徐濠縈現身砵蘭街 配合翻新後All Pink休憩花園粉紅造型搶先打卡
徐濠縈竟然一身粉紅裝扮現身旺角砵蘭街？無錯！因為最近政府翻新旺角砵蘭街休憩花園，邀請了年輕設計師負責翻新工程，新設計以粉紅色做主題，並將於9月23日中午12時起重新開放給公眾使用。如此反映「地區特色」又矚目的設計，竟然吸引到現年47歲嘅「潮人」徐濠縈出山，親臨現場打卡，更悉心帶備一堆「架生」開心示範打卡⋯⋯
文：東方新地 圖：政府新聞處、徐濠縈IG、marisayiu IG、elaineckwok IG
砵蘭街公園大翻新 All Pink設計搶先打卡
康文署聯同建築署、政策創新與統籌辦事處及「信言設計大使（Design Trust）」的年輕設計師，為砵蘭街休憩花園進行設施翻新工程，改善花園環境的同時，鼓勵使用者互相交流，讓花園變成凝聚社區的「聚腳點」。
徐濠縈罕有現身砵蘭街 All Pink造型示範打卡
在開放給公眾之前，官方安排了一個開幕活動，一眾設計界名人都有到場，當中包括了徐濠縈，更畀足面以一身粉紅主題到場，開心分享多張打卡靚相：
砵蘭街翻新主腦 ——Design Trust 設計師姚嘉珊
今次公園翻新的工程，是由「信言設計大使」聯合創辦人及執行總監姚嘉珊（Marisa Yiu）策劃和構思，而且是一系列的項目，首個「先導微型公園」是4月初開幕的荃灣二陂坊公園，今次就輪到砵蘭街休憩花園，緊接還包括中西區的山道天橋休憩處，以及及即將在油尖旺區的「咸美頓街休憩花園」進行相關的翻新工程，目的是為人流眾多的小型戶外康樂場地注入創新設計和藝術元素，改善舊有的公共空間。