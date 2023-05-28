38歲徐淑敏出海近照少女味爆棚 大方分享保持年輕秘訣
38歲徐淑敏曬出海近照少女味爆棚
退出幕前專心做少奶奶嘅徐淑敏，近日於IG貼出於天星小輪上喝下午茶的近照，從照片中可見徐淑敏皮膚依然白滑，一啲皺紋都冇，打扮亦非常年輕，絕對睇唔出係已經生咗3個小朋友嘅媽媽。
獲網民留言激讚 大方分享保持年輕秘訣
每次徐淑敏貼出近照，都會吸引一眾網民留言大讚，今次都無例外，網民紛紛留言大讚徐淑敏超凍齡之餘，更有網民留言問到徐淑敏「保持年輕貌美方法」。徐淑敏亦搞笑地回應道：「要同啲貪靚嘅人做朋友」。
穿透視低胸裙玩瑜伽
除咗樣貌之外，徐淑敏就連身材都keep得非常好。早前徐淑敏就上傳自己玩空中瑜伽嘅照片，照片中的她身穿藍色透視低胸長裙，身上毫無贅肉，長腿加纖腰比當年參選港姐時候更加fit！
徐淑敏花裙搶鏡
現年38歲的Suki徐淑敏（現名徐菁遙）自嫁黃浩後，便退出幕前過闊太生活，四年生三個女都，徐淑敏愈生愈fit，經常見她把慶祝節日或與好姊妹聚會的照片放上社交網，每次都悉心打扮盡顯富泰一面。雖然徐淑敏不再依戀明星生活，但她與不少國際級品牌仍保持聯絡，日前出席Dior活動，徐淑敏一條連身花裙非常搶fo。
徐淑敏晒索爆近照
徐淑敏早前於IG分享出席活動的美照，身穿連身花裙的她一身白滑皮膚已經好吸睛，再加上露出纖腰及性感鎖骨，不少網民都大讚她逆齡，比06年選港姐時更靚更瘦，因為當年徐淑敏仍有包包臉及Baby Fat，現在的她無論樣貌及身材都更勝當年。
徐淑敏慶老公黃浩50歲大壽 大玩《Top Gun》造型
早前徐淑敏的老公黃浩去年9月踏入50歲大壽，兩人大玩變裝party，以《Top Gun》造型Cosplay，兩公婆非常有型，當然三名12歲、11歲和8歲的女兒也有為爸爸慶祝啦！
黃浩基因強全家一樣樣
徐淑敏成為幸福少奶奶後，結婚三年就為黃家誕下三個女兒，分別是2010 年生了女兒心瑤（Vianna）；2011 年生二女心柔（Renee）以及 2014 年生下三女馨誼（Isabella）。一直以來，三個女兒的樣貌一直是網民討論的重點，很多網民指三個女小時候都同爸爸黃浩如餅印，有網民更指爸爸黃浩的基因強大，所以先會個個咁似樣。而徐菁遙似乎都認同，更曾經話自己基因好弱，囡囡都拿走了爸爸的基因。不過有網民就指近年連徐淑敏都開始同黃浩似樣，越來越有夫妻相，一家五口一樣樣。
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：周湯豪、太妍、鄭容和、Sam Smith、中年好聲音、鄭秀文、容祖兒、Space Music Festival、張學友、李克勤、Twins、久石讓！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
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