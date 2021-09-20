無需Staycation！徐淑敏為10歲女開Home Spa生日派對 展露4,000呎奢華豪宅一角
文：東方新地｜圖：徐淑敏IG、黃浩FB、電視節目《何家姊妹何家餐》截圖
徐淑敏 教囡囡敷Mask
2006年選港姐入行的Suki徐淑敏（現名徐菁遙），雖然最後三甲不入，但因甚有觀眾緣，仍被TVB簽約力捧，發展不俗。2009年Suki與年長12歲的飲食業界才俊黃浩（Kenny）結婚，婚後五年抱三，成為三女之母。2016年Suki一家五口與Suki奶奶和姑奶一同搬入大埔比華利山的四千呎豪宅，屋中除了有私家泳池同天台，還有私人蒸氣房和按摩池，足不出戶就可以做Spa。
Suki日前就為10歲大的二女黃心柔（Renee）在家舉行了一個Home Spa的生日派對，她在社交網上分享了多張派對上的靚相，並留言：「Super-duper happy 10th birthday to my dearest Renee! #10YearsOld #HomeSpaParty」
派對充滿公主情調
相中可見Suki帶著囡囡一齊穿著粉紅色的浴袍，面上敷著Mask及青瓜，而派對地點則在他們家中的Spa房中，Suki特別為女兒布置了一張長方形的餐枱，配上8個粉紅色毛毛咕𠱸，以及粉色氣球、一池花瓣浴等，令整個派對都充滿公主情調。
網友：首先要有間大屋
此外在Renee的個人照中，更見到一個六角柱形的自製相架，上面有多張Renee的成長紀念照，其中更有他們一家五口的全家福合照，充滿紀念意義，難怪連好友陳自瑤都大讚Suki:「你真係好勁，party專家！」也有不少網友留言：「Super有heart」、「好正嘅布置」，但亦有網友笑指：「首先你要有間大屋」。
徐淑敏家住四千呎豪宅 有私人海鮮魚缸
Suki徐淑敏現與奶奶和姑奶一家7口住在大埔比華利山4,000 呎豪宅，生活自在幸福。該豪宅曾在2017年奇妙電視（現名香港開電視）節目《何家姐妹何家餐》中曝光，該屋共有4層連天台，裝潢富麗堂皇，據悉光是廚房就已花費200萬元裝修，而天台則化身成私家農莊，地下亦設大花園，還有私人蒸汽房和按摩池，簡直一應俱全。
單單是廚房已經花費了二百萬去裝修，當中還有一個私人的海鮮魚缸。