40歲前港姐徐淑敏落力為老公搞主題派對 IG發文激罕告白閃盲網民
昨晚生日會老公化身占士邦 Suki性感晚裝成全場焦點
從徐淑敏分享的派對照片可見，現場以特務電影為主題，氣氛十足。老公黃浩穿上啡色西裝外套配黑色襯衫，更手持道具槍，完美化身經典角色占士邦（James Bond），型格十足。而Suki則以一襲黑白露肩晚裝現身，盡顯高貴優雅氣質，與老公襯到絕。派對上眾星雲集，陳自瑤、宋熙年、沈卓盈等圈中好友均盛裝出席，場面非常熱鬧。
Suki在帖文中毫不吝嗇對老公的愛意，高調示愛：「Happy birthday to my dearest husband! ❤️❤️❤️ You are the best husband, best father, best son, best brother and best boss ever! ❤️❤️❤️」）。
Suki化身最強賢內助 年年搞花臣冧爆老公
徐淑敏嫁入豪門16年，專心相夫教女，淡出幕前，但每年老公生日，她都必定花盡心思，化身「最強賢內助」為對方製造驚喜。翻查記錄，Suki幾乎每年都會為黃浩舉辦不同主題的生日派對。去年就以王家衛執導的大熱內地劇《繁花》為主題，連佈景板設計都一絲不苟。
前年黃浩51歲生日時，Suki則安排在高級酒店舉行派對，黃浩以白馬王子造型登場，Suki則穿上白色吊帶低胸短裙，被好友沈卓盈大讚是「白馬王子和白雪公主」。而在2022年黃浩的50歲大壽，派對主題則是《壯志凌雲：獨行俠》，兩公婆齊齊化身型爆飛機師，可見Suki為氹老公開心，絕對是創意無限。
2009年閃嫁富商黃浩 昔日甜美港姐變三女之母
現年40歲的徐淑敏在2006年參選香港小姐競選，雖然最終三甲不入，但憑藉其甜美可愛的樣貌深得觀眾喜愛，賽後隨即獲得不少演出機會，曾參演《最美麗的第七天》、《仁心解碼》及《巾幗梟雄》等劇集，備受力捧。然而，在事業起飛之際，她卻選擇了愛情。
徐淑敏成為幸福少奶奶後，結婚三年就為黃家誕下三個女兒，分別是2010 年生了女兒心瑤（Vianna）；2011 年生二女心柔（Renee）以及 2014 年生下三女馨誼（Isabella）。一直以來，三個女兒的樣貌一直是網民討論的重點，很多網民指三個女小時候都同爸爸黃浩如餅印，有網民更指爸爸黃浩的基因強大，所以先會個個咁似樣。而徐菁遙似乎都認同，更曾經話自己基因好弱，囡囡都拿走了爸爸的基因。不過有網民就指近年連徐淑敏都開始同黃浩似樣，越來越有夫妻相，一家五口一樣樣。