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38歲徐淑敏出海近照少女味爆棚 大方分享保持年輕秘訣

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38歲前港姐徐淑敏（現名徐菁遙）自從與商人黃浩結婚後，就一直專心照顧家庭，近年亦經常於社交平台分享近況。近日徐淑敏就於IG上傳出海近照，皮膚白滑嘅徐淑敏依然Keep得好好，少女味爆棚！

38歲徐淑敏曬出海近照少女味爆棚

退出幕前專心做少奶奶嘅徐淑敏，近日於IG貼出於天星小輪上喝下午茶的近照，從照片中可見徐淑敏皮膚依然白滑，一啲皺紋都冇，打扮亦非常年輕，絕對睇唔出係已經生咗3個小朋友嘅媽媽。

徐淑敏 徐淑敏早前出海嘆下午茶嘅近照，打扮得非常少女！
徐淑敏早前出海嘆下午茶嘅近照，打扮得非常少女！（圖片來源：[email protected]_wee）
徐淑敏 連擺pose都同近排最hit嘅臉頰愛心pose！
連擺pose都同近排最hit嘅臉頰愛心pose！（圖片來源：[email protected]_wee）
徐淑敏 完全唔似已經係3個小朋友嘅媽媽
完全唔似已經係3個小朋友嘅媽媽（圖片來源：[email protected]_wee）
徐淑敏 可以睇得出皮膚滑到透光
可以睇得出皮膚滑到透光（圖片來源：[email protected]_wee）

獲網民留言激讚 大方分享保持年輕秘訣

每次徐淑敏貼出近照，都會吸引一眾網民留言大讚，今次都無例外，網民紛紛留言大讚徐淑敏超凍齡之餘，更有網民留言問到徐淑敏「保持年輕貌美方法」。徐淑敏亦搞笑地回應道：「要同啲貪靚嘅人做朋友」。

徐淑敏
（圖片來源：網民留言截圖）
徐淑敏
（圖片來源：網民留言截圖）

穿透視低胸裙玩瑜伽

除咗樣貌之外，徐淑敏就連身材都keep得非常好。早前徐淑敏就上傳自己玩空中瑜伽嘅照片，照片中的她身穿藍色透視低胸長裙，身上毫無贅肉，長腿加纖腰比當年參選港姐時候更加fit！

徐淑敏 徐淑敏身穿低胸長裙玩空中瑜伽
徐淑敏身穿低胸長裙玩空中瑜伽（圖片來源：[email protected]_wee）
徐淑敏 身材同選港姐時期一樣好！
身材同選港姐時期一樣好！（圖片來源：[email protected]_wee）

徐淑敏花裙搶鏡

現年38歲的Suki徐淑敏（現名徐菁遙）自嫁黃浩後，便退出幕前過闊太生活，四年生三個女都，徐淑敏愈生愈fit，經常見她把慶祝節日或與好姊妹聚會的照片放上社交網，每次都悉心打扮盡顯富泰一面。雖然徐淑敏不再依戀明星生活，但她與不少國際級品牌仍保持聯絡，日前出席Dior活動，徐淑敏一條連身花裙非常搶fo。

徐淑敏 徐淑敏以Dior春裝現身公開活動，38歲仲咁靚真係令人羨慕。
徐淑敏以Dior春裝現身公開活動，38歲仲咁靚真係令人羨慕。（圖片來源：[email protected]_wee）
徐淑敏 徐淑敏與好姊妹聖誕節扮靚開P。
徐淑敏與好姊妹聖誕節扮靚開P。（圖片來源：[email protected]_wee）

徐淑敏晒索爆近照

徐淑敏早前於IG分享出席活動的美照，身穿連身花裙的她一身白滑皮膚已經好吸睛，再加上露出纖腰及性感鎖骨，不少網民都大讚她逆齡，比06年選港姐時更靚更瘦，因為當年徐淑敏仍有包包臉及Baby Fat，現在的她無論樣貌及身材都更勝當年。

徐淑敏 徐淑敏當年出席台慶活動博到盡，以甜美樣貌及出眾身材示人。
徐淑敏當年出席台慶活動博到盡，以甜美樣貌及出眾身材示人。（圖片來源：東方新地資料庫）

徐淑敏慶老公黃浩50歲大壽 大玩《Top Gun》造型

早前徐淑敏的老公黃浩去年9月踏入50歲大壽，兩人大玩變裝party，以《Top Gun》造型Cosplay，兩公婆非常有型，當然三名12歲、11歲和8歲的女兒也有為爸爸慶祝啦！

徐菁遙 徐淑敏 黃浩
兩公婆著軍服。（圖片來源：[email protected]_wee）
徐菁遙 徐淑敏 黃浩
構圖都好有心思。（圖片來源：[email protected]_wee）

黃浩基因強全家一樣樣

徐淑敏成為幸福少奶奶後，結婚三年就為黃家誕下三個女兒，分別是2010 年生了女兒心瑤（Vianna）；2011 年生二女心柔（Renee）以及 2014 年生下三女馨誼（Isabella）。一直以來，三個女兒的樣貌一直是網民討論的重點，很多網民指三個女小時候都同爸爸黃浩如餅印，有網民更指爸爸黃浩的基因強大，所以先會個個咁似樣。而徐菁遙似乎都認同，更曾經話自己基因好弱，囡囡都拿走了爸爸的基因。不過有網民就指近年連徐淑敏都開始同黃浩似樣，越來越有夫妻相，一家五口一樣樣。

徐菁遙 徐淑敏 港姐 徐淑敏
兩個女兒出世都見到好似爸爸。（圖片來源：[email protected]黃浩）

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]_wee、新傳媒資料庫

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