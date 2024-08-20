徐濠縈12字解釋po宇多田光演唱會encore片原因 網民鬧爆唔守規矩

日本天后宇多田光出道25年首度來港開騷，舉行她的世界巡迴演唱會《HIKARU UTADA SCIENCE FICTION TOUR 2024》，引來眾多香港藝人前來觀看，其中陳奕迅太太徐濠縈也是觀眾之一，不過在演唱會結束後，徐濠縈在社交網分享宇多田光的演出片段，就引起不少網民不滿！

