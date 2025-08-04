徐子珊神隱6年最新動態曝光 醉心珠寶事業親自做1事獲力讚

46歲徐子珊自2019年淡出娛樂圈後，生活變得極為低調，不過但她的動向依然備受關注。繼今年5月林峯演唱會令網民再翻出徐子珊在舞台上嘅表現外，隨後就有網民曬出在法國巴黎橘園美術館捕捉到她的身影，狀態絕佳獲大讚！近日徐子珊就再有新動態曝光，當中佢親力親為做1件事更獲網民齊齊力讚！