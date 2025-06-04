徐子珊淡出6年巴黎行蹤曝光 樸素長髮依舊星味十足 網民：低調生活唔得咩
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林峯早前喺《GO WITH THE FLOW 林峯演唱會》邀請周秀娜喺表演《Let’s Get Wet》時大跳辣身舞，喚起網民對往日演唱會嘅回憶。過往林峯曾同徐子珊合作跳性感舞蹈，於是不少網民期待徐子珊能以嘉賓身份驚喜現身。除咗徐子珊，網民仲集氣希望另一位「回憶人物」鍾嘉欣（Linda）能做嘉賓，而鍾嘉欣最終成功登場，令粉絲興奮不已！
宣萱驚爆徐子珊近況！原來一直有聯絡 親解兩人相識淵源 有網民擔心1件事
徐子珊行蹤成謎 林峯宣萱語帶保留
網民對徐子珊嘅召喚未獲回應，林峯更喺訪問中笑言：「佢真係失蹤人口」，坦言二人早已無聯繫。意想不到嘅係，宣萱透露同徐子珊仍有聯絡，但喺受訪時拒絕透露對方嘅具體行蹤，增添神秘感，呢番言論令網民對徐子珊嘅近況更加好奇。
巴黎美術館驚現身影 徐子珊樸素現身
近日，有網民喺法國巴黎橘園美術館偶遇徐子珊，並拍下照片。相中嘅徐子珊留長髮，身形略為豐腴，穿著簡單嘅裙子同波鞋，風格較以往樸素許多，但星味依然不減，令人驚喜。呢次現身係佢淡出娛樂圈6年後難得曝光，立即引發熱議。
網民意見分歧 呼籲尊重徐子珊隱私
對於徐子珊嘅行蹤，網民反應兩極。有人好奇佢嘅近況，但亦有不少人呼籲畀予空間，留言話：「其實點解咁多人想知佢行蹤？知道咁又點？」、「想做返普通人啫」、「放過人la…」、「低調生活唔得咩」、「其實佢幾靚搵夠錢退休 讀下書都好呀」。網友普遍尊重佢選擇低調生活嘅決定，希望外界唔好過分打擾，畀佢享受平凡人生。
林峯演唱會｜重溫徐子珊《Let’s Get Wet》火辣舞姿
林峯2010年於紅館舉行嘅《Come 2 Me Beauty Live On Stage》演唱會頭場上，徐子珊就以嘉賓形式性感登場，並與林峯大跳《Let’s Get Wet》。當晚徐子珊先以長外套配短裙出場，隨後並由林峯為其脫下外套，大騷事業線同纖腰，2人貼到超埋嘅火辣舞姿更引來全場瘋狂！而值得一提嘅係，昨晚登場與林峯大跳貼身舞嘅周秀娜，當年原來亦係頭場嘅觀眾之一！
圖片來源：FB@我的女神演唱會、小紅書圖片、TVB資料或影片來源：原文刊於新假期