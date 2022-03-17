徐淑敏四千呎豪宅內為女搞生日會 12歲大女顏值成焦點 網民大讚似兩姊妹
徐淑敏少女打扮好青春
徐淑敏雖然淡出娛樂圈，但仍活躍於社交網，與陳自瑤及沈卓盈組成索媽團，不時低胸晒腿派福利﹗日前徐淑敏為12歲大女Vianna在豪宅內搞生日會，徐淑敏先貼出一張單人照，以吊帶背心露腰裝扮現身，大晒一身白滑嬌嫩肌膚，被讚外貌與參選港姐時沒有分別﹗
徐淑敏與大女似兩姊妹
徐淑敏其後貼出壽星女Vianna被氣球圍住的相，由於近年甚少貼出女兒照片，網民焦點都落在女兒身上，大女Vianna以白色露肩裝示人，一把長秀髮，少女味濃﹗由細被指同爸爸黃浩餅印的大女，網民指她現在與愈見年輕的媽媽徐淑敏根本是兩姊妹﹗徐淑敏悉心在其四千呎豪宅布置成派對現場，每一個細節都花盡心思﹗
去年徐淑敏為二女開Home Spa生日派對 展露4,000呎奢華豪宅一角
去年9月Suki徐淑敏（現改名為徐菁遙）為10歲大的二女黃心柔（Renee）在家舉行了一個全粉色的生日派對，兩母女更一齊敷Mask扮靚，雖然派對只係用到他們所住的4,000呎豪宅中一角，但Suki為囡囡備齊花瓣浴、粉色氣球、紀念相架、粉紅色毛毛咕𠱸等等，全部都充滿公主情調，難怪好友陳自瑤都大讚她是「party專家」！
徐淑敏 教囡囡敷Mask
2006年選港姐入行的Suki徐淑敏，雖然三甲不入，但因甚有觀眾緣，仍被TVB簽約力捧，發展不俗。2009年徐淑敏與年長12歲的飲食業界才俊黃浩（Kenny）結婚，婚後五年抱三，成為三女之母。2016年Suki一家五口與Suki奶奶和姑奶一同搬入大埔比華利山的四千呎豪宅，屋中除了有私家泳池同天台，還有私人蒸氣房和按摩池，足不出戶就可以做Spa。
徐淑敏為10歲大的二女黃心柔（Renee）在家舉行了一個Home Spa的生日派對，她在社交網上分享了多張派對上的靚相，並留言：「Super-duper happy 10th birthday to my dearest Renee! #10YearsOld #HomeSpaParty」
派對充滿公主情調
相中可見Suki帶著囡囡一齊穿著粉紅色的浴袍，面上敷著Mask及青瓜，而派對地點則在他們家中的Spa房中，Suki特別為女兒布置了一張長方形的餐枱，配上8個粉紅色毛毛咕𠱸，以及粉色氣球、一池花瓣浴等，令整個派對都充滿公主情調。
網友：首先要有間大屋
此外在Renee的個人照中，更見到一個六角柱形的自製相架，上面有多張Renee的成長紀念照，其中更有他們一家五口的全家福合照，充滿紀念意義，難怪連好友陳自瑤都大讚Suki:「你真係好勁，party專家！」也有不少網友留言：「Super有heart」、「好正嘅布置」，但亦有網友笑指：「首先你要有間大屋」。
四千呎巨宅豪華裝潢 海鮮魚缸都有
徐淑敏現與奶奶和姑奶一家7口住在大埔比華利山4,000 呎豪宅，生活自在幸福。該豪宅曾在2017年奇妙電視（現名香港開電視）節目《何家姐妹何家餐》中曝光，該屋共有4層連天台，裝潢富麗堂皇，據悉光是廚房就已花費200萬元裝修，而天台則化身成私家農莊，地下亦設大花園，還有私人spa房、按摩池及私人泳池，簡直一應俱全。
單單是廚房已經花費了二百萬去裝修，當中還有一個私人的海鮮魚缸。