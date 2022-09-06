37歲徐菁遙為賀老公黃浩50歲生日大肆慶祝 3女兒同場被指似足爸爸

徐菁遙Suki （前名：徐淑敏）即將踏入38歲，淡出娛樂圈後，她與有飲食才俊稱號的富商黃浩(Kenny)婚後四年抱三，組成一個幸福大家庭，嫁入豪門的Suki經常在社交媒體更新自己與家人的近況，近日就上載為老公慶祝50歲生日的合照。