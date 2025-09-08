40歲前港姐徐淑敏落力為老公搞主題派對 IG發文激罕告白閃盲網民

前港姐徐淑敏（Suki，現名徐菁遙）昨日（7日）高調放閃，為結婚16年的富商老公黃浩大搞53歲生日派對！Suki穿上高貴的黑白露肩晚裝，而老公則化身占士邦持槍Chok爆登場，場面星光熠熠，閃盲一眾賓客！