徐子珊神隱6年最新動態曝光 醉心珠寶事業親自做1事獲力讚
徐子珊最新動態曝光
離開螢光幕後，徐子珊並未完全退出公眾視野。她自創的珠寶品牌「Kate Tsui」早已小有名氣，近年雖然低調經營，卻悄悄籌備全新設計系列。品牌早前突然於本地藝術工作室官網及社交平台釋出徐子珊親筆心意卡與工作照，確認新系列即將誕生，粉絲紛紛留言表示期待。
徐子珊親自做1事獲力讚
品牌方更透露將限量附送徐子珊的親筆簽名與祝福：「『鴨兔錯覺2』，暫定於今年秋季推出。每個作品附送 Kate 的親筆簽名與說話（限量的）。」而被問到價格時，品牌只表示：「新的作品還在修改進行中⋯⋯希望秋季左右誕生。」親力親為上陣為支持者送上祝福獲唔少忠實fans大讚，更直言一定會支持佢嘅新產品！
徐子珊淡出6年巴黎行蹤曝光 樸素長髮依舊星味十足 網民：低調生活唔得咩
林峯早前喺《GO WITH THE FLOW 林峯演唱會》邀請周秀娜喺表演《Let’s Get Wet》時大跳辣身舞，喚起網民對往日演唱會嘅回憶。過往林峯曾同徐子珊合作跳性感舞蹈，於是不少網民期待徐子珊能以嘉賓身份驚喜現身。除咗徐子珊，網民仲集氣希望另一位「回憶人物」鍾嘉欣（Linda）能做嘉賓，而鍾嘉欣最終成功登場，令粉絲興奮不已！
宣萱驚爆徐子珊近況！原來一直有聯絡 親解兩人相識淵源 有網民擔心1件事
徐子珊行蹤成謎 林峯宣萱語帶保留
網民對徐子珊嘅召喚未獲回應，林峯更喺訪問中笑言：「佢真係失蹤人口」，坦言二人早已無聯繫。意想不到嘅係，宣萱透露同徐子珊仍有聯絡，但喺受訪時拒絕透露對方嘅具體行蹤，增添神秘感，呢番言論令網民對徐子珊嘅近況更加好奇。
巴黎美術館驚現身影 徐子珊樸素現身
近日，有網民喺法國巴黎橘園美術館偶遇徐子珊，並拍下照片。相中嘅徐子珊留長髮，身形略為豐腴，穿著簡單嘅裙子同波鞋，風格較以往樸素許多，但星味依然不減，令人驚喜。呢次現身係佢淡出娛樂圈6年後難得曝光，立即引發熱議。
網民意見分歧 呼籲尊重徐子珊隱私
對於徐子珊嘅行蹤，網民反應兩極。有人好奇佢嘅近況，但亦有不少人呼籲畀予空間，留言話：「其實點解咁多人想知佢行蹤？知道咁又點？」、「想做返普通人啫」、「放過人la…」、「低調生活唔得咩」、「其實佢幾靚搵夠錢退休 讀下書都好呀」。網友普遍尊重佢選擇低調生活嘅決定，希望外界唔好過分打擾，畀佢享受平凡人生。
林峯演唱會｜重溫徐子珊《Let’s Get Wet》火辣舞姿
林峯2010年於紅館舉行嘅《Come 2 Me Beauty Live On Stage》演唱會頭場上，徐子珊就以嘉賓形式性感登場，並與林峯大跳《Let’s Get Wet》。當晚徐子珊先以長外套配短裙出場，隨後並由林峯為其脫下外套，大騷事業線同纖腰，2人貼到超埋嘅火辣舞姿更引來全場瘋狂！而值得一提嘅係，昨晚登場與林峯大跳貼身舞嘅周秀娜，當年原來亦係頭場嘅觀眾之一！