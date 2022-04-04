徐濠縈排除萬難都要去日本滑雪 鄭裕玲高度關注求入境攻略
徐濠縈每一年都會去日本滑雪，今年因為疫情關係，徐濠縈同大家一樣都冇得去旅行﹗近日徐濠縈竟然成功到北海道滑雪，對住空蕩蕩的雪場盡情滑，連Do姐鄭裕玲都高度關注，相當好奇在日本禁止遊客入境之下，阿徐究竟點去到？
徐濠縈北海道滑雪晒命：重回最愛的地方
48歲徐濠縈熱愛跑步外，近年瘋狂愛上滑雪，去年尾被問到通關後最想去邊，徐濠縈想也不想便回答日本，雖然疫情仍不穩定，但近日徐濠縈已願望成真去了北海道滑雪﹗全副武裝上雪山，並寫道：「Back to my favourite place on earth」
圈中好友好羨慕徐濠縈「回鄉」
徐濠縈又貼出一邊歎咖啡，一邊欣賞有「北海道富士山」之稱的羊蹄山雪景美照﹗唔止網民表示羨慕，圈中好友車婉婉、KB等都表示羨慕﹗
Do姐電台開咪提阿徐
連Do姐鄭裕玲都在電台節目中談及此事，相當好奇徐濠縈如何在日本禁止遊客入境時，仍能進入境內？有網民就留言回答：「可以用短期商務答證，搵公司邀請你過去考察，實際就…」據知日本入境政策近來開始逐步放寬，3 月起部分地區包括香港，打齊3針可免除隔離（若未打齊3針，視乎情況隔離3至7日），但只限商務、留學生、技能實習生及有長期逼留資格人士。而即使符合以上條件，入境者必須需要有在日人士作擔保證明﹗相信阿徐今次定必排除萬難才可去滑雪﹗
徐濠縈身為時裝店成為老闆娘外，主力日日以潮look分享於社交網，不時分享其獨特潮流觸角﹗
重溫：北海道滑雪遇梁朝偉劉嘉玲
2019年，陳奕迅、徐濠縈到北海道滑雪，並遇上梁朝偉、劉嘉玲等一大班朋友，大家一起為3月生日的徐濠縈慶祝生日﹗
常見問題
徐濠縈如何排除萬難到日本滑雪？
Do姐日前在電台節目提到相當好奇徐濠縈是如何在日本禁止遊客入境時，仍能進入境內滑雪⋯⋯詳情請看
徐濠縈到日本那裡滑雪？
徐濠縈近日在社交網大曬在日本滑雪的照片，更寫道：回到最愛的地方⋯⋯詳情請看