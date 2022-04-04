徐濠縈排除萬難都要去日本滑雪 鄭裕玲高度關注求入境攻略

徐濠縈每一年都會去日本滑雪，今年因為疫情關係，徐濠縈同大家一樣都冇得去旅行﹗近日徐濠縈竟然成功到北海道滑雪，對住空蕩蕩的雪場盡情滑，連Do姐鄭裕玲都高度關注，相當好奇在日本禁止遊客入境之下，阿徐究竟點去到？