徐榮《金式森林》演衰人造型超搶鏡｜「牛油果西裝」掀熱話 網民笑封：彩虹版喪鐘哥！

台慶劇《金式森林》熱播中，劇中徐榮飾演的反派鄺偉樑憑藉其浮誇造型意外成為焦點，場面極震撼！他一套套「四色系多巴胺西裝」輪番上陣，其中一套綠色戰衣更被網民嘲笑為「行走的牛油果」，引發全城熱話。究竟這破格造型背後有何秘密？