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徐濠縈IG曬嘟嘴相自爆插喉入院做手術　面無血色神情憔悴令人擔憂

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陳奕迅年底即將舉行的演唱會全場門票售罄，實在可喜可賀。可是在另一邊廂，陳奕迅太太徐濠縈在日前上傳入院自拍照，照片中的她面上插滿喉管，面容憔悴令人擔心！

徐濠縈自爆插喉入院手術相

一向熱愛運動的徐濠縈，早前在社交平台上傳一張入院自拍照，照片中可見她面上插滿喉管，素顏自拍的她，面無血色非常憔悴，並且發文自爆：因為今天要做手術，所以昨晚大部份的時候都戴着口罩。」徐濠縈未有詳細透露病況之餘，老公陳奕迅亦似乎未有現身，令網民都表示非常擔心。

徐濠縈 徐濠縈自爆插喉入院嘟嘴相，面無血色非常憔悴。
徐濠縈自爆插喉入院嘟嘴相，面無血色非常憔悴。（圖片來源：[email protected]

日前先精神出席活動

突然入院的徐濠縈，明明在日前先一連串出席多個時裝活動。其中徐濠縈更在前日舉辦自己時裝店新一季的時裝發佈會，一班好友都有到場祝賀。從徐濠縈自己上傳的照片可見，當時她精神看似不俗，更穿上全黑造型上陣，型格十足。

徐濠縈 突然入院的徐濠縈，早前先去完於半島酒店舉行的時裝活動
突然入院的徐濠縈，早前先去完於半島酒店舉行的時裝活動（圖片來源：[email protected]
徐濠縈 當時望落去都好精神！
當時望落去都好精神！（圖片來源：[email protected]
徐濠縈 出席完自家時裝品牌活動之後，就話入院做手術
出席完自家時裝品牌活動之後，就話入院做手術（圖片來源：[email protected]

上月又健康遊日本

一向喜歡到日本旅遊的徐濠縈，上月又到日本享受自駕遊。當時可見徐濠縈依然非常精神，頂著一頭金髮周圍去。

陳奕迅 陳康堤 染了一頭金髮的徐濠縈正身在日本遊山玩水。
染了一頭金髮的徐濠縈正身在日本遊山玩水。（圖片來源：[email protected]
陳奕迅 陳康堤 徐濠縈與1比1高達模型合照。
徐濠縈與1比1高達模型合照。（圖片來源：[email protected]
陳奕迅 陳康堤 徐濠縈玩得好開心，唔知同邊個去呢？
徐濠縈玩得好開心，唔知同邊個去呢？（圖片來源：[email protected]
陳奕迅 陳康堤 徐濠縈日前在社交網影了在日本駕駛的白色車，表示自駕遊正式開始。
徐濠縈日前在社交網影了在日本駕駛的白色車，表示自駕遊正式開始。（圖片來源：[email protected]

18歲康堤撞樣徐濠縈

24孝媽媽徐濠縈，在上月準時在凌晨12時於社交網站上載女兒的照片，為愛女康堤賀壽。當日徐濠縈總共發布了三張照片，第一張是康堤梳起髮髻，身穿露肩緊身衫的側臉圖，第二張是徐濠縈的側臉照，第三張是康堤小時候的照片。從第一與第二張照片中可見，長得亭亭玉立的康堤，側臉與徐濠縈極度相似，尤其是畢直的鼻子，不過康堤看上去更有氣質，不枉徐濠縈多年來悉心栽培女兒。

陳奕迅 陳康堤 徐濠縈上載了康堤的近照，梳起髮髻的她非常高貴，側臉被指似足陳濠縈。
徐濠縈上載了康堤的近照，梳起髮髻的她非常高貴，側臉被指似足徐濠縈。（圖片來源：[email protected]
陳奕迅 陳康堤 徐濠縈又上載了自己的側臉照，與女兒的照片做個對比。
徐濠縈又上載了自己的側臉照，與女兒的照片做個對比。（圖片來源：[email protected]

梁漢文竟分唔清母女二人

不少網民對康堤轉眼已18歲感嘆時光飛逝，表示康堤真的很似徐濠縈，更遺傳了母親修長的身形，而由細睇住康堤大的梁漢文竟然留言：「究竟第二張係邊個？分唔到」呢位Uncle近年專注北上搵人仔，可能見得康堤少喇！

徐濠縈 陳奕迅 陳康堤 第三張是康堤兒時照片，當時的她五官與輪廓已很標緻。
第三張是康堤兒時照片，當時的她五官與輪廓已很標緻。（圖片來源：[email protected]
陳奕迅 陳康堤 梁漢文在徐濠縈的帖文留言，話分唔到第二張相究竟係康堤定徐濠縈。
梁漢文在徐濠縈的帖文留言，話分唔到第二張相究竟係康堤定徐濠縈。（圖片來源：[email protected]

徐濠縈有其母必有其女

現年48歲的徐濠縈繼早前「潮人」出山，去年一身粉紅裝扮現身旺角砵蘭街休憩花園後，再Pink上癮，身穿粉紅色西裝褸配粉紅色Chanel靴，再加埋個Pink頭同桃紅色手袋玩自拍放上社交網，襯到絕！徐濠縈更母女檔上陣，與17歲囡囡陳康堤穿上同款白色Chanel靴，短裙下修長美腿盡現，有其母必有其女。

陳奕迅 陳康堤 徐濠縈
徐濠縈的新Look繼續Pink到底，連個頭同手袋都襯埋色。（圖片來源：[email protected]

徐濠縈化身緊張媽咪 阿女第一事業第二

據知情者透露：「阿徐好緊張佢嘅時裝事業，但佢一樣係緊張媽咪，包包 （康堤乳名）出世之後，可以話係由佢一手一腳湊大，無論係搵學校同教功 課，佢都會親力親為，照顧得個女無微不至，同個女感情好好，成日會一齊 孖住行街，不過，依家包包進入青春期，有自己嘅世界，同一般少女一樣好 憧憬愛情，咁佢做阿媽嘅當然特別緊張，但又唔敢管得個女太嚴，怕適得其 反，Eason雖然性格似鬼佬，其實一樣係緊張阿爸，試過跟蹤個女去課外活 動，偷偷幫個女影相，又唔敢畀個女知，當知道個女多仔埋身，兩公婆都好 緊張，有共識多啲陪個女傾心事，了解佢嘅社交圈子，依家阿徐一得閒就會 自己揸車接送個女出入，唔會靠晒司機，所以啲小蜜蜂想埋包包身都唔係 咁易！」

徐濠縈 陳奕迅 陳康堤 湊女親力親為的阿徐，經常被拍到同女兒孖咇行街，潮媽教路，康堤 有氣質亦識打扮，由細潮到大。
湊女親力親為的阿徐，經常被拍到同女兒孖咇行街，潮媽教路，康堤有氣質亦識打扮，由細潮到大。（圖片來源：新傳媒資料庫）
陳奕迅 陳康堤 除咗手握老公財政大權，徐濠縈亦是家中話事人， 15 歲女兒康堤長得亭亭玉立，她亦變身緊張阿媽，即使要睇住自家時裝店生意，仍經常會親自揸車接送女兒出入，全面監控女兒的社交圈子！
除咗手握老公財政大權，徐濠縈亦是家中話事人， 16歲女兒康堤長得亭亭玉立，她亦變身緊張阿媽，即使要睇住自家時裝店生意，仍經常會親自揸車接送女兒出入，全面監控女兒的社交圈子！（圖片來源：新傳媒資料庫）
徐濠縈 陳奕迅 日前，阿徐親自駕車接送女兒，愈大愈似媽咪的陳康堤，除咗遺傳阿徐修長纖瘦身形，面形輪廓以至五官更如同媽咪倒模，似足姊妹花！
阿徐親自駕車接送女兒，愈大愈似媽咪的陳康堤，除咗遺傳阿徐修長纖瘦身形，面形輪廓以至五官更如同媽咪倒模，似足姊妹花！（圖片來源：新傳媒資料庫）

常見問題

世界盃熱播中，電視台劇集方面有咩特別安排？

TVB台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30黃宗澤蔡思貝主演嘅《法證先鋒V》，按此看劇集&角色介紹；到9:30播放《鐵拳》班底拍攝嘅《超能使者》，按此看劇集&角色介紹；而ViuTV包攬世界盃賽事播放，即睇緊湊嘅賽程表，仲有熱播中嘅原創劇《繩角》即將進入結局周⋯⋯按此看劇集&角色介紹

2022到2023上半年度演唱會多鑼鑼，有咩搶飛攻略？

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