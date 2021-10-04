徐淑敏拎CHANEL袋出席LV活動 遭網民狠批犯低級錯誤

近日踏入37歲的Suki徐淑敏（現改名為徐菁遙）自嫁人生女後便淡出娛樂圈，一直過著奢華的闊太生活，日前她獲邀出席品牌LV的活動，並在社交網公開自己在活動上影的靚相，卻被網友發現她手上竟然拎住另一品牌CHANEL的手袋，惹來不少網友狠批，但當面對網友留言詢問時，Suki卻未有開腔解釋，只以一個emoji回應。

文：東方新地｜圖：徐淑敏IG、黃浩FB