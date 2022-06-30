徐榮兒子遠赴英國學足球 寄宿學校學費貴到嚇親網民！
徐榮兒子回港過暑假 徐榮大曬子女溫馨合照
徐榮在兩年前已經送兒子徐朗到英國留學，因為疫情關係，一家人聚少離多。徐榮近日上傳了兩子女的合照，高興迎接兒子徐朗回家放暑假，留言表示兒子回家，最高興的竟然是細女徐欣怡（包包）。「哥哥回來了﹗超級無敵掛住你，最Happy果位當然係包姐。#包姐問哥哥點解高咗咁多」
徐榮送兒子遠赴英國學足球
無論在傳媒訪問中，還是在訪談節目中，徐榮都多次提及過大仔徐朗有足球天分，他亦出錢出力用心栽培兒子。他在訪問中表示，雖然自己不想孩子離開自己身邊，但兒子喜歡踢波，所以忍痛送兒子到英國寄宿學校專心學足球。
徐榮兒子的學費貴到嚇壞網民
據悉，徐榮兒子就讀的學校為英國私立中學Bede’s Senior School，位於英國南部布萊頓（Brighton），不但校園環境一流，該中學的足球隊亦曾經奪得英國學校足球錦標賽冠軍，十分厲害。貴為英國足球名校，學費亦貴得驚人，據悉該校每年學費高達40萬港元！為了兒子在足球路上的發展，徐榮真係又出錢又出力，名符其實的廿四孝好爸爸。
為孩子學校賣樓 坦言：「如果冇小朋友，一定會離婚」
在兒子遠赴到英國留學之前，為了方便仔女在國際學校讀書，遠離功課壓力，他將物業放租再租屋住。據知徐榮太太Kathy一直有做文員，細女出生才轉做全職家庭主婦，連他都大讚對方理財勁、持家有道。
徐榮早前在訪談節目《人夫放假約出去滾》中，曾多次強調小孩於婚姻中的重要性。徐榮表示自己與老婆的婚姻目標十分一致，兩人結婚是為了組織一個由小孩的家庭。兩人曾經試過撇下小孩，兩人去拍拖，但發現沒有小孩的生活十分無趣，所以徐榮表示，假如自己的婚姻中沒有小孩，兩人一定會離婚。兩夫婦的目標、價值觀一致，為同一目標努力，實在難得。
一定會抽時間照顧仔女
徐榮雖然工作很忙碌，但盡量會抽時間陪仔女，他放假的時候會去湊小朋友，例如同大仔一有時間就會一齊跑步練氣：「我跑步係為咗健康，我好細個已經踢波，入行後組織過足球隊，依家太忙，只可以陪囝囝跑步，同朋友組開心足球。」他能夠取得事業和家庭之間的平衡，實在令人羨慕。
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