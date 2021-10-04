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徐淑敏拎CHANEL袋出席LV活動 遭網民狠批犯低級錯誤

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撰文：東方新地

近日踏入37歲的Suki徐淑敏（現改名為徐菁遙）自嫁人生女後便淡出娛樂圈，一直過著奢華的闊太生活，日前她獲邀出席品牌LV的活動，並在社交網公開自己在活動上影的靚相，卻被網友發現她手上竟然拎住另一品牌CHANEL的手袋，惹來不少網友狠批，但當面對網友留言詢問時，Suki卻未有開腔解釋，只以一個emoji回應。

文：東方新地｜圖：徐淑敏IG、黃浩FB

Suki徐淑敏 獲品牌送生日驚喜

Suki徐淑敏日前獲邀出席品牌LV（全稱為Louis Vuitton）的活動，並獲品牌送上蛋糕，補祝她在9月22日的37歲生日，她亦有留言表示：「Thanks for the surprise!」似乎好滿意品牌送給她的驚喜，但網友卻發現原來她當日現身活動時，手上竟然拎住另一品牌CHANEL的手袋。

Suki日前出席LV活動時，手上被發現拎住一個價值近4萬的CHANEL手袋。（圖片來源：徐淑敏IG）
Suki日前出席LV活動時，手上被發現拎住一個價值近4萬的CHANEL手袋。（圖片來源：徐淑敏IG）

被狠批唔識尊重

隨即惹來不少網友紛紛留言質疑Suki有「踩場」之嫌，狠批她「唔識尊重」、「低級錯誤」、「去Kfc叫開心樂園餐？」、「經呢次肯定LV唔會再邀請佢」等等。

當日Suki在活動上更獲LV品牌送上蛋糕，為她補祝生日，相當有心思。（圖片來源：徐淑敏IG）
當日Suki在活動上獲LV品牌送上蛋糕，為她補祝生日，相當有心思。（圖片來源：徐淑敏IG）
蛋糕上的朱古力牌寫住Suki及她老公黃浩（Kenny）的英文名，原來黃浩也是在9月生日，今年49歲。（圖片來源：徐淑敏IG）
蛋糕上的朱古力牌寫住Suki及她老公黃浩（Kenny）的英文名，原來黃浩也是在9月生日，今年49歲。（圖片來源：徐淑敏IG）

用emoji回應網友

亦有網友在Suki的社交網留言詢問她：「你去LV event，但拎CHANEL手袋？」Suki卻未有開腔解釋，只以一個鬼馬emoji來回應。其實Suki已多次獲邀出席LV活動，但在社交網展示「每日一look」的私下打扮時，Suki似乎更愛用CHANEL手袋。

（圖片來源：徐淑敏IG）
（圖片來源：徐淑敏IG）
Suki經常獲邀出席LV活動。（圖片來源：徐淑敏IG）
Suki經常獲邀出席LV活動。（圖片來源：徐淑敏IG）
過往都係帶返LV手袋。（圖片來源：徐淑敏IG）
過往都係帶返LV手袋。（圖片來源：徐淑敏IG）
但在社交網展示私下打扮時，Suki明顯更愛CHANEL。（圖片來源：徐淑敏IG）
但在社交網展示私下打扮時，Suki明顯更愛CHANEL。（圖片來源：徐淑敏IG）

徐淑敏 家住4,000呎豪宅

2006年選港姐入行的Suki徐淑敏（現名徐菁遙），雖然最後三甲不入，但因甚有觀眾緣，仍被TVB簽約力捧，發展不俗。2009年Suki與年長12歲的飲食業界才俊黃浩（Kenny）結婚，升呢做少奶奶，婚後五年抱三，成為三女之母。

Suki同黃浩結婚12年，先後為他誕下大女心瑤（Vianna）、二女心柔（Renee）和細女沁誼（Isabella），一家五口樂也融融。（圖片來源：黃浩FB）
Suki同黃浩結婚12年，先後為他誕下大女心瑤（Vianna）、二女心柔（Renee）和細女沁誼（Isabella），一家五口樂也融融。（圖片來源：黃浩FB）

2016年Suki一家與Suki奶奶和姑奶一同搬入大埔比華利山的4,000呎豪宅，該豪宅曾在2017年奇妙電視（現名香港開電視）節目《何家姐妹何家餐》中曝光，全屋共有4層連天台，裝潢富麗堂皇，據悉光是廚房就已花費200萬元裝修，而天台則化身成私家農莊，地下亦設大花園，還有私人蒸汽房和按摩池，設備一應俱全。

Suki現時與奶奶和姑奶一家7口同住。（圖片來源：黃浩FB）Suki現時與奶奶和姑奶一家7口同住。（圖片來源：黃浩FB）

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