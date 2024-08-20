徐濠縈12字解釋po宇多田光演唱會encore片原因 網民鬧爆唔守規矩
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日本天后宇多田光出道25年首度來港開騷，舉行她的世界巡迴演唱會《HIKARU UTADA SCIENCE FICTION TOUR 2024》，引來眾多香港藝人前來觀看，其中陳奕迅太太徐濠縈也是觀眾之一，不過在演唱會結束後，徐濠縈在社交網分享宇多田光的演出片段，就引起不少網民不滿！
徐濠縈12字解釋：沒有人告訴我不能upload上social media
徐濠縈睇完宇多田光演唱會後，po出了一段encore環節的影片，結果引來網民的批評：「好心啦，跟吓規矩得唔得呀！人哋咪講明唔可以放上social media囉！」、「身為公眾人物，唔該守規矩唔好偷影，仲要放上網？」、「其實大會咪講咗只可以影，但不准上載社交媒體呀！」
徐濠縈解釋道：「因為我是大會的人帶入場，沒有人告訴我不能upload上social media! 見全場用手機拍下encore環節，以為encore可以post!」最後為了平息眾怒，她選擇刪除了這些影片。其實在宇多田光開騷前，官方X一早已表示過容許大家用手機拍攝，但不要在演唱會後發布平台或進行直播。
宇多田光演唱會感動萬千樂迷
宇多田光此次來港舉行的《HIKARU UTADA SCIENCE FICTION TOUR 2024》演唱會，不僅是她出道25年來的首次香港演出，也為在場的樂迷帶來了難忘的一晚。她用流利的英語與樂迷交流，並不時用廣東話說出「多謝」，來表達對香港粉絲的感激之情。當宇多田光演唱其代表作《Frist Love》時，全場觀眾用手機燈光創造出了壯觀的燈海，場面極為感人。宇多田光在演唱會中也流露出感動的淚水，並向粉絲承諾將來一定會再次來到香港演出，不會辜負大家的熱情。演唱會的最後，她向四周的觀眾深深鞠躬，五次致謝，展現了她的誠意和禮貌。
撰文：東方新地（部分內容轉載自New Monday）圖片來源：ig＠hilaryxtsui、x@hikki_staff、FB@like Japan、大會提供