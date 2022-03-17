徐淑敏四千呎豪宅內為女搞生日會 12歲大女顏值成焦點 網民大讚似兩姊妹

徐淑敏（已改名徐菁遙）選港姐入行，09年閃嫁黃浩，婚後育有三名千金﹗近日徐淑敏為了大女黃心瑤（Vianna）在四千呎豪宅內搞生日派對，12歲大女Vianna亭亭玉立，而37歲徐淑敏卻愈見年輕，被網民指似足兩姊妹，同時豪華大宅內貌全曝光﹗