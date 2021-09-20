無需Staycation！徐淑敏為10歲女開Home Spa生日派對 展露4,000呎奢華豪宅一角

本月22日就踏入37歲的Suki徐淑敏（現改名為徐菁遙），日前為10歲大的二女黃心柔（Renee）在家舉行了一個全粉色的生日派對，仲兩母女一齊敷Mask扮靚，雖然派對只係用到他們所住的4,000呎豪宅中一角，但Suki為囡囡備齊花瓣浴、粉色氣球、紀念相架、粉紅色毛毛咕𠱸等等，全部都充滿公主情調，難怪連好友陳自瑤都大讚她是「party專家」！

文：東方新地｜圖：徐淑敏IG、黃浩FB、電視節目《何家姊妹何家餐》截圖