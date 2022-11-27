徐濠縈IG曬嘟嘴相自爆插喉入院做手術 面無血色神情憔悴令人擔憂
徐濠縈自爆插喉入院手術相
一向熱愛運動的徐濠縈，早前在社交平台上傳一張入院自拍照，照片中可見她面上插滿喉管，素顏自拍的她，面無血色非常憔悴，並且發文自爆：因為今天要做手術，所以昨晚大部份的時候都戴着口罩。」徐濠縈未有詳細透露病況之餘，老公陳奕迅亦似乎未有現身，令網民都表示非常擔心。
日前先精神出席活動
突然入院的徐濠縈，明明在日前先一連串出席多個時裝活動。其中徐濠縈更在前日舉辦自己時裝店新一季的時裝發佈會，一班好友都有到場祝賀。從徐濠縈自己上傳的照片可見，當時她精神看似不俗，更穿上全黑造型上陣，型格十足。
上月又健康遊日本
一向喜歡到日本旅遊的徐濠縈，上月又到日本享受自駕遊。當時可見徐濠縈依然非常精神，頂著一頭金髮周圍去。
18歲康堤撞樣徐濠縈
24孝媽媽徐濠縈，在上月準時在凌晨12時於社交網站上載女兒的照片，為愛女康堤賀壽。當日徐濠縈總共發布了三張照片，第一張是康堤梳起髮髻，身穿露肩緊身衫的側臉圖，第二張是徐濠縈的側臉照，第三張是康堤小時候的照片。從第一與第二張照片中可見，長得亭亭玉立的康堤，側臉與徐濠縈極度相似，尤其是畢直的鼻子，不過康堤看上去更有氣質，不枉徐濠縈多年來悉心栽培女兒。
梁漢文竟分唔清母女二人
不少網民對康堤轉眼已18歲感嘆時光飛逝，表示康堤真的很似徐濠縈，更遺傳了母親修長的身形，而由細睇住康堤大的梁漢文竟然留言：「究竟第二張係邊個？分唔到」呢位Uncle近年專注北上搵人仔，可能見得康堤少喇！
徐濠縈有其母必有其女
現年48歲的徐濠縈繼早前「潮人」出山，去年一身粉紅裝扮現身旺角砵蘭街休憩花園後，再Pink上癮，身穿粉紅色西裝褸配粉紅色Chanel靴，再加埋個Pink頭同桃紅色手袋玩自拍放上社交網，襯到絕！徐濠縈更母女檔上陣，與17歲囡囡陳康堤穿上同款白色Chanel靴，短裙下修長美腿盡現，有其母必有其女。
徐濠縈化身緊張媽咪 阿女第一事業第二
據知情者透露：「阿徐好緊張佢嘅時裝事業，但佢一樣係緊張媽咪，包包 （康堤乳名）出世之後，可以話係由佢一手一腳湊大，無論係搵學校同教功 課，佢都會親力親為，照顧得個女無微不至，同個女感情好好，成日會一齊 孖住行街，不過，依家包包進入青春期，有自己嘅世界，同一般少女一樣好 憧憬愛情，咁佢做阿媽嘅當然特別緊張，但又唔敢管得個女太嚴，怕適得其 反，Eason雖然性格似鬼佬，其實一樣係緊張阿爸，試過跟蹤個女去課外活 動，偷偷幫個女影相，又唔敢畀個女知，當知道個女多仔埋身，兩公婆都好 緊張，有共識多啲陪個女傾心事，了解佢嘅社交圈子，依家阿徐一得閒就會 自己揸車接送個女出入，唔會靠晒司機，所以啲小蜜蜂想埋包包身都唔係 咁易！」
常見問題
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