徐榮《金式森林》演衰人造型超搶鏡｜「牛油果西裝」掀熱話 網民笑封：彩虹版喪鐘哥！

徐榮《金式森林》造型大暴走 變身「行走牛油果」
在劇集《金式森林》中，徐榮飾演的鄺偉樑每次登場都火力全開，而他身上色彩斑斕的西裝更是搶盡眼球。劇組為他度身訂造了綠色、藍色、紫色及啡色四大色系的「多巴胺西裝」，每套都配搭得極具層次感，例如深綠色外套內襯螢光綠恤衫，再配上花款多多的煲呔，從暗花紋到波點圖案應有盡有，細節位一絲不苟。其中，綠色造型最為網民津津樂道，笑指他恍如「行走的牛油果」，一見難忘。由於其角色霸氣剛烈，不少觀眾聯想起他在《反黑路人甲》的經典角色「喪鐘哥」，更笑言今次是「彩虹版喪鐘哥」，大讚他「完美 Carry 到每一件，完美衣架」，將浮誇造型駕馭得恰到好處。
徐榮親自解畫浮誇造型 「監製想我Colorful啲」
對於一身繽紛造型成為熱話，徐榮接受訪問時親自解開謎團，原來這一切都是監製林志華的巧思。他透露：「監製想我個角色浮誇少少，所以特登搵咗個馬來西亞嘅西裝師傅，幫我做咗四套西裝。」他笑言綠色似牛油果，紫色似黑加侖子，藍色則像藍莓，完全是監製希望角色「Colorful 啲」的成果。除了服裝，徐榮自己亦在造型上加入巧思，特意留了「捆邊鬚」，即圍繞嘴邊的鬍子，再配上英倫風格的髮型，他解釋：「想做到好似好紳士，但其實係一個衰人嚟嘅感覺。」他亦指今次角色是「喪鐘哥」的收斂版，演出上會有所不同，希望帶給觀眾新鮮感。
《金式森林》驚現《回歸》彩蛋 郭晉安陳曉華再續前緣
除了徐榮的搶鏡造型，劇中還隱藏了一個讓眼利觀眾驚喜的彩蛋。在昨晚（28日）播出的劇情中，方仰天（郭晉安飾）為拉攏董事而設宴的酒家「粵德居」，正是監製林志華另一部代表作《回歸》中的核心場景。當年整個故事圍繞著郭晉安辛苦經營的「粵德居」發生，此番重現勾起不少網民的集體回憶。更巧合的是，在《回歸》中，陳曉華飾演的正是郭晉安角色的年輕版太太，而當時飾演年輕版郭晉安的則是何廣沛，三人在《金式森林》再度合作，可謂緣份不淺，讓劇迷大呼驚喜。
網民洗版激讚徐榮 「越成熟越有型」
徐榮在《金式森林》的破格演出和造型獲得網民一面倒讚好，討論區被相關帖文洗版。不少網民大讚他的時尚駕馭能力，紛紛留言：「普通人難以駕馭，辛苦徐榮」、「完美衣架」。對於色彩鮮豔的西裝，網民亦表示看得相當愉快：「多巴胺穿搭，看了總令人心情愉快」、「十次開會，有九次都是牛油果」。更有忠實粉絲力撐：「徐榮越成熟越有型」，認為他即使飾演反派依然魅力十足。而「彩虹版喪鐘哥」這個稱號更是在網絡上廣傳，足見其角色塑造的成功。