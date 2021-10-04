徐淑敏拎CHANEL袋出席LV活動 遭網民狠批犯低級錯誤
近日踏入37歲的Suki徐淑敏（現改名為徐菁遙）自嫁人生女後便淡出娛樂圈，一直過著奢華的闊太生活，日前她獲邀出席品牌LV的活動，並在社交網公開自己在活動上影的靚相，卻被網友發現她手上竟然拎住另一品牌CHANEL的手袋，惹來不少網友狠批，但當面對網友留言詢問時，Suki卻未有開腔解釋，只以一個emoji回應。
文：東方新地｜圖：徐淑敏IG、黃浩FB
Suki徐淑敏 獲品牌送生日驚喜
Suki徐淑敏日前獲邀出席品牌LV（全稱為Louis Vuitton）的活動，並獲品牌送上蛋糕，補祝她在9月22日的37歲生日，她亦有留言表示：「Thanks for the surprise!」似乎好滿意品牌送給她的驚喜，但網友卻發現原來她當日現身活動時，手上竟然拎住另一品牌CHANEL的手袋。
被狠批唔識尊重
隨即惹來不少網友紛紛留言質疑Suki有「踩場」之嫌，狠批她「唔識尊重」、「低級錯誤」、「去Kfc叫開心樂園餐？」、「經呢次肯定LV唔會再邀請佢」等等。
用emoji回應網友
亦有網友在Suki的社交網留言詢問她：「你去LV event，但拎CHANEL手袋？」Suki卻未有開腔解釋，只以一個鬼馬emoji來回應。其實Suki已多次獲邀出席LV活動，但在社交網展示「每日一look」的私下打扮時，Suki似乎更愛用CHANEL手袋。
徐淑敏 家住4,000呎豪宅
2006年選港姐入行的Suki徐淑敏（現名徐菁遙），雖然最後三甲不入，但因甚有觀眾緣，仍被TVB簽約力捧，發展不俗。2009年Suki與年長12歲的飲食業界才俊黃浩（Kenny）結婚，升呢做少奶奶，婚後五年抱三，成為三女之母。