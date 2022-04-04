徐濠縈

徐濠縈排除萬難都要去日本滑雪 鄭裕玲高度關注求入境攻略

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徐濠縈每一年都會去日本滑雪，今年因為疫情關係，徐濠縈同大家一樣都冇得去旅行﹗近日徐濠縈竟然成功到北海道滑雪，對住空蕩蕩的雪場盡情滑，連Do姐鄭裕玲都高度關注，相當好奇在日本禁止遊客入境之下，阿徐究竟點去到？

徐濠縈北海道滑雪晒命：重回最愛的地方

48歲徐濠縈熱愛跑步外，近年瘋狂愛上滑雪，去年尾被問到通關後最想去邊，徐濠縈想也不想便回答日本，雖然疫情仍不穩定，但近日徐濠縈已願望成真去了北海道滑雪﹗全副武裝上雪山，並寫道：「Back to my favourite place on earth」

徐濠縈 日本滑雪 北海道
徐濠縈排除萬難成功到北海道滑雪﹗唔滑雪時都會戴上口罩﹗（圖片來源：IG＠hilaryxtsui）
徐濠縈 北海道 日本滑雪
以往徐濠縈四圍飛去出席歐洲時裝周，放假又去日本滑雪，但呢兩年因為疫情關係，都無得飛，今次成功「回鄉」，大家見到都好羨慕﹗（圖片來源：IG＠hilaryxtsui）

圈中好友好羨慕徐濠縈「回鄉」

徐濠縈又貼出一邊歎咖啡，一邊欣賞有「北海道富士山」之稱的羊蹄山雪景美照﹗唔止網民表示羨慕，圈中好友車婉婉、KB等都表示羨慕﹗

徐濠縈 日本滑雪 北海道
真係歎﹗（圖片來源：IG＠hilaryxtsui）
徐濠縈 日本滑雪 北海道
徐濠縈身為潮人，滑雪裝備當然唔簡單，身上逾六千元的Arc’teryx滑雪裝，還有名牌MiuMiu的滑雪手套﹗而且隔日就換裝，當正去時裝周咁﹗（圖片來源：IG＠hilaryxtsui）
徐濠縈 日本滑雪 北海道
車婉婉（圖片來源：IG＠hilaryxtsui）
徐濠縈 日本滑雪 北海道
名髮型師Billy、黎芷珊、KB都表示有留言﹗（圖片來源：IG＠hilaryxtsui）

Do姐電台開咪提阿徐

連Do姐鄭裕玲都在電台節目中談及此事，相當好奇徐濠縈如何在日本禁止遊客入境時，仍能進入境內？有網民就留言回答：「可以用短期商務答證，搵公司邀請你過去考察，實際就…」據知日本入境政策近來開始逐步放寬，3 月起部分地區包括香港，打齊3針可免除隔離（若未打齊3針，視乎情況隔離3至7日），但只限商務、留學生、技能實習生及有長期逼留資格人士。而即使符合以上條件，入境者必須需要有在日人士作擔保證明﹗相信阿徐今次定必排除萬難才可去滑雪﹗

徐濠縈 日本滑雪 北海道
有網民聽Do姐電話訪問，知道Do姐高度關注阿徐去日本滑雪﹗（圖片來源：IG＠hilaryxtsui）
徐濠縈 日本滑雪 北海道
有網民同Do姐有同樣的疑問，有網民解答﹗（圖片來源：IG＠hilaryxtsui）
徐濠縈 日本滑雪 北海道
呢日就全套粉紅色，襯晒成套﹗（圖片來源：IG＠hilaryxtsui）
徐濠縈 日本滑雪 北海道
徐濠縈同日本朋友一齊滑雪，成個雪山空蕩蕩無乜人﹗（圖片來源：IG＠hilaryxtsui）
徐濠縈 日本滑雪 北海道
抱住朋友的BB的徐濠縈，今次單拖到日本，陳奕迅及女兒康堤都沒有同行，據知康堤已去了英國留學﹗（圖片來源：IG＠hilaryxtsui）

徐濠縈身為時裝店成為老闆娘外，主力日日以潮look分享於社交網，不時分享其獨特潮流觸角﹗

徐濠縈 日本滑雪 北海道
徐濠縈之前駁長髮並染成粉紅色，去日本前才把頭髮染黑，最近更穿上鼻環﹗（圖片來源：IG＠hilaryxtsui）

重溫：北海道滑雪遇梁朝偉劉嘉玲

2019年，陳奕迅、徐濠縈到北海道滑雪，並遇上梁朝偉、劉嘉玲等一大班朋友，大家一起為3月生日的徐濠縈慶祝生日﹗

徐濠縈 有咁大班朋友在北海道為徐濠縈慶祝生日，佢開心到一邊嘟咀一邊舉V！

徐濠縈 徐濠縈仲即場向老公Eason送吻放閃，睇到偉仔眼定定！
徐濠縈仲即場向老公Eason送吻放閃，睇到偉仔眼定定！
徐濠縈 徐濠縈同劉嘉玲亦有合照。
徐濠縈同劉嘉玲亦有合照。
徐濠縈 徐濠縈仲同Eason喺冰天雪地中食雪糕！
徐濠縈仲同Eason喺冰天雪地中食雪糕！

常見問題

徐濠縈如何排除萬難到日本滑雪？

Do姐日前在電台節目提到相當好奇徐濠縈是如何在日本禁止遊客入境時，仍能進入境內滑雪⋯⋯詳情請看

徐濠縈到日本那裡滑雪？

徐濠縈近日在社交網大曬在日本滑雪的照片，更寫道：回到最愛的地方⋯⋯詳情請看

撰文：東方新地圖片來源：IG＠hilaryxtsui

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