徐榮不忿同期林峯極速上位 心有不甘：佢做啲戲我都做到
徐榮：冇比較就呃人
由林盛斌（Bob）主持的J2節目《人夫放假約出去滾》每集都會邀請圈中不同人夫擔任嘉賓，最新一集就請來徐榮傾下計，大談入行、結婚、做老豆的不同人生階段。入行已經24年的徐榮畢業於TVB第13期藝員訓練班，同班同學包括林峯、楊茜堯、趙永洪、李忠希、陳少邦、楊明、張美妮等等。畢業後，年少氣盛的徐榮坦言眼見林峯極速上位心有不甘：「成班訓練班同學，冇比較就呃人，阿峯做啲戲，我都做到吖，最多係佢靚仔少少？但我都唔覺得呀！讀訓練班嗰陣，我覺得自己係金城武嗰種，睇自己特別靚仔，我當時覺得自己靚仔過林峯呀！」不過徐榮表示這種銳氣在4、5年後開始慢慢減退，當時離開TVB又唔甘心，出外闖又不知道如何是好，所以決定留低，用心演繹每一個角色。
愛女包包2歲就交稅
講到感情生活，徐榮當年在朋友介紹下認識太太Kathy，拍拖兩年就決定結婚，他形容兩人的愛情來得非常舒服自然，兩公婆一切以小朋友為先，徐榮認為小朋友在一段婚姻中非常重要：「其實我麻麻結婚呢樣嘢，因為好怕煩，後來決定有小朋友就結婚，小朋友喺一段婚姻入面好緊要，如果冇小朋友，我諗我一定離咗婚。」徐榮表示大仔徐朗現時在英國體育學校讀書，努力實現做足球員的夢想。至於細女徐心怡（包包）自細就接拍廣告賺奶粉錢：「佢兩歲人仔已經收到稅單要交稅，叫做搵到奶粉錢，拍下廣告令佢唔怕陌生人，都係件好事。」徐榮與太太結婚15年恩愛如昔，一家四口幸福美滿，羨煞旁人。
常見問題
徐榮為何對林峯極速上位感不忿?
徐榮於節目大談自己不同的人生階段，當中提及到原來與林峯為同期藝訓班，因年少氣盛當年甚至覺得自己比對方「靚仔」…詳情請看
徐榮有離開過TVB嗎?
徐榮提到當年因為林峯極速上位，覺得自己沒有比不上的地方感到不忿…詳情請看
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