地）
徐子珊 入行後演過多套經典劇集，其中《My盛Lady》同黃子華合作，令她深得觀眾歡迎，形象180度大變。
入行後演過多套經典劇集，其中《My盛Lady》同黃子華合作，令她深得觀眾歡迎，形象180度大變。（圖片來源：TVB《My盛Lady》截圖）

常見問題

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：方皓玟西九音樂節黃妍五月天BLACKPINK澳門站林敏驄周杰倫COLLARTwins鄭秀文鄭欣宜許冠傑Backstreet Boys；喜歡K-pop的你亦有福了，ITZYNCT DREAM亦在香港開演唱會、Apink！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

《財政預算案2023》有什麼新財政措施？如何申請居屋、有什麼申請條件？

政府已發表本屆政府首份《財政預算案2023》，一文即睇派錢措施，如電子消費券、寬減利得稅、交通津貼、綜援、電費補貼等。同時為條整合最新電子消費券2023派錢金額和形式、申請和領取消息；《財政預算案2023》亦有公布調低買樓印花稅，首置置業者可以藉此機會省下一筆可觀的開銷，為置業提供更多支援。而居屋申請一般於2月至3月左右推出，攪珠日期通常定於6月份進行。有意申請2023年居屋的人士可以提前了解居屋地點位置、申請程序及收費、入息和資產限額等相關信息。即看：居屋2023全攻略

撰文：東方新地圖片來源：小紅書@KateTsui_、[email protected] Tsui、微博@Kate_Tsui_徐子珊、TVB截圖、TVB《My盛Lady》截圖

讀者留言

熱門文章

 