關禮傑太太梁安娜爆「失蹤」女星徐子珊近照 被網友指又變樣
文：東方新地 ｜ 圖：梁安娜IG、徐子珊微博、新傳媒圖片
徐子珊 原計劃赴歐攻讀心理學博士
作為04年港姐冠軍、亦曾經係備受力捧的無綫當家花旦，徐子珊15年開始淡出幕前修讀專業設計及彩色寶石專業課程，然後創立自家設計珠寶品牌。邊賣首飾，子珊亦攻讀港大心理學碩士課程，並計劃在去年初赴歐定居，並專心攻讀心理學博士，隨時再轉行做心理醫生，可惜因為疫情關係，計劃被打亂，有傳早前有電視台及其他製作單位曾邀請徐子珊復出幕前，但被一心「歸隱」的徐子珊所拒絕。
被指消瘦變樣
於4月生日的關禮傑太太梁安娜（Anna）近日參加了多場生日派對，日前徐子珊就現身在其中一場派對中，相中可見當日在場的還有歐陽震華的太太傅潔嫻。
久未有公開露面的徐子珊，在以上的近照中可見眼仔碌碌望鏡，給人精神奕奕的感覺，笑容亦依然甜美，但因面形貌似變得尖瘦，鼻子亦疑似變得更高挺，被網友指她又再變臉，感覺與以往判若兩人！
回看徐子珊04年選港姐奪冠的樣子，笑容一樣可恭，不過面形同個鼻就與現在有好大分別。
回顧徐子珊賣樓撤出香港
兩年前徐子珊宣布退出娛樂圈，誓言移居歐洲一圓博士夢，去年初她把2010年購入的貝沙灣豪宅單位放盤，一心賣車賣樓後離港，點知疫情令豪宅難放售，賣足一年都賣唔去，本來叫價2,200萬的單位，最終以1,760萬成功沽出，雖然比叫價低440萬，但徐子珊揸貨十年仍賺680萬，可以安心去留學。
徐子珊低調過活
41歲的徐子珊近年刻意減產，有意賣車賣樓全面撤港，可惜疫情來襲打亂了她的大計，過去兩年她愈變愈低調，多個社交網亦停止更新，只有早前被影到激罕出巡，一身貴氣Look遊超市買麵包，據知即使有厚酬力邀出山，她亦不為所動。
徐子珊減價440萬賣盤
徐子珊前年在香港大學完成心理學碩士課程，本來鐵定於去年初移居歐洲進修及生活，據了解她因為新冠肺炎被迫繼續留港等疫情結束才起程。為全面撤離香港，徐子珊曾揚言會把香港的一切，包括車和物業全部變賣，不過事與願違，徐子珊一直採取待價而沽的心態，2010年以過千萬買入貝沙灣4期1座低層一個單位，實用面積723方呎，兩房一套間隔，她開價2,200萬出售。
不過因疫情關係樓市前景未明朗，單位放盤一年都未有人問津，事隔一年多徐子珊惟有劈價吸客，早前終以約1,760萬元沽出，呎價約24,343元。本來想賣樓獲利過千萬的徐子珊，持貨十一年，最後帳面獲利約680萬元離場，可見徐子珊想快點賣樓套現盡快離港。