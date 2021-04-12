關禮傑太太梁安娜爆「失蹤」女星徐子珊近照 被網友指又變樣

19年尾徐子珊放棄15年的演藝事業，為追求夢想繼續讀書，並表示會到歐洲升學，正式宣布退出娛樂圈。不過原本計劃飛赴歐洲的徐子珊，據知因為疫情關係被迫繼續留港，期間她一直保持低調，少有公開露面，直到日前她為關禮傑太太梁安娜慶祝生日，才令她的近照曝光！

文：東方新地 ｜ 圖：梁安娜IG、徐子珊微博、新傳媒圖片