徐子珊淡出6年巴黎行蹤曝光 樸素長髮依舊星味十足 網民：低調生活唔得咩

林峯早前喺《GO WITH THE FLOW 林峯演唱會》邀請周秀娜喺表演《Let’s Get Wet》時大跳辣身舞,喚起網民對往日演唱會嘅回憶。過往林峯曾同徐子珊合作跳性感舞蹈,於是不少網民期待徐子珊能以嘉賓身份驚喜現身。除咗徐子珊,網民仲集氣希望另一位「回憶人物」鍾嘉欣(Linda)能做嘉賓,而鍾嘉欣最終成功登場,令粉絲興奮不已!