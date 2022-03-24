徐榮不忿同期林峯極速上位 心有不甘：佢做啲戲我都做到

徐榮日前上林盛斌（Bob）主持的J2節目《人夫放假約出去滾》，大談入行、結婚、做老豆的不同人生階段。徐榮坦言當年眼見林峯極速上位，年少氣盛的他心有不甘：「佢做啲戲我都做到」更直言：「我當時覺得自己靚仔過林峯」。另外，徐榮又透露細女徐心怡（包包）自細就接拍廣告賺奶粉錢，2歲人仔已經收到稅單要交稅。